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21:01, 25 марта 2018

Глава МЧС Владимир Пучков вылетел в  Кемерово, чтобы на  месте контролировать ликвидацию последствий пожара

Глава МЧС Владимир Пучков вылетел в  Кемерово, чтобы на  месте контролировать ликвидацию последствий пожара в торгово-развлекательном центре и  оказание помощи пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Вместе с Пучковым в Кемерово направлена оперативная группа и  спасатели из отряда «Центроспас».

Комментарии

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sokal123 25 марта 2018 | 21:14

Огонь потушат ,всех спасут ,раз Пучков вылетел в Кемерово -героический путинист.

dobro_vam_v_dom 25 марта 2018 | 21:18

То, что ТЦ, где собираются сотни людей, не проверял пожарный надзор (как, видите ли, объект "малого предпринимательства") - преступление!

prutkov100 25 марта 2018 | 21:19

Глава МЧС Владимир Пучков вылетел в Кемерово, чтобы на месте контролировать ликвидацию последствий пожара....?
Спрашивается на хрена он там нужен ? Посмотреть на пепелище ? От этого что погибшие воскреснут ? Может он лучше в Сирию смотается посмотреть на руины ? Толку от его присутствии в обоих этих местах никакого , как и от его существования , все будет продолжаться .

metlag 25 марта 2018 | 22:09

prutkov100: Вы не правы, самому Пучкову это крайне нужно.
Сейчас Пучков вылетел срочно свою задницу спасать.
Принимали и проверяли ТЦ его подчиненные.
И явно там с пожарной безопасностью не все в порядке было.
надо чтобы слишком много безобразий не вылезло.

budweiser23 25 марта 2018 | 22:19

metlag: Принимали и проверяли ТЦ его подчиненные
////////
Вы про Шойгу не забыли?

metlag 25 марта 2018 | 22:06

dobro_vam_v_dom: Толлько большой идиот, вроде тебя, может придумать, что огромный торговый центр есть субъект малого предпринимательства.
Прверяли его , конечно, но по российским правыилам, за взятки пропускали многое.
Сейчас Пучков вылетел срочно свою задницу спасать.
Принимали и проверяли ТЦ его подчиненные.

aleksandr39 25 марта 2018 | 21:14

Вот и Шойгу прославился своим угрюмым лицом на месте пожаров ,а потом стал руководить " обороной "

nikitin43 25 марта 2018 | 21:41

aleksandr39: можно подумать местные пожарники не видели явных нарушений пож . безопасности . все контрольные и надзорные структуры в расеи коррумпированы .. по делу о " Булгарии " , о хромой лошади это очевидно . теперя поймают директора центра и договорятся с ним - дадим маленький срок если не скажешь что давал взятку пож. инспектору которого уже уволили . система вертикали работает мало того на корыто , так ещё и на сохранение своей продажной шкуры .

kryymsdyk 25 марта 2018 | 21:14

Когда уже все сгорело. Теперь местные мчсники будут не делом заниматься, а стелить красную ковровую дорожку.

ze_danil 25 марта 2018 | 21:15

ну да, в радиусе 4 тысяч километров от Москоу поближе спасателей не нашлось, приходится Вощьдю из челяди отсылать

Вертикаль во всём великолепии

piter_ug 25 марта 2018 | 21:18

Пожар начался как будто бы в 15-10.
Чего он так долго болтался в Москве?

antimrakobes 25 марта 2018 | 21:19

. Представляю, как раздражают потерпевших эти "представители на месте происшествий"!

kryymsdyk 25 марта 2018 | 21:28

antimrakobes: приедет жопа в членовозе, все выстроятся в струнку, а про пожар забудут.

vtodorol 25 марта 2018 | 21:21

Ликвидация последствий - это захоронение жертв пожара и снос обгорелых конструкций ..
А как бы нам ликвидирорвать причины этого всероссийского бардака,учиненного тамбовско-озерными...??!!!

venmud 25 марта 2018 | 21:32

Показуха! Не по полям прыгать и замерять глубину вспашки зяби, а в кабинете необходимо анализировать подобные ЧП и принимать меры их исключающие.

(комментарий скрыт)

cypher 25 марта 2018 | 21:39

под фразой "контролировать ликвидацию последствий пожара" мне слышится:
а) скрыть то, что владение ТЦ никак не может считать "мелким бизнесом",
б) сделать вид, что с пожарной безопасностью всё было ништяк - а сигнализация, она это и не обязательна вовсе
в) сократить количество задохнувшихся вдвое - сейчас там числится уже 7 трупов, к утру наверно будет снова 5 - почти как на выборах, только наоборот
г) причиной пожара утвердить поджог руками детей, а не неисправность проводки.

gregor 25 марта 2018 | 21:47

Глава МЧС Владимир Пучков вылетел в Кемерово, чтобы на месте контролировать ликвидацию последствий пожара
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Вонищу свалки ,где погибают дети , глава МЧС Владимир Пучков уже победил ?

abuvgrobu 25 марта 2018 | 22:09

Вылетел ? Лучше бы его жирная жопа из кресла вылетела, "вылетел он".. А что, без вылетов этого чмо на местах руководить тушением пожара некому ?

budweiser23 25 марта 2018 | 22:17

Имитация заботы путерастов в стране ручного управления..., следующий шаг - суетливая раздача денег родственникам погибших с целью закрыть им рты до инаугурации Путена

brgoranflo 25 марта 2018 | 22:17

Чего чего контролировать?

estate_photo 25 марта 2018 | 22:37

Ну и зачем он туда полетел? Опы прикрывать? После драки кулаками махать?
Всё что надо было сделать уже сделано или не сделано без него.

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