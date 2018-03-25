Неисправная электропроводка могла спровоцировать пожар в торговом центре в Кемерово
Неисправная электропроводка могла спровоцировать пожар в торговом центре в Кемерово, который унес жизни десятков людей, сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора региона.
«Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — сказал источник.
Между тем, будут рассмотрены и иные версии произошедшего.
«Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации. Однако прежде необходимо добиться полной ликвидации пожара. Лишь тогда специалисты смогут полноценно провести экспертизу», — сказал источник.
Комментарии7
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peresvet73 26 марта 2018 | 00:02
Никакой локальный очаг возгорания в функционирующем здании не мог привести к его полному уничтожению, только если первоначально не принималось вообще никаких мер по ликвидации возгорания.
kottigr1 26 марта 2018 | 00:02
Неисправная электропроводка ..
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Если бы только она..
Навскидку..
Нет автоматической системы пожаротушения.
Нет системы оповещения и персонал не подготовлен к экстренной ситуации в соответствии с планом.
Нет блокировки автоматической или на крайняк шиберами системы вентиляции.
Нет на местах оборудования и средств для пожаротушения.
Блокированы и не обозначены пути отхода для посетителей.
Самое главное...
Применены ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ в помещениях с массовым скоплением людей.
ludvig14 26 марта 2018 | 00:05
Неисправная электропроводка может стать причиной пожара в доме-бараке, построенном 60 лет назад! Как мобет неисправиться электропроводка в здании построенном 5-10 лет назад??? изначально сэкономили на материалах, закрыли глаза на недоделки, наконец, проектировали эффективные менеджеры, на всем на этом что-то попилили, и тихо ждали, когда хлопнет.
lisitsa1962 26 марта 2018 | 00:12
ludvig14: ТРЦ был в здании бывшей кондитерской фабрики, ещё советской простройки
grishakras 26 марта 2018 | 00:06
Где системы пожаротушения? Где расчёты пожарных ? Где грамотные руководители? Все сединороссили?
ludvig14 26 марта 2018 | 00:10
«Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения»
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на русский инженерный это переводится так:
в процессе проектирования и строительства были допущены серьезные нарушения, при которых эксплуатация сооружения не могла быть безопасной.
kottigr1 26 марта 2018 | 00:16
ludvig14: Если еще проще... Здание было спроектировано и построено так, что бы рано или поздно люди погибли.