12 человек, по последним данным, погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В оперативном штабе на месте ЧП ТАСС сообщили, что число пострадавших достигло 43, а пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей. Пожар полностью локализован на площади 1,6 тыс. кв. м, при этом на площади 1,2 тыс. кв. м обрушилась кровля. Специалисты говорят, что ликвидировать возгорание, которому присвоен третий уровень сложности, удастся к утру.