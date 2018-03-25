Число погибших при пожаре возросло до 20 человек
Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ возросло до 20 человек. 11 из них дети. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».
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Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ возросло до 20 человек. 11 из них дети. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».
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Комментарии11
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kryymsdyk 25 марта 2018 | 22:53
Завтра - траур?
kottigr1 25 марта 2018 | 22:58
kryymsdyk: Путинская коррупция убивает.. Причем убивает в том числе и детей самих же коррупционеров..
gordy 25 марта 2018 | 23:04
Россия теряет своё будущее?
metlag 25 марта 2018 | 23:05
kottigr1: Такое ощущение что число погибших будет расти.
И существенно.
Просто сразу не называют действительные цифры, боятся шокировать людей.
venediktov1803 25 марта 2018 | 23:10
kottigr1: kryymsdyk: у вас чёрный рот , больше ничего не скажу
mumaras 25 марта 2018 | 22:54
черное воскресенье..
marinters 25 марта 2018 | 23:00
блядская власть
marinters 25 марта 2018 | 23:23
marinters: я поясню - малый бизнес, говорите? кому там занесли, чтобы стать малым бизнесом?? чтобы избежать этих чертовых проверок, которые всех замордовали и которые осуществляются не ради безопасности, а только ради наживы?? все пожарные двери, планы, выходы - сплошная фикция! как укомплектованы пожарные бригады, если им мешает дым, чтобы пробиться к живым заблокированным людям??
господи, сколько детей...
gregor 25 марта 2018 | 23:02
Горе ... .соболезнование .
putinnavsegda 25 марта 2018 | 23:05
Путинский бардак, 4 сезон.
askol2016 25 марта 2018 | 23:07
Сначала хотели выборы, затем - трагедию. Потом решили совместить