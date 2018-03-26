Очаг пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове располагался в батутной комнате

По одной версии, мог произойти поджог. Как сказал журналистам первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, у кого-то из детей была зажигалка, но это только предварительная версия. Позже источник «Интерфакса» в службах технического надзора региона добавил, что речь может идти о неисправной электропроводке. Сети могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения, пояснил собеседник агентства.