Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков по поручению президента вылетел в Кемерово

Он на месте будет контролировать работы по ликвидации последствий пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» и оказание помощи пострадавшим. Вместе с ним в Кузбасс направлена оперативная группа и спасатели отряда «Центроспас», говорят в МЧС. На месте министр отправится на место пожара для изучения обстановки, а потом запланировано совещание.