Глава МЧС Владимир Пучков вылетел в Кемерово, чтобы на месте контролировать ликвидацию последствий пожара в торгово-развлекательном центре и оказание помощи пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Вместе с Пучковым в Кемерово направлена оперативная группа и спасатели из отряда «Центроспас».