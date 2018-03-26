Противоречивая информация приходит о ситуации внутри горящего торгового центра в Кемерове

Управление МЧС по области больше часа назад сообщило, что открытое горение было ликвидировано. В то же время ряд изданий, ссылаясь на появившиеся в интернете записи переговоров пожарных, утверждали, что с огнем еще борются на третьем этаже здания. Впрочем, как следует из записей переговоров, в некоторых местах на третьем этаже пламя еще появляется.

Всего медицинская помощь оказана 50 пострадавшим, 43 человека из них госпитализированы, говорят спасатели.