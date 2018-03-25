12 человек, по последним данным, погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре
12 человек, по последним данным, погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В оперативном штабе на месте ЧП ТАСС сообщили, что число пострадавших достигло 43, а пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей. Пожар полностью локализован на площади 1,6 тыс. кв. м, при этом на площади 1,2 тыс. кв. м обрушилась кровля. Специалисты говорят, что ликвидировать возгорание, которому присвоен третий уровень сложности, удастся к утру.
Комментарии9
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elenaprekrasnaya2009 25 марта 2018 | 22:40
Там гораздо больше погибших.
На стриме пожарников все переговоры.
20 уже было .
Сейчас еще про 15 сказали. Из них 7 - дети.
Тихий ужас...
patrik04 25 марта 2018 | 22:44
12 человек, по последним данным, погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре...
Отмените развлекательные передачи и рекламу по телевизору.
krypton84 25 марта 2018 | 22:41
По рациям передают уже 35+, жутко.
demokrat62 25 марта 2018 | 22:42
Вот эта трагедия. Виновные понесут наказания ??
poluputing 25 марта 2018 | 22:42
каким промыслом божьим объяснит этот кошмар Гундяев?
palmcoast___ 25 марта 2018 | 22:42
Жуть. Пусть сократится число таких вот ужасов., и без них хватает страданий людям.
askol2016 25 марта 2018 | 22:43
А Тулееву от этого ни жарко,ни холодно...
venmud 25 марта 2018 | 22:45
В Перми в 2009 году "Хромая лошадь" унесла жизни 156 человек. Кто сегодня выполняет предписанные после той трагедии меры пожарной безопасности, а главное - повсеместно проверяет их выполнение сегодня?! Бардак он и Кемерово бардак. По "Зимней вишне" примут меры, несколько стрелочников уволят, кого-то из хозяев посадят и забудут до следующего ЧП.
jetsam 25 марта 2018 | 22:46
скорее всего пластик. дешевый и ядовитый.
и без огня задохнешься.
* паника + газ + российское ноухау "половинка дверей намертво закрыта по жизни".