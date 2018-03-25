Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово возросло до семи

21:42, 25 марта 2018
Тела еще двух погибших были обнаружены в горящем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе пожаротушения. «Обнаружены тела двух погибших. Количество погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» возросло до семи человек», — сказал представитель оперативного штаба.
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Комментарии7
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anji70 25 марта 2018 | 21:53
Там похоже и семьдесятью не ограничится, хорошо если ошибусь.
russkie_za_sverjenie 25 марта 2018 | 21:59
anji70: Портянки и ватники, а вы не боитесь вечных мук в огне ада, когда агитируете за плешьфюрера РФ?
Ведь сами понимаете, что жизни погибших в пожаре в этом ТЦ (в том числе и детские) лягут на ваши души как соучастников.
Люди же погибли из-за системы взяток со стороны инспекций, чиновников, надзора. А кто стоит во главе этой системы мзды? Вот то-то же.
abuvgrobu 25 марта 2018 | 22:28
russkie_za_sverjenie: Свихнувшиеся на политике (причём не суть важно в какую сторону) медленно, но верно теряют человеческий облик. Где бы ни устроить митинг, хоть на детских костях.
zhrv 25 марта 2018 | 21:58
Мля, а ведь "проверяли-перепроверяли" с прошлого раза. Отчитались, успокоились, и вот - опять жертвы безобразия. Когда эти "проверяющие" будут реально "садиться", а не жиреть?
vtodorol 25 марта 2018 | 21:59
Обкакалось в очередной раз МЧС ,созданное показушником Кожеедом .Ничего не сработало-ни автоматика,ни сигнализация ,ни само пожаротушение .Всё допотопное и должно было давно быть списано в утиль .
goshan31 25 марта 2018 | 22:00
Пока россияне не научатся видеть причинно-следственные связи, это будет продолжаться всегда!., да, и большой привет там вашему Тулееву !
abuvgrobu 25 марта 2018 | 22:06
Пропавшие без вести
Алимова Яна, 42 года
Алимова Руслана, 5 лет
Архипенко Станислав, 31 год
Архипенко Виктория, 5 лет
Сыпко Елизавета,
Дарсалия Татьяна
Черникова Вилена, 11 лет
Трусова Вероника, 8 лет
Трусова Василиса, 5 лет
Чмыхалов Вадим, 10 лет
Тесленко Арина
Мороз Мария, 13 лет
Мороз Полина, 35 лет
Понушкова Вероника
Почакина Виктория
Бахаева Анна
Сараева Даша
Ушакова Лиза
Агаркова Маша, 10 лет
Агарков Костя, 8 лет
Кляйн Анфиса, 30 лет
Закунова Виктория, 11 лет
Ерохина Майя, 12 лет
Лиллевяли Валерия, 5 лет
Иванчик Артемий
Мухин Ротибор, 6 лет
Курчевская Татьяна, 11 лет
Смирнова Настя, 11 лет
Коган Александр, 10 лет
Никулин Вячеслав, 10 лет
Востриков Артем, 5 лет
Востриков Роман, 2 года
Вострикова Анна, 7 лет
Галанин Михаил, 10 лет
Галанин Дмитрий
Баранов Артем, 12 лет
Баранова Арина, 8 лет
Тесленко Игорь
Список погибших, думаю, далеко не полный. Будут всеми силами скрывать..