МЧС опровергает слухи о гибели спасателей при тушении ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Как сообщил источник ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства, эта информация не соответствует действительности. Сейчас работа организована на трех боевых участках, для ликвидации пожара развернуто десять пожарных стволов. Спасатели проверяют помещения торгового центра. Ранее в прессе появились сообщения, что при тушении пожара якобы погибли двое спасателей.