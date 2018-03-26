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01:08, 26 марта 2018

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков по поручению президента вылетел в Кемерово

Он на месте будет контролировать работы по ликвидации последствий пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» и оказание помощи пострадавшим. Вместе с ним в Кузбасс направлена оперативная группа и спасатели отряда «Центроспас», говорят в МЧС. На месте министр отправится на место пожара для изучения обстановки, а потом запланировано совещание.

Комментарии

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bozk 26 марта 2018 | 01:20

Какой хороший мальчик! По поручению президента! Сам бы не смог, без приказа. Верный холуй, медальку ему.

metslag 26 марта 2018 | 01:43

bozk: Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков прибыл в Кемерово выводить из-под удара своих подчиненных и себя.

И это он с успехом сделает.

mchappy 26 марта 2018 | 01:22

А сам победу празднует?

alexander25101977 26 марта 2018 | 01:44

Путин: - Господин Пучков, что там в Кемерево, доложите обстановку.
Пучков: - Милостивый государь, по Вашему приказу я прибыл туда и срочно собрал всех бояр и дворян на совещание, на котором мы выяснили, что торговый центр подожгли детишки зажигалками. Детишки погибли, так что вопрос исчерпан.
Путин: - Ну... дураки!

harry_r 26 марта 2018 | 01:45

Не имеет будущего та страна, в которой на каждый пожар выезжает лично министр (если, это, не Монако, конечно).

che21 26 марта 2018 | 01:49

вернет погибших к жизни?еще Шойгу,спасатель херов всех времен и народов сделал МЧС РФ самым коррупционным министерством,только по факту катастроф,которых могло и не быть премии и медали получают.,уроды.

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