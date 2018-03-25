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23:34, 25 марта 2018

Пожар в торговом центре в Кемерово ликвидирован

Пожар в торговом центре в Кемерово ликвидирован, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального главка МЧС. «Пожар ликвидирован»,— сказал собеседник агентства.

Между тем, Следственный комитет подтвердил гибель 37 человек в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, передает ТАСС.

«На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово», — сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Ранее о 37 жертвах пожара сообщили в оперативном штабе пожаротушения.

Комментарии

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kottigr1 25 марта 2018 | 23:40

Кому распил и откат, а кому-то поминки..
Соболезную родственникам погибших.. Крепитесь.

gordy 25 марта 2018 | 23:52

Полчаса назад тут же, в новостях писали, что до утра тушить будут, а теперь вон рапортуют о завершении?

odobryam_s 25 марта 2018 | 23:40

Кто там нонеча у власти? А сколько лет на должности валяется?

aleksandr39 25 марта 2018 | 23:53

odobryam_s: Идет пожар ,а в это время " великий вождь " в зомбоящике рассказывает как хорошо будет после пожара жить .

kaplan911 25 марта 2018 | 23:54

odobryam_s:

Он в ГЛУБОКОМ трауре.

ze_danil 25 марта 2018 | 23:44

министр Пучков, ты не подкачай главное - найди бумажку что разрешение от пожарной охраны Навальный выдавал

ze_danil 25 марта 2018 | 23:52

пожар в Кемерово это полностью последствия коррупционной Вертикали, построенной в стране

и фиг на кого её свалите, построено и эксплуатировалось здание при Вощьде, со всей евоной тьмой надзорных органов, что пасётся при бизнесе

тут буквально надо брать все разрешительные бумажки (там несколько папочек) и расстреливать у ближайшей стенки согласно указанным там фамилиям, что разрешали строительство и эксплуатацию

tks 25 марта 2018 | 23:47

Стрелочник уже найден?

Соболезнования родным погибших.
Сочувствие пострадавшим.

jetsam 25 марта 2018 | 23:49

Соболезнования родным погибших.
Сочувствие пострадавшим

sveklotron_7 25 марта 2018 | 23:48

Объявляется конкурс на самый короткий коммент (минимальное количество букв), выводящий причину "гибели человеческих жертв" из победы Путина на выборах.

kottigr1 25 марта 2018 | 23:49

sveklotron_7: Путинизм - убивает...

vtodorol 25 марта 2018 | 23:56

sveklotron_7: Если бы не Путин,жертв было бы на порядок больше!!

vtodorol 25 марта 2018 | 23:53

Уже 40..... Слов нет!

nikitin43 25 марта 2018 | 23:57

Моё глубокое сочувствие , невероятно тяжело терять близких и родственников , страшно , беда когда гибнут дети .....

kaplan911 25 марта 2018 | 23:58

Дикий ужас......
Соболезнования близким и родным.

Выборы закончились, начались будни......

cypher 26 марта 2018 | 00:07

Я ща сижу и слушаю в онлайне переговоры пожарных по рации, стрим-канал.
Ни хера они еще не ликвидировали.
Там есть ядовитый черный дым от пластмассы на 4 этаже и очаги загорания тоже есть - на 3 этаже, горит все тот же ср*ный утеплитель, и они не могут всюду пройти.
Поисками людей вот прямо сейчас занимается 70 человек, 23:49.

Дебилки из СК, вы наверно не понимаете ВСЕ возможности интернета......

Так что если кто-то решил, что число жертв будет 37 и не больше, то подумайте, цифра-то некрасивая, трагическая...

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