Сгоревший в Кемерове торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» не проверялся пожарным надзором

Он является объектом малого бизнеса, в отношении него действуют надзорные каникулы, сказал ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Проверить, устранены ли нарушения, должны были еще в 2016 году, пояснил он. Из-за надзорных каникул провести ее не смогли. В июле 2015 года Владимир Путин подписал закон о введении надзорных каникул для малого бизнеса. На три года органа государственного надзора и муниципального контроля запрещалось проводить проверку в отношении субъектов малого бизнеса.