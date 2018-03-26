Противоречивая информация приходит о ситуации внутри горящего торгового центра в Кемерове
Управление МЧС по области больше часа назад сообщило, что открытое горение было ликвидировано. В то же время ряд изданий, ссылаясь на появившиеся в интернете записи переговоров пожарных, утверждали, что с огнем еще борются на третьем этаже здания. Впрочем, как следует из записей переговоров, в некоторых местах на третьем этаже пламя еще появляется.
Всего медицинская помощь оказана 50 пострадавшим, 43 человека из них госпитализированы, говорят спасатели.
Комментарии7
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kottigr1 26 марта 2018 | 00:21
Огонь - стой !.. раз, два...
Вот чего-чего, а рапортовать в России умеют. Хоть святых выноси..
maxcarev 26 марта 2018 | 00:38
Дети травятся воздухом Волоколамский. Дети горят десятками в Кемерово, а народ все равно голосует за эту продажную, блядскую власть. Неужели так пропаганда мозги промыла?
akustik57 26 марта 2018 | 01:06
maxcarev: Бродит по России “ хромая лошадь “ ... и приносит людям беду и горе ! Оседлать её некому и даже шоры и путы одеть ... Какой хозяин - такое и всё его хозяйство ! Глубокие соболезнования всем !
alexander25101977 26 марта 2018 | 00:27
Да. А власти местные уже всё свалили на погибших детишек - мол, это они, сорванцы такие, подожгли. Никто не предъявит хозяевам всего этого, например, из-за несоблюдения пожарной безопасности в ТЦ. Это ведь огромное бабло, уже расфасованное или ещё расфасовываемое по карманам. А детишки погибшие уже ничего не смогут ответить.
belovnikita 26 марта 2018 | 01:33
alexander25101977: еще и найдут "ыкспертов" которые определят, что каждый ребенок выпил по бутылке водки - на сбитом мальчике методика отработана
grishakras 26 марта 2018 | 00:40
Врать - это свЯтое
cypher 26 марта 2018 | 01:01
0:57 по стрим-каналу передали, что очаг возгорания до сих пор есть на 3-м этаже под бассейном, располагающемся на 4-м этаже.