Финская спортсменка Кайса Макарайнен в третий раз подряд стала обладательницей Кубка Мира по биатлону

Заключительную гонку – масс-старт на 12.5 километров выиграла олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева. После четвертой стрельбы она воспользовалась ошибками соперниц на рубеже и в частности лидировавшей Лауры Дальмайер, которая промахнулась два раза. Разобраться с Паулиной Фиалковой из Словакии и француженкой Анаис Шевалье не составило труда. Анастасия Кузьмина претендовала на Кубок Мира до последнего метра дистанции. Олимпийской чемпионке Пхеннчхана достаточно было занять место не ниже десятого, но сестра Антона Шипулина осталась только 11-й. Ей не хватило всего лишь пары секунд. Макарайнен совершенно неожиданно выиграла еще и Малый Хрустальный глобус в зачете масс-стартов. Лучшая из россиянок Ирина Услугина заняла 21 место.

Сегодня свою первую гонку в карьере на этапах Кубка Мира выиграл капитан мужской сборной Максим Цветков, который финишировал первым в масс-старте.