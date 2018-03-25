Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове возросло до 37 человек
Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, по последним данным, увеличилось до 37. Об этом сообщили ТАССв воскресенье в оперативном штабе пожаротушения. «Общее количество погибших составляет 37 человек», — сказал представитель оперативного штаба. Ранее сообщалось о 12 погибших. По данным оперативного штаба, пострадали 43 человека.
Сейчас пожар локализован, при этом в здании частично обрушились перекрытия и кровля. Специалисты говорят, что ликвидировать возгорание, которому присвоен третий уровень сложности, удастся только к утру.
Комментарии42
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vtodorol 25 марта 2018 | 23:06
https://guzei.com/online_radio/listen.php?online_radio_id=17129
Радио Сибирь.Вещание из Кемерова.
Здесь неподдельная ВЕСЕЛУХА!!!!!!
Что же это за СТРАНА!!!????
Это не страна- это НЕДОРАЗУМЕНИЕ!!!
vtodorol 25 марта 2018 | 23:09
vtodorol: https://guzei.com/online_radio/listen.php?online_radio_id=10069
Кузбасс FM (Кемерово) то же самое!!!!
zapadnay 25 марта 2018 | 23:25
И как всегда в таких случаях бывает, персонал абсолютно не подготовлен к ЧП. Зато на телевизор всегда прекрасная картинка.
Нет слов...
gordy 25 марта 2018 | 23:31
Так бывает, когда кое-кто занимает должность, но не исполняет обязанностей?
tks 25 марта 2018 | 23:38
zapadnay: Отличная картинка: по РТР Путэна кажуть!
mikhail_spb_ 25 марта 2018 | 23:08
Сходили, развлеклись...
sveklotron_7 25 марта 2018 | 23:08
жееесть... Всем начальникам местного МЧС званием выше майора - пинка под зад! А выше кое-кого и на кичу.
ansata 25 марта 2018 | 23:10
sveklotron_7: Боюсь, что пинка получат все кто ниже майора, а на кичу оправят владельца здания.
kottigr1 25 марта 2018 | 23:11
sveklotron_7: Всем начальникам... - пинка под зад!
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Путинские коррупционеры, как говно - не тонут.. Всплывут в другом месте и на другой должности.. Они знают кому занести и за сколько купить.. всё, кроме совести.
cypher 25 марта 2018 | 23:12
sveklotron_7: ну вы же понимаете, что пинка получат все, кто НИЖЕ майора...
а тем кто выше ...оффшоры, виолончели, самолеты для корги и прочие скрепы.
sveklotron_7 25 марта 2018 | 23:37
cypher: Я понимаю одно, - у Вас (и у ваших) тема не соболезновать а оттаптываться и навариваться на теме. Так что не палитесь уж так явно. С гибели людей так сразу на "виолончели и корги" перескакивать конечно можно, но уж больно цинично у вас получается. Хоть паузу бы выдержали...вдруг у вас, свиней и прокатило. Но вам ведь невтерпеж! Сразу надо! "Куй железо не отходя от кассы! "
Ну и куйте. Умному все видно, кто вы и что вы. А с дурачков и спросу нет.
palmcoast___ 25 марта 2018 | 23:13
sveklotron_7:
Цирк уже уехал, а ты все в ладоши хлопаешь.
sveklotron_7 25 марта 2018 | 23:32
palmcoast___: Не растанцовывайся, попугай. В ваших заокеанских весях бывает и покруче. Только ты похоже не там своих "цирковых клоунов" пинаешь, а все тут пасешься. Все как в анекдоте: "Я тоже могу выйти к WH и крикнуть: "Долой Путина!"
gonduras_on_kolima 25 марта 2018 | 23:43
sveklotron_7: // Не растанцовывайся, попугай. В ваших заокеанских весях бывает и покруче. //
Не гони беса, петушок.
Я в другой ветке уже заткнул грызло одному твоему коллеге по портяночному цеху.
Число погибших на пожарах на сто тысяч населения в год в США 0,75 человека, на России 7.
Разница почти в 10 раз.
Так что сиди тихо на булках и попукивай.
Только не на открытый огонь - не ухудшай и так хреновую статистику первых дней нового пересидентства вашего вошдя.
alehan11174 26 марта 2018 | 00:09
sveklotron_7: не переваливай с больной головы на здоровую. Вчера возле американского Белого дома и Капитолия в Вашингтоне вышли больше 800 тыс человек, и я тоже там был... и Трамп и конгресс вынуждены это слушать и будут менять законы и ужесточать правила владения оружием. Ты же в рашке сидишь, засунув язык в ж***. Ты никуда не можешь выйти и ничего не можешь крикнуть. Потому что ты паршивое ссыкло, не Навальный... это единственный у кого есть яйца в этой трусливый стране:((((
kostia1971 25 марта 2018 | 23:58
sveklotron_7: А ты думал Навальный прикалывается,говоря про повальное воровство и коррупцию? В МЧС все свои сидят, никто их не тронет,сделают крайним хозяина ТРЦ,да может пару инспекторов.
verula 25 марта 2018 | 23:11
Нет слов.
forward 25 марта 2018 | 23:11
Ужас. Но трагедия может случиться почти в каждом торговом центре. В них всегда трудно найти выходы, лестниц мало, где они непонятно.
Бывает, что выходы на лестницы перекрыы. Как проекты принимала пожарная инспекция?
В общем государства нет.....
kottigr1 25 марта 2018 | 23:16
forward: В общем государства нет.....
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Это система.. Если в стране даже президент ни за что не отвечает, то чего уже говорить про остальные винтики и шестеренки...
teleo 25 марта 2018 | 23:33
forward: Предварительно прошла инфа, что ТЦ был оборудован на базе производственного здания, т.е. не спланированного изначально, как объекта массового посещения людьми.
tks 25 марта 2018 | 23:41
forward: Это при том, что везде туева туча всякой проверяющей, надзирающей и контролирующей сволочи!!
sadda 25 марта 2018 | 23:16
Вспомните, что было Ткачеву после Крымска и Кущевки? Правильно, пошел на повышение. Вот такая вот путинская власть.
gramotei 25 марта 2018 | 23:34
sadda: ДАЁШЬ ТУЛЕЕВА В ПРЕМЬЕР МИНИСТРЫ ?!!!
budweiser23 25 марта 2018 | 23:16
Клептократия убивает, потому что мошенники не способны созидать..., люди платят жизнями за вороватую власть!
kp6ic 25 марта 2018 | 23:25
budweiser23:
люди имеют ту власть, которую заслуживают.
tonight 25 марта 2018 | 23:30
budweiser23: Потерпите эту власть ещё немного. 18 терпели ещё 6 осталось.
tonight 25 марта 2018 | 23:53
budweiser23: Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне. А вы только 20 лет прошли
venmud 25 марта 2018 | 23:19
Когда было сообщение о пяти погибших , я вспомнил отсутствие конкретных дел по исключению массовых трагедий после пермской "Хромой лошади" в 2009 году, где погибло 156 человек. Даже предположить не мог, что будет что-то похожее. Ничего не изменилось и ничего не делается. Неизменны и глубокие соболезнования Оттуда.
pravdatut 25 марта 2018 | 23:23
Кинотеатр на 4 этаже тяжело представить! Кто это согласовал?
sveklotron_7 25 марта 2018 | 23:40
pravdatut: Мля...Об чем Вы. Они в 99% подобных ТЦ на самых верхних этажах.
peresvet73 25 марта 2018 | 23:28
Что эти 37 человек - по миллиону на каждого - 37 миллионов... По сравнению с финансовыми потерями владельца торгового центра и арендаторов - вот кого надо жалеть в путинской России.
max3446 25 марта 2018 | 23:28
Ужас! Соболезнование погибшим. Вот вам результат идей ничтожества наврального отметить проверки бизнеса, вообще, в том числе пожарного надзора
demokrat62 25 марта 2018 | 23:31
max3446: Навальный у власти ?? Спасаешь своего царя ??Не удастся.Пожар -это прямое следствие его построенной системы.
max3446 25 марта 2018 | 23:35
demokrat62: я тут связь с властью не вижу. тем более по версии поджег школьник, а не миньоном ли наврального он был? как те школьники что резню в школе не так давно устраивали
pavelmistery 25 марта 2018 | 23:39
max3446: Все дети, как правило, являются миньонами Навального
max3446 25 марта 2018 | 23:45
pavelmistery: значит по логике вещей он должен нести ответственность за эту ужасную трагедию
pavelmistery 26 марта 2018 | 00:04
max3446: Сарказм надо понимать
max3446 26 марта 2018 | 00:12
pavelmistery: какой же тут сарказм. Увы вы правы, все ролики ничтожества наврального школьникам обращены, и помимо промывки мозгов и лжи, в них этот мутанта с 46 размером ноги еще и деньги требует
gramotei 25 марта 2018 | 23:41
max3446: ДУРИК,ТЫ ЗАЧЕМ УСЫ СБРИЛ?!!!
gramotei 25 марта 2018 | 23:32
.............................А В ОСТАЛЬНОМ ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА,ВСЁ ХОРОШО,ВСЁ ХОРОШО!!!
bun777 25 марта 2018 | 23:35
На цт тишина
tks 25 марта 2018 | 23:43
bun777: ...и только Путин по "России 1" вещает...