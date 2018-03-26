Белый дом уже сегодня может объявить о высылке очередной группы российских дипломатов
Белый дом уже сегодня может объявить о высылке очередной группы российских дипломатов – в знак солидарности с Великобританией в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери. Аналогичное решение, по некоторым данным, готовы принять руководители сразу нескольких европейских стран.
Вероятные новые дипломатические шаги в отношении России Дональд Трамп обсуждал еще в пятницу, – об этом со ссылкой на источники сообщало агентство Bloomberg. С главой Белого дома общался, в частности, посол США в Москве Джон Хантсман, а также министры финансов, юстиции, обороны и представители американских спецслужб. Америку, вполне возможно, придется покинуть еще нескольким десяткам российских дипломатов. Вдобавок к тем, которые были высланы из консульства в Сан-Франциско. О готовности пойти на такие же шаги в пятницу говорили и в Европе. Российское посольство в Латвии, судя по всему, тоже ждет сокращение штата. Выслать послов, либо консульских работников, по данным источников ТАСС, вскоре также могут власти Литвы, Эстонии, Польши и Франции. По данным The Times, к беспрецедентному раунду выдворения могут присоединиться Германия, Чехия, Дания, Ирландия и Нидерланды. Эти страны покинут прежде всего те дипломаты, которые связаны с российской разведкой.
На минувшей неделе в Брюссель для консультаций уже был отозван посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 26 марта 2018 | 00:09
Родина ждёт вас, герои холодной войны!
Не желаете импортозамещённых продуктов или подышать ароматом близлежащей свалки?
malanoff 26 марта 2018 | 00:14
Бедные высланные дипломаты даже не предполагают , как в России трудно зарегистрироваться для получения пособия по безработице.