Жертвами пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове стали, по меньшей мере, девять детей

Всего погибли 37 человек, подтвердил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин. Погибших тяжело опознать, пояснил он. В свою очередь, по сведениями министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова, доступа в некоторые помещения горящего центра «Зимняя вишня» у спасателей по-прежнему нет. Внутри здания сильное задымление. По некоторым данным, пожарные пока не смогли справиться со всеми очагами горения.