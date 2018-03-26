Когда начался пожар, люди были очень напуганы, не понимали, что происходит, сигналов предупреждения не было
рассказала РБК очевидец Светлана Белякова. 64 человека числятся пропавшими без вести.
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рассказала РБК очевидец Светлана Белякова. 64 человека числятся пропавшими без вести.
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Комментарии4
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alexander25101977 26 марта 2018 | 02:17
Там всё оказалось отключенным и закрытым. Не покидает ощущение, что умышленный поджог, организованный. Ну у нас никто разбираться не будет. Дом взорвался - газ бытовой, ТРЦ загорелся - детишки баловались с зажигалками на батутах. Привыкнуть надо уже ко лжи при этом режиме.
ze_danil 26 марта 2018 | 02:28
alexander25101977: да какой там умышленный, раздолбайство одно...
я хоть Совок и не особо приветствую, но, например, в кинотеатрах во время сеанса всегда в зале сидели тётки. Которые перед сеансом проверяли билеты, а потом сидели в зале у аварийного/запасного выхода и за 5 минут до конца его открывали.
вот стопудово в СССР по крайней мере в кинозалах при таком пожаре как в Кемерово никто бы не погиб
alexander25101977 26 марта 2018 | 02:49
ze_danil: Ну да. Помню этих работниц советской культурки в красных беретиках. В зал даже с мороженым не пускали. А сейчас - курят, квасят спокойно. Залы открывают какие-то девочки, которые тут же убегают куда-то бесследно. И до конца сеанса зал просто заблокирован. Было такое. Ходили в кино с супругой (тоже в ТЦ), в туалет не могли выйти.
kostia1971 26 марта 2018 | 03:10
ze_danil: 12 ноября 1957
трагедия в деревне Бусса Брестской области (Белорусская ССР): в школу приехала кинопередвижка. Механик сидел со своей установкой в дверях, разложив катушки нитрокинопленки на полу, и заправляя их при свете стоящей на столе керосиновой лампы, наполненной бензином. Лампу случайно опрокинул один из зрителей (находился в подпитии), произошло возгорание, огонь быстро распространился по бревенчатому помещению. В результате погибли 65 чел., многие получили тяжёлые ожоги. Сведения о трагедии были засекречены, однако в СССР запретили использовать нитроцеллюлозную кинопленку.