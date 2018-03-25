"Учебный комикс о столкновении сил России и НАТО опубликовал Киберинститут Военной академии США"

Учебный комикс, рассказывающий о столкновении сил России и НАТО, опубликовал Киберинститут Военной академии США.

В комиксе показано, как в 2027 году на учениях НАТО и России случается конфликт, который приводит к военному столкновению. Россия наносит киберудар по беспилотникам и танкам НАТО, после чего российские танки входят в один из городов и захватывают консульство США.

В Киберинституте заявили, что их задача состоит в подготовке армии ко всем возможным сценариям развития событий. Кроме того, на этот раз специалисты института решили отказаться от обычной формы докладов, которые готовились для Пентагона и руководства США. Комикс будет одинаково понятен и 18-летнему рядовому, и генералу, — пояснили его авторы.