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21:02, 25 марта 2018

Учебный комикс о столкновении сил России и НАТО опубликовал Киберинститут Военной академии США

Учебный комикс, рассказывающий о столкновении сил России и НАТО, опубликовал Киберинститут Военной академии США.
В комиксе показано, как в 2027 году на учениях НАТО и России случается конфликт, который приводит к военному столкновению. Россия наносит киберудар по беспилотникам и танкам НАТО, после чего российские танки входят в один из городов и захватывают консульство США.

В Киберинституте заявили, что их задача состоит в подготовке армии ко всем возможным сценариям развития событий. Кроме того, на этот раз специалисты института решили отказаться от обычной формы докладов, которые готовились для Пентагона и руководства США. Комикс будет одинаково понятен и 18-летнему рядовому, и генералу, — пояснили его авторы.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 25 марта 2018 | 21:12

Комикс правильный: Россия в нем побеждает...

haldey 25 марта 2018 | 21:16

Комикс для генералов? Дегенераты! Дебилизация ускоренными темпами)))) Счастливого пути американское общество, кто выбирает комиксы, тот выбирает дебилизацию!

patrik04 25 марта 2018 | 21:19

Россия наносит киберудар по беспилотникам и танкам НАТО, после чего российские танки входят в один из городов и захватывают консульство США...

И на помощь американцам приходят украинские морские котики и освобождают дипломатов США?

patrik04 25 марта 2018 | 21:22

В комиксе показано, как в 2027 году на учениях НАТО и России случается конфликт, который приводит к военному столкновению...

Если всё будет так как будет, то к 2027 году в армии США будут служить одни лгбтшники.

ura_123 25 марта 2018 | 21:30

patrik04: Представляешь,как обидно будет сержанту Иванову когда его в Сирии чмокнет американский ЛГБТшник с беспилотника,как совсем недавно хлопнули вагнеровских...

patrik04 25 марта 2018 | 21:33

ura_123:

Баран, ты в новости прочитал легенду учений? Россияне провели кибератаку и переподчинили себе или обездвижили натовские беспилотники и танки.

metlag 25 марта 2018 | 21:47

patrik04: тебе не привели конец комикса.

После захвата консульства Россия капитулирует и сдается в плен.
оченно кушать хочется, а кушать нечего.
Вся война задумана ради этого.
Америка обязана кормить оккупированную страну.
А иначе как СК надо было на траву переходить.

Дурачок, на российской военной технике 70% импортной электроники. Ее и переподчинять не надо.
там закладочки заранее установлены

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minerr 25 марта 2018 | 22:17

////Комикс будет одинаково понятен и 18-летнему рядовому, и генералу///

А что там за генералы такие, что их ставят на одну доску с выпускниками школ?

gordy 25 марта 2018 | 22:23

"Учебный комикс о столкновении сил России и НАТО опубликовал Киберинститут Военной академии США"

Не на того напали?

takao 25 марта 2018 | 22:35

https://www.youtube.com/watch?v=_tDLEubhjxs&feature=youtu.be - это наши новости
https://www.youtube.com/watch?v=_tDLEubhjxs&feature=youtu.be - это нагло-саксы внимательно рассмотрели лазерное супер-оружие..

В общем, граждане, обосраться и не жЫть.. Они смастрячили супероружие из того же материала, из какого я делал на участке оградки от собак - чтобы не забегали на кабачки, клубнику и цветы..

Вот до чего техника в России дошла! Даже пластиковая 50-ка за 45 рублей стреляет супер-лучами, для пиндосоы смертельными! Всё. Теперь точно всех победим. Да.

grydlo_______bydlo_____lakao 25 марта 2018 | 22:37

takao: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.


Дебильный "takao" по горло накачан ГОВНОМ
Почти 90 кило поместилось спокойненько в НЁМ
НО, это ДЕБИЛУ - УРОДУ совсем НЕ предел
На фоне безделья в деревне добавить ПОНОСУ сумел.

"takao", любивший колдырить ШМУРДЯК с БОРМОТУХОЙ
О "Хенесси" часто мечтал, пребывая "ПОД МУХОЙ"
Но, этот напиток НЕ был "по-карману" и ЧИНУ ему
Поэтому здесь он, на "Ехе", говном исходил на слюну.

И скучно,и грустно и некому руку пожать
"Мыслишки" изложишь, сбегается стая-ПОРЖАТЬ
Уныло и тупо-постыло и хочется просто БУХНуТЬ
А,может,забраться в родной БОРЩЕВИК и навеки УСНУТЬ?

Как Раскольников Родик, старушонку УБИВШИЙ,
Из-за ДЕНЕГ по ссуде российским тупым ТОПОРОМ,
Так "takao", все МоЗГИ в "Хенесси" ПРОПИВШИЙ,
Прикупил у барыги "Фискарс", чтоб "покончить" с БОРЩОМ.

В корнях борщевика, используя Фискарса "угол-загиба",
Сломал тем годом аж три лопаты дебил "takao" - ГЛЫБА!

Лучше уж пусть БОРЩЕВИК на своей борозде,
чем прослыть ДЕБИЛОМ навсегда и ВЕЗДЕ.

"ПсихоАНАЛитик - takao", увязший по горло в своём же вонючем ГОВНЕ,
Рассуждает о "лживой морали", копаясь в чужом, либеральном ДЕРЬМЕ.

Боже!.Какой ты ЗАСРАНЧАТЫЙ ДЕБИЛ!?
В КУНСТКАМЕРЕ могут быть "вещички" лишь на таких ОСЛОВ - УРОДОВ, как ТЫ, БЕЗМОЗГЛЫЙ "адмирал takao" из зарослей БОРЩЕВИКА....
А вещи императора России находятся в ЭРМИТАЖЕ.

БЕЗМОЗГЛЫЙ ДЕБИЛ ТЫ, но НЕ "самурай"

Поднял мятёж "takao" супротив своей maman
(Хотела mutter, шоб шарманку в балаганах он крутил)
Дебилу ж больше нравился БОРЩЕВИКА дурман
А потому заместо клавиш он ЛОПАТУ "fiskars" прикупил.

ringmenn 25 марта 2018 | 21:51

patrik04: Идиот!! Если все будет так как сейчас, то к 2027 России не будет!!

shplint_04 25 марта 2018 | 21:38

После киберудара Россия запускает "Посейдон" и громадная волна цунами высотой 400 метров уничтожает на 300 км восточное побережье США, западную Португалию, Испанию, Норвегию, Францию и Англию, а также целиком Бельгию и Данию. Вашингтон вместе с Белым Домом, Пентагоном и Госдепом уничтожены. Где теперь НАТО?

haldey 25 марта 2018 | 21:43

shplint_04: Правильнее Посейдон было назвать "академик Сахаров", его идея обрушить цунами с восточного и западного побережья на США!))) Они его любили, вот и смерть от него пусть ждут)))

shicotus_live 25 марта 2018 | 21:41

patrik04: Не понял. Все это было ради того, чтобы захватить какое то сранное консульство?)) А где ковровые бомбардировки Вашингтона?)) Где восстание в Калифорнии и отделение Аляски? Мелко мыслят)))

prade 25 марта 2018 | 21:24

haldey: Действительно, США настолько "дебильные" что являются первой экономикой мира. А "умная" Россия производит где-то 1,5% мирового ВВП.

kotvinder2 25 марта 2018 | 21:30

prade: А тут дело не в уме. Сила есть - ума не надо! Ну да времена меняются...

metlag 25 марта 2018 | 21:55

kotvinder2: Беда в том, что у России уже ни ума, ни силы нет.
С-400 делают из компонентов выпущенных странами НАТО
=======================
Российская система С-400 «Триумф» оказалась бессильна перед истребителем F-35: ЗРС не смогла ни остановить, ни распознать израильский истребитель пятого поколения в сирийской провинции Дамаск. В итоге самолет беспрепятственно поразил цели и «махнул русским крылом».
===============
Как ты думаешь, почему?
Может поэтому?
Омский оборонный завод «Сатурн», который участвует в создании знаменитых комплексов ПВО С-400, до сих пор, оказывается, использует продукцию стран НАТО.
Основной вид деятельности предприятия с момента создания и по настоящее время – производство бортовой и наземной радиоэлектронной аппаратуры для систем управления ракет комплексов ПВО. Сейчас – для зенитно- ракетных комплексов С-400.

ПАО «Сатурн» входит в состав корпорации “Алмаз-Антей”.

minerr 25 марта 2018 | 22:15

metlag: "В общем, публикации о том, что система С-400 якобы не увидела истребители F-35, которых на самом деле не было, — это выдумки даже не американских СМИ, а русскоязычной израильской прессы для поднятия цитируемости и очернения российских Вооруженных сил"
Это из той же статьи, что ты скопировал. Надо до конца читать.

metlag 25 марта 2018 | 22:26

minerr: У тебя истерика, голубок, но это данные арабской прессы.
Израиль никогда бомбардировки не комментирует.
Вон разнесли сирийский реактор, он тоже под охраной российских систем ПВО был, сообщили через 10 лет.

А были или не были неизвестно.
Но американская элементная база на С-400 это точно, просто российской нет и не будет уже никогда.

kotvinder2 25 марта 2018 | 22:18

metlag: F-35 годится только чтобы бомбить сараи. Это сверхдорогая безделушка, увы.

metlag 25 марта 2018 | 22:21

kotvinder2: Только и остается этим вам себя успокаивавть.
Нет, это очень эффективная штука. И уже себя показала.

nikvol 25 марта 2018 | 22:21

metlag: Российская система С-400 «Триумф» оказалась бессильна перед истребителем F-35: ЗРС не смогла ни остановить, ни распознать израильский истребитель
==============================
Вы откуда такую бредятину цитируете? У России и Израиля существует прямая договоренность о ненападении, российские средства ПВО отслеживают израильские самолеты, но не ведут в боевом режиме.

metlag 25 марта 2018 | 22:37

nikvol: Дружок, российские средства ПВО не имеют возможности отслеживать F-35, они его могут увидеть только с расстояния не более 20 км.

Читай и просвещайся.

omichka 25 марта 2018 | 22:40

kotvinder2:
Ну уж. Либо стабильность, либо упование на смену времён.

shicotus_live 25 марта 2018 | 21:39

prade: США настолько "дебильные" что являются первой экономикой мира....
_______________________________
Ну да. ну да. Если у тебя в руках мировой печатный станок и все рейтинговые агентства, почему бы и не считаться первой экономикой мира))

ringmenn 25 марта 2018 | 21:56

shicotus_live: Перед сном себе эту сказку рассказывай, что бы спалось хорошо!!

vagrancy 25 марта 2018 | 22:13

shicotus_live: так в чем проблема? И вы печатайте рубли :-)

prade 25 марта 2018 | 22:24

shicotus_live: "Если у тебя в руках мировой печатный станок"
Как я понял, Вы не смыслите в экономике. Печать денег приводить только к инфляции. В отличие от России, когда США хотят увеличить объем денег в экономике они покупают государственные облигации у держателей. А когда необходимо уменьшить массу денег в экономике США продают эти же государственные облигации. Кстати, России их тоже покупает. Печатный станок в США используется только для замены испорченных купюр.

pit_heap 25 марта 2018 | 21:41

prade: коммунисты Китая уже догнали США по ВВП и скоро перегонят.По вашей логике вы должны признать этих коммунистов умными.
А у умных США долгов на 21 триллион.Для этого много ума не надо

omichka 25 марта 2018 | 22:45

pit_heap:
Ну конечно, долгов много. Перед ЦБ России, например, который держит активы в США - ровно на сумму активов. Дебет, знаете ли, кредиту равен.

ura_123 25 марта 2018 | 21:27

haldey: А разве воффка тебе и федеральному собранию не комикс показывал?
И вы стройными рядам пошли на выборы,выбирать))))

sbk 25 марта 2018 | 21:35

ura_123: Не путать божий дар с яичницей!
Это - другое.

ura_123 25 марта 2018 | 21:41

sbk: Это понятно... У нас всегда разведчики,а у них шпионы)))

navsegda 25 марта 2018 | 21:32

haldey: ты русских генералов видел ? они и комиксы не осилят ))))

ringmenn 25 марта 2018 | 22:00

navsegda: Они и мультики то с трудом осиливают!!

ringmenn 25 марта 2018 | 21:54

haldey: Счастливого пути Российское общество, кто выбирает мультфильмы, тот выбирает дебилизацию!

goshan31 25 марта 2018 | 22:13

haldey: покойный неуважаемый задорнов задорно хохмил про этот феномен . Где Россия -матушка с отверточной технологией и где " пиндосы"?!... Тут, видимо , не в комиксах дело. Тут необходимо с " филармонии" начинать...

gonduras_on_kolima 25 марта 2018 | 22:45

haldey: // Комикс для генералов? Дегенераты! Дебилизация ускоренными темпами)))) //
Удило ватный, у вас комиксы для пересидента.
Вы вообще амёбы, вам до тараканов ещё расти и расти.

ze_danil 25 марта 2018 | 21:17

dobro_vam_v_dom: главное чоб тебя и твой победительный диванчик с телевизором не забыли там нарисовать

alehan11174 25 марта 2018 | 21:19

dobro_vam_v_dom: точно:))) как в г***но советских фильмах про войнушку, где любой дебил-коммунист с криком "за родину" укладывает штабелями фрицов, а потом играет на гармошке:)))

pit_heap 25 марта 2018 | 21:37

alehan11174: а в каком именно советском фильме такой сюжет?

riots 25 марта 2018 | 21:42

pit_heap: Два бойца

prade 25 марта 2018 | 21:21

dobro_vam_v_dom: Вообще то, по смыслу Россия там начинает войну. А о победе России не говорится.

estamp 25 марта 2018 | 21:50

prade: Вообще то, по смыслу Россия там начинает войну.
---
Я думаю комиксы где показывается как амеры начинают демонстрируют только на очень закрытых показах.

metlag 25 марта 2018 | 21:42

dobro_vam_v_dom: тебе не процитировали комикс до конца.
После захвата консульства Россия капитулирует и сдается в плен.
оченно кушать хочется, а кушать нечего.
Вся война задумана ради этого.
Америка обязана кормить оккупированную страну.

navsegda 25 марта 2018 | 21:51

dobro_vam_v_dom: в Ираке пиндосы быстро выиграли потому что подкупили иракских генералов , намёк понятен ? )))))))))))

vpu2011 25 марта 2018 | 21:17

Правильно делают. Рядовым американцам последние 30 лет было насрать на росею.
Теперь начинают формировать правильное общественное мнение по отношению к росее и её населению.
Правильно начинают.

kotvinder2 25 марта 2018 | 21:32

vpu2011: Вешайся какол.

vladvinn73 25 марта 2018 | 21:23

замечательно! так и нужно - мы им мультик они нам комикс. Это правильное противостояние

kryymsdyk 25 марта 2018 | 21:31

vladvinn73 они могут еще на вкладышах от бубльгума печатать гадости про нас.

mmclaren 25 марта 2018 | 21:29

Надо ещё больше мультиков от нашего ВСЕГО, тогда точно победим... всех!!!

pit_heap 25 марта 2018 | 21:39

mmclaren: то есть мультики от России это агрессия,а комиксы от США это победа демократии?

mmclaren 25 марта 2018 | 21:47

pit_heap: Это дебелизм ... полный..

mmclaren 25 марта 2018 | 21:32

Че т портянки друг другу лайки не ставят, видать один на смене, не успевает за своими высерами...

gregor 25 марта 2018 | 21:45

Комикс смешной, но без российской тачанки ..не правдоподобный .

estamp 25 марта 2018 | 21:46

Тваюмаму! Они по комиксам учат?

mmclaren 25 марта 2018 | 21:49

estamp: estamp: mmclaren: на счет нашего мультика..

ringmenn 25 марта 2018 | 21:49

Равноценный ответ - комиксом на мультик. Лучше, что бы противостояние, на этом уровне и оставалось!!!

tks 25 марта 2018 | 22:13

Портосы, вы чё так перенапряглись? Ни юмора у вас, ни фантазии, одно слово - ВАТА.

(комментарий скрыт)

mumaras 25 марта 2018 | 22:38

Война комиксов одних и мультиков других.... Пусть так и воюют!!!!!

max3446 25 марта 2018 | 22:42

Все таки Михаил Задорнов (царствие ему небесное) был прав насчет умственных способностей пендосов.

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