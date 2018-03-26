Жертвами пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове стали, по меньшей мере, девять детей
Всего погибли 37 человек, подтвердил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин. Погибших тяжело опознать, пояснил он. По словам спасателей, пока остается неясной судьба 64 человек, которые числятся пропавшими без вести. В свою очередь, по сведениями министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова, доступа в некоторые помещения горящего центра «Зимняя вишня» у спасателей по-прежнему нет.
Комментарии5
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neon001 26 марта 2018 | 01:43
значит под сотню...
metslag 26 марта 2018 | 01:45
neon001: Да, действуют по принципу "все хорошо, прекрасная маркиза".
Плохую информацию выдают дозированно.
irdo 26 марта 2018 | 01:55
neon001:
значит под сотню...
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Пишут, что целый класс пятиклашек пока не нашли.
che21 26 марта 2018 | 01:45
искреннее соболезнование родственникам,какое горе.
alexander25101977 26 марта 2018 | 02:03
Вот так сходи при развитом путинизме в кино с семьёй в воскресенье. Людей жалко. Но они стали жертвами повального разгильдяйства, всевластия назначенцев, оголтелой коррупции, с которой "борется" один только сечин, когда ему надо что-то у кого-то отжать. Кошмарная страна, кошмарное время.