Неисправная электропроводка могла спровоцировать пожар в торговом центре в Кемерово, который унес жизни десятков людей, сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора региона.



«Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — сказал источник.



Между тем, будут рассмотрены и иные версии произошедшего.



«Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации. Однако прежде необходимо добиться полной ликвидации пожара. Лишь тогда специалисты смогут полноценно провести экспертизу», — сказал источник.