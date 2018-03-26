Жертвами пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове стали, по меньшей мере, девять детей

Всего погибли 37 человек, подтвердил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин. Погибших тяжело опознать, пояснил он. По словам спасателей, пока остается неясной судьба 64 человек, которые числятся пропавшими без вести. В свою очередь, по сведениями министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова, доступа в некоторые помещения горящего центра «Зимняя вишня» у спасателей по-прежнему нет.