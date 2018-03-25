Почти 70 человек числятся пропавшими без вести при пожаре в Кемерове
Почти 70 человек числятся пропавшими без вести при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе пожаротушения. Количество погибших возросло до 8 человек.
Комментарии9
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ed10075 25 марта 2018 | 22:30
Кошмар... Искренние соболезнования.
arye_11 25 марта 2018 | 22:32
ed10075:
Почти 70 человек числятся пропавшими без вести
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Этого можно было ожидать.
Если официально сообщали о ТРЕХ погибших, но тут же - "Путин прислал соболезнование", то умеющие читать между строк поняли ясно - там не трое и даже не тридцать.
Там КАТАСТРОФА.
patrik04 25 марта 2018 | 22:38
Посмотрел программу, никаких изменений, развлекательные программы не отменены. Это плохо.
kaplan911 25 марта 2018 | 22:41
arye_11:
Сто пудов что так.
abuvgrobu 25 марта 2018 | 22:31
Логика планировки многих ТЦ , направленная на увеличение времени пребывания посетителя (покупателя) через усложнение ориентации и увеличение маршрута движения превращает их в случае пожара в смертельные ловушки.
elenaprekrasnaya2009 25 марта 2018 | 22:36
На пожарной волне только сообщили о 20 погибших.
13 чел.во 2ом кинозале...
kaplan911 25 марта 2018 | 22:39
Дикий ужас.
Соболезнования близким и родным.
abuvgrobu 25 марта 2018 | 22:39
А всё дело в том, что в этих особняках страстно желает жить сам Навальный, деньгами и привилегиями хочет пользоваться сам Навальный, отсюда и все его взвизгивания, но, к счастью, бодливой корове бог рог не дал.. Обломайся, неудачник..
sv72 25 марта 2018 | 22:41
abuvgrobu: Вы дурак??