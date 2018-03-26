Следственный комитет подтвердил гибель 37 человек в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале. 50 человек пострадали, 43 госпитализированы. Ранее сообщалось также, что около 70 человек числятся пропавшими без вести. Пожарные в здании торгового центра потушен. Обследованы два кинозала, третий пока остается недоступным для пожарных.

Пожар в торговом центре в Кемерове мог быть вызван неисправной электропроводкой, — сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора региона.



По словам источника, при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра были допущены нарушения, сети могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения.



Между тем, будут рассмотрены и другие версии. Например, поджог. Но она пока не является приоритетной.

Первый замгубернатора Владимир Чернов ранее сообщил, что пожар мог начаться из-за детской шалости в игровой комнате. «У кого-то из ребятишек была зажигалка. Воспламенение началось с поролона, прямо в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох», — сказа Чернов.

Огонь распространялся очень быстро, — сказал «Эху Москвы» очевидец Алексей. Алексей подчеркнул, что администрация никак не помогала при эвакуации, люди организовались сами.