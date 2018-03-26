Пожарные все еще борются с огнем на третьем этаже торгового центра в Кемерове

Так «Интерфаксу» рассказал источник в экстренных службах. На третьем этаже фиксируются очаги пламени. Тушение осложнено сильным задымлением, которое сохраняется в помещении. По данным следствия, погибли 37 человек, среди них дети. Судьба десятков пропавших без вести пока не известна.