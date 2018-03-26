Жертвами пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове стали, по меньшей мере, девять детей
Всего погибли 37 человек, подтвердил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин. Погибших тяжело опознать, пояснил он. В свою очередь, по сведениями министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова, доступа в некоторые помещения горящего центра «Зимняя вишня» у спасателей по-прежнему нет. Внутри здания сильное задымление. По некоторым данным, пожарные пока не смогли справиться со всеми очагами горения.
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ed10075 26 марта 2018 | 02:39
Чудовищная трагедия...
Соболезнования родственникам погибших и скорейшего выздоровления пережившим кто-то кошмар.