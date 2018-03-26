Сгоревший в Кемерове торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» не проверялся пожарным надзором
Он является объектом малого бизнеса, в отношении него действуют надзорные каникулы, сказал ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Проверить, устранены ли нарушения, должны были еще в 2016 году, пояснил он. Из-за надзорных каникул провести ее не смогли. В июле 2015 года Владимир Путин подписал закон о введении надзорных каникул для малого бизнеса. На три года органа государственного надзора и муниципального контроля запрещалось проводить проверку в отношении субъектов малого бизнеса.
Комментарии16
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sadda 26 марта 2018 | 00:41
Это что за законы, позволяющие отнести большой Торгово-развлекательный центр к малому бизнесу и на этом основании не проверять там пожарную безопасность?! Дурдом, млин.
paul_2105 26 марта 2018 | 00:47
sadda: Страна идиотизма!
danko1 26 марта 2018 | 01:00
paul_2105: Ничему "Хромая лошадь" не научила.
И как пожар в одной комнате мог привести к многочисленным жертвам и распространиться всюду?
zapadnay 26 марта 2018 | 01:04
Ни фигасе малый бизнес?! Огромный развлекательный центр в несколько этажей - малый бизнес?! Сейчас все виновные будут спасать свои шкуры.
vinokur 26 марта 2018 | 01:33
zapadnay: Пишут, что хозяйка едроска и депутатка. Есть вопросы?
metlag 26 марта 2018 | 00:48
sadda: Какой бред совершенный. Четырехэтажное здание, площадью в несколько десятков тысяч квадратных метров, в котором расположено папра десятков крупных магазинов, рестораны, кафе, кинотеатры, сауны и т.д.
является объектом малого бизнеса? Врут и не краснеют.
nikitin43 26 марта 2018 | 00:43
никогда в это не поверю , эти шкуры пожарники даже с ларьков имеют навар.
benga_medok 26 марта 2018 | 00:44
Торгово-развлекательный центр - объект малого бизнеса ? Что за чушь !
Надзорные каникулы в отношении здания, где собираются сотни людей ? Они совсем обалдели !
ihtamnet 26 марта 2018 | 01:04
benga_medok: Ну да, кинотеатр в торговом центре - малый бизнес. Ларёк, ёпта...
alexander25101977 26 марта 2018 | 01:20
benga_medok: Владелец - 44-летняя едросска, и этим всё сказано.
putinnavsegda 26 марта 2018 | 00:55
>В июле 2015 года Владимир Путин подписал закон о введении надзорных каникул для малого бизнеса.
Охреневшие либерасты. Ну ничего, в 2024 придет Путин и уничтожит вас сук.
ihtamnet 26 марта 2018 | 01:01
Тулеев получит по жопе.
sadda 26 марта 2018 | 01:03
ihtamnet: Ага, Ткачев в свое время получил за Крымск и Кущевку...... пошел на повышение.
ihtamnet 26 марта 2018 | 01:10
sadda: Надеюсь, что от народа получит. Сами народ накачали ненавистью.
keep_moving 26 марта 2018 | 01:12
Идиотизму наших законов удивляться не приходится давно. При таких проверках классификация должна идти не по принципу малый или средний, а по принципу возможности создания опасности для здоровья и жизни людей.
alexey65 26 марта 2018 | 01:30
Сколько же начальник пожарки взял на лапу, чтобы причислить огромный развлекательный центр к объектам малого бизнеса?
Да и насчет запрета проверки устранения нарушений наврал.
Запрет действует на плановые проверки, а не на проверки по устранению ранее выявленных нарушений.