Президент Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре в кемеровском торговом центре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин поручил главе МЧС Владимиру Пучкову отправиться в Кемерово для руководства спасательной операцией.