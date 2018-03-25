До 7 человек увеличилось число погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре
Спасатели нашли тела мужчины и ребенка.
35 человек числятся пропавшими без вести. Это те люди, которых не могут найти родственники, — сообщил первый замглавы регионального управления МЧС Евгений Дедюхин. По его словам, спасатели пока не могут пробиться к очагу пожара на четвертом этаже – там слишком высокая температура. Первый и второй этажи проверены. Третий этаж сейчас проверяется.
По предварительной версии, причиной пожара в кемеровском ТЦ мог стать поджог в игровой батутной комнате. Об этом журналистам сообщил первый замгубернатора Владимир Чернов. «У кого-то из ребятишек была зажигалка. Воспламенение началось с поролона, прямо в батутном бассейне, который просто вспыхнул, как порох», — сказал Чернов.
Ранее сообщалось, что пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. В этом крыле здания обрушились кровля и перекрытия.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
russkie_za_sverjenie 25 марта 2018 | 22:06
Портянки и ватники, а вы не боитесь вечных мук в огне ада, когда агитируете за плешьфюрера РФ?
Ведь сами понимаете, что жизни погибших в пожаре в этом ТЦ (в том числе и детские) лягут на ваши души как соучастников.
Люди же погибли из-за системы взяток со стороны инспекций, чиновников, надзора. А кто стоит во главе этой системы мзды? Вот то-то же.
glebbalbesov 25 марта 2018 | 22:09
russkie_za_sverjenie: А в США когда сгорел клуб тоже ВВП виноват? Ублюдков везде хватает, но только у нас их столько именно во власти.
gordy 25 марта 2018 | 22:25
"Воспламенение началось с поролона, прямо в батутном бассейне, который просто вспыхнул, как порох», — сказал Чернов."
Откуда ему знать, если до очага добраться не могут и пожарно-техническая экспертиза неизвестно, когда будет?
nikitin43 25 марта 2018 | 22:26
glebbalbesov: построена система которая позволяет министрам и вицепремьерам уходить от ответственности и всё валить не на то как они выстроили систему , а на стрелочника , это касается и путена .
milyimilyi 25 марта 2018 | 22:24
russkie_za_sverjenie: Тупая демшиза, аналогичные тупые высеры Борька Гриц выпускал
mikhail_spb_ 25 марта 2018 | 22:09
Кто бы мог подумать, что такое безобидное сооружение, как батут может стать причиной ужасной трагедии.
Какому дураку пришло в голову делать его из легковоспламеняющегося материала?
askol2016 25 марта 2018 | 22:17
Это был всего лишь салют из бенгальских огней в честь Великой Победы Великого Вождя.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 22:19
а шланги на каждой лестничной клетке, огнетушители, тревожные кнопки. Наши люди умеют этим пользоваться?
vtodorol 25 марта 2018 | 22:36
kryymsdyk: Всё показушное,наверняка ничего не работало....
abuvgrobu 25 марта 2018 | 22:26
"В результате пожара в торговом центре в городе Кемерово без вести пропали 69 человек, в том числе 40 детей. Об этом заявили в оперативном штабе пожаротушения."
Завертели ,падлы ,сраками..
odobryam_s 25 марта 2018 | 22:28
Поролон, не будучи пропитанным горючей жидкостью горит очень плохо.
vtodorol 25 марта 2018 | 22:34
Ещё 6 лет гарантированного бардака ,воровства , бессмысленных смертей ,понтов....при этом БЕДОНОСЦЕ .
poluputing 25 марта 2018 | 22:39
жаль, что слёзы украинских детей не тем, кто заслужил отливаются