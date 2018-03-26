37 человек погибли в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
Эту цифру официально сообщил Следственный комитет России. Между тем пока что остается неизвестной судьба более 40 человек из числа пропавших без вести. Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра.
Комментарии7
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odobryam_s 26 марта 2018 | 00:41
А что там мычит тамошний губер? Или оно просто валяется без сознания, как баклажан?
gordy 26 марта 2018 | 00:46
Губернатор робко прячет тело жирное в утёсах?
mark60n 26 марта 2018 | 02:08
gordy: А при чем тут Тулеев.Все что разработано в Москве,все очень низкого качества.Девиз московских фирм,минимум вложений,максимум прибыли.Вспоминается Навальный,который сказал что наш Бугринский мост можно было бы построить в четыре раза дешевле.Вопрос,через сколько бы такой мост рухнул?Что касается ТЦ в Кемерово,там скорее всего сэкономили на средствах пажаротушения.
Соболезнования родным и близким погибшим в этом пожаре.
ze_danil 26 марта 2018 | 00:42
владелец торгового центра - бывший депутат районной думы от едристов
свой человек, Putin-Team
na555 26 марта 2018 | 01:18
ze_danil: А имя владельца засекречено?
ze_danil 26 марта 2018 | 01:38
na555: Надежда Судденок
хотя уже поговаривают что она только номинальный владелец
benga_medok 26 марта 2018 | 00:46
Думаю, правду о числе погибших они не озвучат, побоятся.