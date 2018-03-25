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Эксклюзив Эха 22:04, 25 марта 2018

В администрации Йошкар-Олы угрожают отнять у преподавателя школы искусств детей, если она не прекратит голодовку

Представители городской администрации Йошкар-Олы угрожают отнять у преподавателя школы искусств детей, если она не прекратит голодовку. Об этом «Эху» рассказала сама Екатерина Соколова. Она добавила, что сейчас не может обеспечить детей, поскольку директор школы снизила ей зарплату с двадцати семи тысяч до семнадцати и перестала выдавать премии. Таким образом она хотела вынудить преподавателя дать ложные показания в суде против основателя школы.

Комментарии

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kryymsdyk 25 марта 2018 | 22:09

Россия оскалилась как-то совсем уж чудовищно.

mikhail_spb_ 25 марта 2018 | 22:13


На учителей денег нет, пусть держатся как хотят.
Тут ещё у друзей нацдилера в США заморозили 635 млн долларов, так что учителям придётся компенсировать их за счёт ещё большего снижения зарплат.
Главное - не унывать.
Ведь нацлидер готовит мощнейший технологический прорыв, от которого все россияне станут ещё более зажиточными и счастливыми.

nns33 25 марта 2018 | 22:22

Беспредельщики! Детьми шантажируют. На основании чего собрались отнять детей? А как же ваша ложная любовь к детям? По какому праву вы идёте на преступление,травмируя душу чужих детей: Только выгонять садистов,сознательно идущих на подлог и преступление.Скоты!Таких к детям допускать нельзя.Только метлу в руки.

max3446 25 марта 2018 | 22:33

Об этом «Эху» рассказала сама Екатерина Соколова... дальше можно не читать. По всей видимости провокация оппозиционной либерастни. Помниться ничтожество навральный тоже показывал парня, который утверждал что его в школе отчитывали за значки ничтожество 2018, а оказалось что эти значки нацистские

serjo1977 25 марта 2018 | 22:39

max3446: дальше можно не читать.
===
Господи, да не читай. Твоё двенадцатирублёвое "мнение" здесь мало кому интересно...

serjo1977 25 марта 2018 | 22:34

Русский мир во всей своей красе...

marika919 25 марта 2018 | 22:39

Иак учителя это же ядерный электорат путина .они выбирают беззаконие. А пото рассчитывают на закон ? Считают что у есть какие то права ?права есть только у вертикали. А все остальные крепостные, сколько паек назначат столько и будут получать.

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