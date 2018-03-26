Пожарные все еще борются с огнем на третьем этаже торгового центра в Кемерове
Так «Интерфаксу» рассказал источник в экстренных службах. На третьем этаже фиксируются очаги пламени. Тушение осложнено сильным задымлением, которое сохраняется в помещении. По данным следствия, погибли 37 человек, среди них дети. Судьба десятков пропавших без вести пока не известна.
Комментарии5
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bozk 26 марта 2018 | 01:18
Да похер на Кемерово и мусорки! Что там у хохлов и пучдемона ???
gonduras_on_kolima 26 марта 2018 | 01:34
// Судьба десятков пропавших без вести пока не известна. //
Вот это лихо сказано.
Если пипл попал в пожар в закрытой коробке и из неё через полдня не выбрался, то каковы могут быть варианты?
Это летом 41-го пропавший без вести боец вероятней всего становился дезертиром, затем пленником, и только уже потом погибшим.
Разгорающийся скандал с применением БОВ в Солсбери, помойная история в Волоколамске, и тут пожар с числом жертв, которое по итогу будет приближаться к сотне.
Хорошее начало очередного срока пересидента.
alexander25101977 26 марта 2018 | 02:08
gonduras_on_kolima: Может, не в тему, но... При теракте на Дубровке тоже некоторые пропали без вести. Их так и не нашли.
irdo 26 марта 2018 | 01:24
Ужас.
Читать страшно
leninec30 26 марта 2018 | 01:32
Сейчас зашёл на Вести ФМ там новость на 1:10 погибло 6 человек:5 детей и 1 женщина.Главная новость что какой то корабль что то куда то запустит и уничтожит американский авианосец,2 новость что мигрантка в Москве ухаживает за ветераном ВОВ и взяла его к себе. На Россия1 Соловьёв с Воскрестным вечером обсуждают Украину и США,а потом фильм "Иван Вачильевич меняет профессию",может отменят из за трагедии?
А где губернатор Тулеев,у него сначало было 5 погибших,сейчас 40,к утру будет от 70 до 100 человек,трагедия общероссийского масштаба,а у него зам приезжает на трагедию,видно Тулеев вообще не ходит,так может его уволить надо.
И будет ли общероссийский траур или опять чтобы людей не огорчять местный.