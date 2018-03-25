Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре в кемеровском торговом центре
Президент Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре в кемеровском торговом центре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин поручил главе МЧС Владимиру Пучкову отправиться в Кемерово для руководства спасательной операцией.
Комментарии12
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kryymsdyk 25 марта 2018 | 20:46
Прям как с Курском
fire1966 25 марта 2018 | 20:46
упоротый фюрер щас выйдет весь в белом и нарисует ищо более страшные ракеты АНАЛОГОВНЕТ ! Сколько стоит жизнь в путинстане - объявит вор путин траур????
danko1 25 марта 2018 | 20:49
fire1966: Что-то не верится в его глубокие соболезнования, когда он на свои развлечения и дворцы миллиарды тратит, а народ в нищете живет.
И кому нужные его мерзкие собоолезнования?
boooben 25 марта 2018 | 20:57
Так глубоко заскорбил, что как бы не утонул в скорби, болезный.
antimrakobes 25 марта 2018 | 20:59
fire1966: Будем надеяться, что его новые ракеты наконец-то смогут тушить пожары, ликвидировать свалки и предотвращать обрушения многоэтажек. А та, глядишь, спецы Сколковы разработают ракеты, которые строят дороги, повышают зарплаты и лечат людей...
abuvgrobu 25 марта 2018 | 20:49
Ох,чувствую запретит пожары в России Верховный. Личным указом, пля..
tks 25 марта 2018 | 20:52
Чудовище не может соболезновать, даже если об этом говорит.
fmsf FMSF 25 марта 2018 | 21:04
"Они погорели". (С)
shraer 25 марта 2018 | 21:10
подал в отставку!?
vtodorol 25 марта 2018 | 21:13
А где он сегодня- глубоко ???!!! В акваланге ныряет с одной из своих дорогущих яхт ???Стоимость одной яхты равна стоимости всего противопожарного оборудования всех торговых центров России..
neon999 25 марта 2018 | 21:13
Когда сам вроде бы явно не причастен, то можно и пособолезновать. И чего-нибудь кому-нибудь поручить. И даже найти какого-нибудь стрелочника, чтобы наказать. Люди у нас отходчивые, отнесутся с пониманием к царю-батюшке.
vpu2011 25 марта 2018 | 21:20
Отец родной. Утешил.
:)