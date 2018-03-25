Тысячи людей вышли на улицы Барселоны, протестуя против задержания в ФРГ Карлеса Пучдемона

Тысячи людей вышли на улицы Барселоны, протестуя против задержания в ФРГ бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Об этом сообщила газета «Паис». По ее данным, демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление близ представительства правительства Испании в автономии. Протестующие закидывают полицейские автомобили жестяными банками. Как сообщает издание, в результате стычек протестующих с полицейскими пострадали около 17 человек, троих задержали.

Митинги также охватили ряд других крупных городов Каталонии, среди которых Жирона и Таррагона. В городе Льейда демонстранты вышли на одну из автомагистралей, заблокировав въезд и выезд из города. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего из страны Пучдемона и ряда его соратников, которые также скрываются от правосудия. Их обвиняют в подстрекательстве к бунту.