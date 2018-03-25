Тысячи людей вышли на улицы Барселоны, протестуя против задержания в ФРГ Карлеса Пучдемона
Тысячи людей вышли на улицы Барселоны, протестуя против задержания в ФРГ бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Об этом сообщила газета «Паис». По ее данным, демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление близ представительства правительства Испании в автономии. Протестующие закидывают полицейские автомобили жестяными банками. Как сообщает издание, в результате стычек протестующих с полицейскими пострадали около 17 человек, троих задержали.
Митинги также охватили ряд других крупных городов Каталонии, среди которых Жирона и Таррагона. В городе Льейда демонстранты вышли на одну из автомагистралей, заблокировав въезд и выезд из города. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего из страны Пучдемона и ряда его соратников, которые также скрываются от правосудия. Их обвиняют в подстрекательстве к бунту.
Комментарии9
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sveklotron_7 25 марта 2018 | 23:06
Это не те протесты, которые могут быть одобрены нашими ( и не нашими) "думающими людьми" со светлыми лицами.
doorin 25 марта 2018 | 23:09
Операция по аресту Пучдемона немцами завершена.
Меркель лично руководила операцией и вот только что
стало известно, что Пучдемона решено срочно переправить
в Брюссель.
И, как заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер,
этого испанского недоноска-сепаратиста Пучдемона посадят голым
в железную клетку и провезут по всем странам ЕС.
Это послужит назиданием для всех европейских сепаратистов,
разрушающих единство ЕС.
\ EuroNews \
el_borz 25 марта 2018 | 23:13
doorin: Ты совсем плохой стал. Мюнхгаузен в шоке.
el_borz 25 марта 2018 | 23:10
Каталонцы уже не будут больше такими лояльными к Мадриду.
Этим арестом Испанцы подложили себе мину замедленного действия.
Испания распадется на несколько частей, однозначно...дело времени.
mikhail_spb_ 25 марта 2018 | 23:13
Желаю успехов народу Каталонии!
nanaryfive 25 марта 2018 | 23:29
У нас тут 100 умственно отсталых адептов Навального на митинг выйдут, хомяки уже щёки раздувают, народ против власти. И эти европейцы учат нас демократии?
vpu2011 25 марта 2018 | 23:49
Вот граждане не спрашивали санкций на проведение митинга. И время на их стороне. Каталония отделится, так или иначе, потому что каталонцы не нуждаются в разрешениях выйти на митинг.
max3446 25 марта 2018 | 23:51
Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего из страны Пучдемона и ряда его соратников, которые также скрываются от правосудия. Их обвиняют в подстрекательстве к бунту....
Судя по новости, именно верховный суд Испании своим решением подстрекает к бунтам, что на улицах сейчас и происходит. сами себя за это посадят судьи?
kaplan911 26 марта 2018 | 00:01
Нашим это не грозит.