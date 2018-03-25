Без вести пропавшими при пожаре в кемеровском ТЦ числятся 35 человек
35 человек числятся пропавшими без вести в Кемерово после пожара в торговом центре. Об этом сообщил первый замглавы регионального управления МЧС Евгений Дедюхин. Это те люди, которых не могут найти родственники. Дедюхин добавил, что спасатели пока не могут добраться до крыла здания, где находились кинозалы.
По предварительной версии, причиной пожара в кемеровском ТЦ мог стать поджог в игровой батутной комнате. Об этом журналистам сообщил первый замгубернатора Владимир Чернов. «У кого-то из ребятишек была зажигалка. Воспламенение началось с поролона, прямо в батутном бассейне, который просто вспыхнул, как порох», — сказал Чернов. Ранее сообщалось, что пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. В этом крыле здания обрушились кровля и перекрытия.
Комментарии6
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aleksandr39 25 марта 2018 | 21:07
Как пишут ополченцы ,пожар это обычное дела в Филиппинах ну а у нас на России тем более .
dobro_vam_v_dom 25 марта 2018 | 21:09
Будем молиться, чтобы пропавшие нашлись невредимыми...
kryymsdyk 25 марта 2018 | 21:10
Дело не в причине, а в организации пожарной безопасности. Запертые двери на выход - это аллес капут.
cite 25 марта 2018 | 21:19
Со времен "хромой лошади" ничего не поменялось...
jacknichols 25 марта 2018 | 21:21
Из тридцати пяти пропавших без вести двадцать пять - маленькие дети.
e_mae 25 марта 2018 | 21:22
Бабы еще нарожают.