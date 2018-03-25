Под арест на 10 суток помещен в Белоруссии бывший кандидат в президенты Николай Статкевич

Под арест на 10 суток помещен в Белоруссии оппозиционный политик, бывший кандидат в президенты Николай Статкевич. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Статкевич был задержан сегодня утром возле своего дома. Он собирался провести в центре Минска несогласованное с властями шествие по случаю 100-летия Белорусской Народной республики. Кроме того, были задержаны еще около 30 человек, которые, также планировали принять участие в шествии. Среди задержанных — группа наблюдателей-правозащитников и журналисты.

Разрешенный властями митинг возле Большого театра оперы и балета прошел спокойно, задержаний не было, — сообщает «Интерфакс».