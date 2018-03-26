Представители городской администрации Йошкар-Олы угрожают отнять детей у преподавателя Екатерины Соколовой

Представители городской администрации Йошкар-Олы угрожают отнять детей у преподавателя школы искусств Екатерины Соколовой. Она объявила голодовку, протестуя против действий руководства школы, которое убирает из программы предметы, необходимые для полноценного учебного процесса, увольняет учителей и пытается уничтожить первичную профсоюзную организацию учителей. Екатерину Соколову тоже пытались уволить, а после того, как она оспорила это решение в суде, ей снизили зарплату и лишили премий.

В воскресенье к Соколовой пришли, чтобы забрать детей, — об этом она рассказала «Эху Москвы».

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Леонид Перлов в интервью «Эху» подтвердил, что с приходом нового руководства в школу искусств вести учебный процесс стало невозможно. Перлов добавил, что директор Ольга Радостева уже уволила несколько педагогов, а премии выплачивает по своему усмотрению.

Получить комментарий у руководства школы нам пока не удалось.