Без вести пропавшими при пожаре в  кемеровском ТЦ числятся 35 человек

35 человек числятся пропавшими без вести в Кемерово после пожара в торговом центре. Об этом сообщил первый замглавы регионального управления МЧС Евгений Дедюхин. Это те люди, которых не могут найти родственники. Дедюхин добавил, что спасатели пока не могут добраться до крыла здания, где находились кинозалы.

По предварительной версии, причиной пожара в кемеровском ТЦ мог стать поджог в игровой батутной комнате. Об этом журналистам сообщил первый замгубернатора Владимир Чернов. «У кого-то из ребятишек была зажигалка. Воспламенение началось с поролона, прямо в батутном бассейне, который просто вспыхнул, как порох», — сказал Чернов. Ранее сообщалось, что пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. В этом крыле здания обрушились кровля и перекрытия.