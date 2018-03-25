Под арест на 10 суток помещен в Белоруссии бывший кандидат в президенты Николай Статкевич
Под арест на 10 суток помещен в Белоруссии оппозиционный политик, бывший кандидат в президенты Николай Статкевич. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Статкевич был задержан сегодня утром возле своего дома. Он собирался провести в центре Минска несогласованное с властями шествие по случаю 100-летия Белорусской Народной республики. Кроме того, были задержаны еще около 30 человек, которые, также планировали принять участие в шествии. Среди задержанных — группа наблюдателей-правозащитников и журналисты.
Разрешенный властями митинг возле Большого театра оперы и балета прошел спокойно, задержаний не было, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии8
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dobro_vam_v_dom 25 марта 2018 | 21:14
Батька беспридельничать не позволит...
navsegda 25 марта 2018 | 21:30
dobro_vam_v_dom: точно , только суньтесь со своим "русским миром" огребёте по полной
jblack2 25 марта 2018 | 21:41
Статкевич, это тот клоу. тот кандидат, жена которого по телефону в прямом эфире Эху разыграла задержание белорусским КГБ?..
len56 25 марта 2018 | 21:56
Надо признать тот факт,что Белорусь уйдёт в Европу.
Батька-упырь не вечен.
А уйдёт по простой причине:Европа в миллион раз привлекательнее России.
И все российские телевизоры вместе с их лживыми ведущими могут выдрать себе все волосы на *опе...Конец один.
navsegda 25 марта 2018 | 22:05
len56: может и России туда ?
len56 25 марта 2018 | 22:48
navsegda: Да,Россию туда давно ждут.С цветами.На танках....
kryymsdyk 25 марта 2018 | 22:13
len56: Беларусь ВЕРНЕТСЯ в Европу.
jblack2 25 марта 2018 | 22:20
len56: Беларусь и Россия це Европа, в чем проблема?..