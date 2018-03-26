МЧС опровергает слухи о гибели спасателей при тушении ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
Как сообщил источник ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства, эта информация не соответствует действительности. Сейчас работа организована на трех боевых участках, для ликвидации пожара развернуто десять пожарных стволов. Спасатели проверяют помещения торгового центра. Ранее в прессе появились сообщения, что при тушении пожара якобы погибли двое спасателей.
Комментарии2
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odobryam_s 26 марта 2018 | 01:28
Успели уволить, штоля?...
sborisych 26 марта 2018 | 02:07
Не погибли, стало быть спасатели. И это хорошо. Но ведь погибли тридцать семь человек не спасателей, и неизвестна судьба ещё сорока... И это в общественном месте с массовыми посещениями.. С системами безопасности, пожаротушения, оповещения, и обязательными путями эвакуации.. А ведь это опять неисполнение должностных обязанностей, преступная халатность, и коррупция в надзорно- контролирующих инстанциях.. Опять, стало быть, всё те же ржавые грабли...