До 7 человек увеличилось число погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре

Спасатели нашли тела мужчины и ребенка.

35 человек числятся пропавшими без вести. Это те люди, которых не могут найти родственники, — сообщил первый замглавы регионального управления МЧС Евгений Дедюхин. По его словам, спасатели пока не могут пробиться к очагу пожара на четвертом этаже – там слишком высокая температура. Первый и второй этажи проверены. Третий этаж сейчас проверяется.

По предварительной версии, причиной пожара в кемеровском ТЦ мог стать поджог в игровой батутной комнате. Об этом журналистам сообщил первый замгубернатора Владимир Чернов. «У кого-то из ребятишек была зажигалка. Воспламенение началось с поролона, прямо в батутном бассейне, который просто вспыхнул, как порох», — сказал Чернов.

Ранее сообщалось, что пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. В этом крыле здания обрушились кровля и перекрытия.