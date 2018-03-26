Для усиления местной группировки МЧС в Кузбасс прибыли дополнительные силы спасателей
В частности, прибыли 40 спасателей Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи и опергруппа.
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В частности, прибыли 40 спасателей Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи и опергруппа.
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grishakras 26 марта 2018 | 01:00
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