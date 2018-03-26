Следователи уже установили личность владельца сгоревшего торгово-развлекательного центра в Кемерове

Но поговорить с ним, по некоторым данным, пока не удалось. В рамках уголовного дела о пожаре допрошены 25 человек: арендаторы и собственники торговых точек.

Имя владельца торгового центра Следственный комитет пока не называет. По данным СПАРК, стопроцентным собственником является 44-летняя Надежда Судденок, уроженка города Топки Кемеровской области, пишет «Фонтанка». По предварительным данным, в 2007 году она работала в отделе кадров ООО «Топкинский цемент», затем была избрана депутатом Топкинского районного совета от партии «Единая Россия». Для расследования уголовного дела из Москвы в Кемерово направлены сотрудники Главного следственного управления СК России.