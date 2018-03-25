Пожар в торговом центре в Кемерово ликвидирован, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального главка МЧС. «Пожар ликвидирован»,— сказал собеседник агентства.

Между тем, Следственный комитет подтвердил гибель 37 человек в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, передает ТАСС.



«На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово», — сообщает ведомство в своем телеграм-канале.



Ранее о 37 жертвах пожара сообщили в оперативном штабе пожаротушения.