Следователи уже установили личность владельца сгоревшего торгово-развлекательного центра в Кемерове
Но поговорить с ним, по некоторым данным, пока не удалось. В рамках уголовного дела о пожаре допрошены 25 человек: арендаторы и собственники торговых точек.
Имя владельца торгового центра Следственный комитет пока не называет. По данным СПАРК, стопроцентным собственником является 44-летняя Надежда Судденок, уроженка города Топки Кемеровской области, пишет «Фонтанка». По предварительным данным, в 2007 году она работала в отделе кадров ООО «Топкинский цемент», затем была избрана депутатом Топкинского районного совета от партии «Единая Россия». Для расследования уголовного дела из Москвы в Кемерово направлены сотрудники Главного следственного управления СК России.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
alexander25101977 26 марта 2018 | 01:26
И не удастся. Она же едросска. И этим всё уже сказано. Поговорить они захотели с представителем руководящей и направляющей партии! Ишь какие! Пожар потушили? Ну и всё. А подожгли дети зажигалками - так решили во властных кругах. Всё, все свободны.
metslag 26 марта 2018 | 01:41
alexander25101977: Конечно, это подставаное лицо.
Зицпредседатель.
Но почему опять виноват только владелец?
А Госпожнадзор где, вообще все надзорные службы что делали?
Кто принимал объект в эксплуатацию, кто проводил экспертизу проекта?
alexander25101977 26 марта 2018 | 01:47
metslag: У ТЦ были надзорные каникулы. А разве ТЦ можно считать малым бизнесом? Как вообще признали это малым бизнесом? Кто? Вот где надо копать. Если, извини, торговые центры - это малый бизнес, то что тогда владелец рюмочной - лилипутский бизнес?
metslag 26 марта 2018 | 01:54
alexander25101977:
ладно, малый бизнес, хроен с ним.
Но при приемкуе в эксплуатацию слово пожнадзора решающее.
Они и проект согласовывали.
так что пучкову придется постараться, чтобы их и себя из-под удара вывести
alexander25101977 26 марта 2018 | 02:00
metslag: Не исключено, что и пожнадзор подкормили. В любом случае - в попе остался только простой народ.
metslag 26 марта 2018 | 02:06
alexander25101977:
Не только не исключено, но обязательно.
С ТРЦ все кормятся.
А с чего еще кормиться? заводы дохнут.
zaqs 26 марта 2018 | 01:59
alexander25101977: Вики пишет, что малый бизнес - до 100 работников и до 800 миллионов выручки. Для ТРЦ это возможно.
metslag 26 марта 2018 | 02:03
zaqs:
ДАТА ОТКРЫТИЯ:
21 Декабря 2013
МАСШТАБ:Окружной
КАТЕГОРИЯ:Торгово-развлекательный
ЭТАЖНОСТЬ:4 этажа
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 23 000 кв.м.
ПАРКОВКА: 220 машиномест
Его приняли 4 года назад в эксплуатацию.
Всего 4 года. При приемке подписывали акт приемки представители Госпожнадзора. Они и проект согласовывали.
Ответственность на них на 100%.
tks 26 марта 2018 | 01:29
Путисты - убийцы.
alexey65 26 марта 2018 | 01:37
В 2007 была рядовой кадровичкой.
Затем избрали депутатом от ЕдРа.
И тут ей как поперло!
Через несколько лет уже четырехэтажный торговый центр отгрохала.
alexander25101977 26 марта 2018 | 01:41
alexey65: Вот сейчас надо богатеть! Через едро.
alexey65 26 марта 2018 | 01:57
Владелица, судя по всему, подставная.
Сейчас она уже летит куда-нибудь в Камбоджу, и если не будет там хулиганить и выбрасывать местных моряков за борт, будет жить там долго и счастливо.
А настоящий владелец останется здесь жить-поживать и добра наживать!
cypher 26 марта 2018 | 02:01
Ну мы же понимаем, что СК - это не вполен вменяемый источник информации...ещё бы МИД цитировали.
Итак, данные от ВВС.
//Чья "Зимняя вишня"?
Телеграм-канал об экономике и бизнесе Fun&Profit пишет о владельцах горящего в Кемерове торгового центра.
"Формально, ООО "Зимняя вишня", адрес которой совпадает с торговым центром, принадлежит Надежде Васильевне Судденок. Она стала владельцем компании в августе 2016-го. До этого по очереди владельцами были еще два физлица. The Bell пишет, что полная тезка Судденок избиралась в районный совет депутатов от "Единой России".
Но арендой торговых площадей в ТЦ занимался представитель другой компании — "КДВ групп": в качестве контактов указан электронный адрес с доменом kdvm.ru. "КДВ групп", как писало РБК, принадлежит Денису Штенгелову, а главный офис у нее в Томске. Это огромный холдинг с выручкой в 95 млрд рублей по итогам 2016 года. Этой компании принадлежат, в частности, бренды "Три корочки", "Кириешки", "Бабкины семечки". В октябре 2017 года, по оценке Bloomberg, состояние Дениса Штенгерова превысило $1 млрд".//
Так что вот оне, наши оффшорцы, в натуре...
Кремлеботы, на защиту миллиардеров, марш!