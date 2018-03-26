Десять пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре остаются в больницах, остальные выписаны
Как рассказал журналистам и. о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев, в основном диагноз у пострадавших — отравление продуктами горения, у двоих — травмы, связанные с падением с высоты. По его словам, для лечения пациентов не требуется сбора крови.
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