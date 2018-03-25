Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове возросло до 37 человек

Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, по последним данным, увеличилось до 37. Об этом сообщили ТАССв воскресенье в оперативном штабе пожаротушения. «Общее количество погибших составляет 37 человек», — сказал представитель оперативного штаба. Ранее сообщалось о 12 погибших. По данным оперативного штаба, пострадали 43 человека.

Сейчас пожар локализован, при этом в здании частично обрушились перекрытия и кровля. Специалисты говорят, что ликвидировать возгорание, которому присвоен третий уровень сложности, удастся только к утру.