Тела погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерове будут пока оставаться в здании
Как сказал на встрече с родственниками жертв трагедии мэр города Илья Середюк, процедура опознания будет проведена сразу же, как только это станет возможным. Требуется разрешение следствия, цитирует чиновника «Интерфакс». По словам вице-губернатора Владимира Чернова, на телефоны людей, остававшихся в кинозале, звонки проходят, т.е. телефоны работают. По словам родственников, во время пожара им были звонки от людей из зала N2. Те, кто был в зале, говорили, что зал заперт, и они не могут его открыть.
Комментарии2
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alexander25101977 26 марта 2018 | 01:29
Трупы пусть валяются пока. А там в зале запертые? Ну да, они там трезвонят, все уши уже чинушные прожужжали... Плевать этому режиму на простой народ.
ze_danil 26 марта 2018 | 01:36
то есть погибших настолько много, что трупы решили пока не выносить. Схемы придумывают как скрыть всё