В администрации Йошкар-Олы угрожают отнять у преподавателя школы искусств детей, если она не прекратит голодовку

Представители городской администрации Йошкар-Олы угрожают отнять у преподавателя школы искусств детей, если она не прекратит голодовку. Об этом «Эху» рассказала сама Екатерина Соколова. Она добавила, что сейчас не может обеспечить детей, поскольку директор школы снизила ей зарплату с двадцати семи тысяч до семнадцати и перестала выдавать премии. Таким образом она хотела вынудить преподавателя дать ложные показания в суде против основателя школы.