Учебный комикс о столкновении сил России и НАТО опубликовал Киберинститут Военной академии США
Учебный комикс, рассказывающий о столкновении сил России и НАТО, опубликовал Киберинститут Военной академии США.
В комиксе показано, как в 2027 году на учениях НАТО и России случается конфликт, который приводит к военному столкновению. Россия наносит киберудар по беспилотникам и танкам НАТО, после чего российские танки входят в один из городов и захватывают консульство США.
В Киберинституте заявили, что их задача состоит в подготовке армии ко всем возможным сценариям развития событий. Кроме того, на этот раз специалисты института решили отказаться от обычной формы докладов, которые готовились для Пентагона и руководства США. Комикс будет одинаково понятен и 18-летнему рядовому, и генералу, — пояснили его авторы.
Комментарии62
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dobro_vam_v_dom 25 марта 2018 | 21:12
Комикс правильный: Россия в нем побеждает...
haldey 25 марта 2018 | 21:16
Комикс для генералов? Дегенераты! Дебилизация ускоренными темпами)))) Счастливого пути американское общество, кто выбирает комиксы, тот выбирает дебилизацию!
patrik04 25 марта 2018 | 21:19
Россия наносит киберудар по беспилотникам и танкам НАТО, после чего российские танки входят в один из городов и захватывают консульство США...
И на помощь американцам приходят украинские морские котики и освобождают дипломатов США?
patrik04 25 марта 2018 | 21:22
В комиксе показано, как в 2027 году на учениях НАТО и России случается конфликт, который приводит к военному столкновению...
Если всё будет так как будет, то к 2027 году в армии США будут служить одни лгбтшники.
ura_123 25 марта 2018 | 21:30
patrik04: Представляешь,как обидно будет сержанту Иванову когда его в Сирии чмокнет американский ЛГБТшник с беспилотника,как совсем недавно хлопнули вагнеровских...
patrik04 25 марта 2018 | 21:33
ura_123:
Баран, ты в новости прочитал легенду учений? Россияне провели кибератаку и переподчинили себе или обездвижили натовские беспилотники и танки.
metlag 25 марта 2018 | 21:47
patrik04: тебе не привели конец комикса.
После захвата консульства Россия капитулирует и сдается в плен.
оченно кушать хочется, а кушать нечего.
Вся война задумана ради этого.
Америка обязана кормить оккупированную страну.
А иначе как СК надо было на траву переходить.
Дурачок, на российской военной технике 70% импортной электроники. Ее и переподчинять не надо.
там закладочки заранее установлены
minerr 25 марта 2018 | 22:17
////Комикс будет одинаково понятен и 18-летнему рядовому, и генералу///
А что там за генералы такие, что их ставят на одну доску с выпускниками школ?
gordy 25 марта 2018 | 22:23
"Учебный комикс о столкновении сил России и НАТО опубликовал Киберинститут Военной академии США"
Не на того напали?
takao 25 марта 2018 | 22:35
https://www.youtube.com/watch?v=_tDLEubhjxs&feature=youtu.be - это наши новости
https://www.youtube.com/watch?v=_tDLEubhjxs&feature=youtu.be - это нагло-саксы внимательно рассмотрели лазерное супер-оружие..
В общем, граждане, обосраться и не жЫть.. Они смастрячили супероружие из того же материала, из какого я делал на участке оградки от собак - чтобы не забегали на кабачки, клубнику и цветы..
Вот до чего техника в России дошла! Даже пластиковая 50-ка за 45 рублей стреляет супер-лучами, для пиндосоы смертельными! Всё. Теперь точно всех победим. Да.
grydlo_______bydlo_____lakao 25 марта 2018 | 22:37
takao: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Дебильный "takao" по горло накачан ГОВНОМ
Почти 90 кило поместилось спокойненько в НЁМ
НО, это ДЕБИЛУ - УРОДУ совсем НЕ предел
На фоне безделья в деревне добавить ПОНОСУ сумел.
"takao", любивший колдырить ШМУРДЯК с БОРМОТУХОЙ
О "Хенесси" часто мечтал, пребывая "ПОД МУХОЙ"
Но, этот напиток НЕ был "по-карману" и ЧИНУ ему
Поэтому здесь он, на "Ехе", говном исходил на слюну.
И скучно,и грустно и некому руку пожать
"Мыслишки" изложишь, сбегается стая-ПОРЖАТЬ
Уныло и тупо-постыло и хочется просто БУХНуТЬ
А,может,забраться в родной БОРЩЕВИК и навеки УСНУТЬ?
Как Раскольников Родик, старушонку УБИВШИЙ,
Из-за ДЕНЕГ по ссуде российским тупым ТОПОРОМ,
Так "takao", все МоЗГИ в "Хенесси" ПРОПИВШИЙ,
Прикупил у барыги "Фискарс", чтоб "покончить" с БОРЩОМ.
В корнях борщевика, используя Фискарса "угол-загиба",
Сломал тем годом аж три лопаты дебил "takao" - ГЛЫБА!
Лучше уж пусть БОРЩЕВИК на своей борозде,
чем прослыть ДЕБИЛОМ навсегда и ВЕЗДЕ.
"ПсихоАНАЛитик - takao", увязший по горло в своём же вонючем ГОВНЕ,
Рассуждает о "лживой морали", копаясь в чужом, либеральном ДЕРЬМЕ.
Боже!.Какой ты ЗАСРАНЧАТЫЙ ДЕБИЛ!?
В КУНСТКАМЕРЕ могут быть "вещички" лишь на таких ОСЛОВ - УРОДОВ, как ТЫ, БЕЗМОЗГЛЫЙ "адмирал takao" из зарослей БОРЩЕВИКА....
А вещи императора России находятся в ЭРМИТАЖЕ.
БЕЗМОЗГЛЫЙ ДЕБИЛ ТЫ, но НЕ "самурай"
Поднял мятёж "takao" супротив своей maman
(Хотела mutter, шоб шарманку в балаганах он крутил)
Дебилу ж больше нравился БОРЩЕВИКА дурман
А потому заместо клавиш он ЛОПАТУ "fiskars" прикупил.
ringmenn 25 марта 2018 | 21:51
patrik04: Идиот!! Если все будет так как сейчас, то к 2027 России не будет!!
shplint_04 25 марта 2018 | 21:38
После киберудара Россия запускает "Посейдон" и громадная волна цунами высотой 400 метров уничтожает на 300 км восточное побережье США, западную Португалию, Испанию, Норвегию, Францию и Англию, а также целиком Бельгию и Данию. Вашингтон вместе с Белым Домом, Пентагоном и Госдепом уничтожены. Где теперь НАТО?
haldey 25 марта 2018 | 21:43
shplint_04: Правильнее Посейдон было назвать "академик Сахаров", его идея обрушить цунами с восточного и западного побережья на США!))) Они его любили, вот и смерть от него пусть ждут)))
shicotus_live 25 марта 2018 | 21:41
patrik04: Не понял. Все это было ради того, чтобы захватить какое то сранное консульство?)) А где ковровые бомбардировки Вашингтона?)) Где восстание в Калифорнии и отделение Аляски? Мелко мыслят)))
prade 25 марта 2018 | 21:24
haldey: Действительно, США настолько "дебильные" что являются первой экономикой мира. А "умная" Россия производит где-то 1,5% мирового ВВП.
kotvinder2 25 марта 2018 | 21:30
prade: А тут дело не в уме. Сила есть - ума не надо! Ну да времена меняются...
metlag 25 марта 2018 | 21:55
kotvinder2: Беда в том, что у России уже ни ума, ни силы нет.
С-400 делают из компонентов выпущенных странами НАТО
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Российская система С-400 «Триумф» оказалась бессильна перед истребителем F-35: ЗРС не смогла ни остановить, ни распознать израильский истребитель пятого поколения в сирийской провинции Дамаск. В итоге самолет беспрепятственно поразил цели и «махнул русским крылом».
===============
Как ты думаешь, почему?
Может поэтому?
Омский оборонный завод «Сатурн», который участвует в создании знаменитых комплексов ПВО С-400, до сих пор, оказывается, использует продукцию стран НАТО.
Основной вид деятельности предприятия с момента создания и по настоящее время – производство бортовой и наземной радиоэлектронной аппаратуры для систем управления ракет комплексов ПВО. Сейчас – для зенитно- ракетных комплексов С-400.
ПАО «Сатурн» входит в состав корпорации “Алмаз-Антей”.
minerr 25 марта 2018 | 22:15
metlag: "В общем, публикации о том, что система С-400 якобы не увидела истребители F-35, которых на самом деле не было, — это выдумки даже не американских СМИ, а русскоязычной израильской прессы для поднятия цитируемости и очернения российских Вооруженных сил"
Это из той же статьи, что ты скопировал. Надо до конца читать.
metlag 25 марта 2018 | 22:26
minerr: У тебя истерика, голубок, но это данные арабской прессы.
Израиль никогда бомбардировки не комментирует.
Вон разнесли сирийский реактор, он тоже под охраной российских систем ПВО был, сообщили через 10 лет.
А были или не были неизвестно.
Но американская элементная база на С-400 это точно, просто российской нет и не будет уже никогда.
kotvinder2 25 марта 2018 | 22:18
metlag: F-35 годится только чтобы бомбить сараи. Это сверхдорогая безделушка, увы.
metlag 25 марта 2018 | 22:21
kotvinder2: Только и остается этим вам себя успокаивавть.
Нет, это очень эффективная штука. И уже себя показала.
nikvol 25 марта 2018 | 22:21
metlag: Российская система С-400 «Триумф» оказалась бессильна перед истребителем F-35: ЗРС не смогла ни остановить, ни распознать израильский истребитель
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Вы откуда такую бредятину цитируете? У России и Израиля существует прямая договоренность о ненападении, российские средства ПВО отслеживают израильские самолеты, но не ведут в боевом режиме.
metlag 25 марта 2018 | 22:37
nikvol: Дружок, российские средства ПВО не имеют возможности отслеживать F-35, они его могут увидеть только с расстояния не более 20 км.
Читай и просвещайся.
omichka 25 марта 2018 | 22:40
kotvinder2:
Ну уж. Либо стабильность, либо упование на смену времён.
shicotus_live 25 марта 2018 | 21:39
prade: США настолько "дебильные" что являются первой экономикой мира....
_______________________________
Ну да. ну да. Если у тебя в руках мировой печатный станок и все рейтинговые агентства, почему бы и не считаться первой экономикой мира))
ringmenn 25 марта 2018 | 21:56
shicotus_live: Перед сном себе эту сказку рассказывай, что бы спалось хорошо!!
vagrancy 25 марта 2018 | 22:13
shicotus_live: так в чем проблема? И вы печатайте рубли :-)
prade 25 марта 2018 | 22:24
shicotus_live: "Если у тебя в руках мировой печатный станок"
Как я понял, Вы не смыслите в экономике. Печать денег приводить только к инфляции. В отличие от России, когда США хотят увеличить объем денег в экономике они покупают государственные облигации у держателей. А когда необходимо уменьшить массу денег в экономике США продают эти же государственные облигации. Кстати, России их тоже покупает. Печатный станок в США используется только для замены испорченных купюр.
pit_heap 25 марта 2018 | 21:41
prade: коммунисты Китая уже догнали США по ВВП и скоро перегонят.По вашей логике вы должны признать этих коммунистов умными.
А у умных США долгов на 21 триллион.Для этого много ума не надо
omichka 25 марта 2018 | 22:45
pit_heap:
Ну конечно, долгов много. Перед ЦБ России, например, который держит активы в США - ровно на сумму активов. Дебет, знаете ли, кредиту равен.
ura_123 25 марта 2018 | 21:27
haldey: А разве воффка тебе и федеральному собранию не комикс показывал?
И вы стройными рядам пошли на выборы,выбирать))))
sbk 25 марта 2018 | 21:35
ura_123: Не путать божий дар с яичницей!
Это - другое.
ura_123 25 марта 2018 | 21:41
sbk: Это понятно... У нас всегда разведчики,а у них шпионы)))
navsegda 25 марта 2018 | 21:32
haldey: ты русских генералов видел ? они и комиксы не осилят ))))
ringmenn 25 марта 2018 | 22:00
navsegda: Они и мультики то с трудом осиливают!!
ringmenn 25 марта 2018 | 21:54
haldey: Счастливого пути Российское общество, кто выбирает мультфильмы, тот выбирает дебилизацию!
goshan31 25 марта 2018 | 22:13
haldey: покойный неуважаемый задорнов задорно хохмил про этот феномен . Где Россия -матушка с отверточной технологией и где " пиндосы"?!... Тут, видимо , не в комиксах дело. Тут необходимо с " филармонии" начинать...
gonduras_on_kolima 25 марта 2018 | 22:45
haldey: // Комикс для генералов? Дегенераты! Дебилизация ускоренными темпами)))) //
Удило ватный, у вас комиксы для пересидента.
Вы вообще амёбы, вам до тараканов ещё расти и расти.
ze_danil 25 марта 2018 | 21:17
dobro_vam_v_dom: главное чоб тебя и твой победительный диванчик с телевизором не забыли там нарисовать
alehan11174 25 марта 2018 | 21:19
dobro_vam_v_dom: точно:))) как в г***но советских фильмах про войнушку, где любой дебил-коммунист с криком "за родину" укладывает штабелями фрицов, а потом играет на гармошке:)))
pit_heap 25 марта 2018 | 21:37
alehan11174: а в каком именно советском фильме такой сюжет?
riots 25 марта 2018 | 21:42
pit_heap: Два бойца
prade 25 марта 2018 | 21:21
dobro_vam_v_dom: Вообще то, по смыслу Россия там начинает войну. А о победе России не говорится.
estamp 25 марта 2018 | 21:50
prade: Вообще то, по смыслу Россия там начинает войну.
---
Я думаю комиксы где показывается как амеры начинают демонстрируют только на очень закрытых показах.
metlag 25 марта 2018 | 21:42
dobro_vam_v_dom: тебе не процитировали комикс до конца.
После захвата консульства Россия капитулирует и сдается в плен.
оченно кушать хочется, а кушать нечего.
Вся война задумана ради этого.
Америка обязана кормить оккупированную страну.
navsegda 25 марта 2018 | 21:51
dobro_vam_v_dom: в Ираке пиндосы быстро выиграли потому что подкупили иракских генералов , намёк понятен ? )))))))))))
vpu2011 25 марта 2018 | 21:17
Правильно делают. Рядовым американцам последние 30 лет было насрать на росею.
Теперь начинают формировать правильное общественное мнение по отношению к росее и её населению.
Правильно начинают.
kotvinder2 25 марта 2018 | 21:32
vpu2011: Вешайся какол.
vladvinn73 25 марта 2018 | 21:23
замечательно! так и нужно - мы им мультик они нам комикс. Это правильное противостояние
kryymsdyk 25 марта 2018 | 21:31
vladvinn73 они могут еще на вкладышах от бубльгума печатать гадости про нас.
mmclaren 25 марта 2018 | 21:29
Надо ещё больше мультиков от нашего ВСЕГО, тогда точно победим... всех!!!
pit_heap 25 марта 2018 | 21:39
mmclaren: то есть мультики от России это агрессия,а комиксы от США это победа демократии?
mmclaren 25 марта 2018 | 21:47
pit_heap: Это дебелизм ... полный..
mmclaren 25 марта 2018 | 21:32
Че т портянки друг другу лайки не ставят, видать один на смене, не успевает за своими высерами...
gregor 25 марта 2018 | 21:45
Комикс смешной, но без российской тачанки ..не правдоподобный .
estamp 25 марта 2018 | 21:46
Тваюмаму! Они по комиксам учат?
mmclaren 25 марта 2018 | 21:49
estamp: estamp: mmclaren: на счет нашего мультика..
ringmenn 25 марта 2018 | 21:49
Равноценный ответ - комиксом на мультик. Лучше, что бы противостояние, на этом уровне и оставалось!!!
tks 25 марта 2018 | 22:13
Портосы, вы чё так перенапряглись? Ни юмора у вас, ни фантазии, одно слово - ВАТА.
mumaras 25 марта 2018 | 22:38
Война комиксов одних и мультиков других.... Пусть так и воюют!!!!!
max3446 25 марта 2018 | 22:42
Все таки Михаил Задорнов (царствие ему небесное) был прав насчет умственных способностей пендосов.