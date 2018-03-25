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20:31, 25 марта 2018

В Екатеринбурге начали торговать обломками взорванной телебашни

Кусок бетона стоит от ста рублей до нескольких тысяч, – сообщает издание Ura.ru. Охрана площадки, где остался стоять обломок башни, не препятствует желающим разбирать сувениры на память.

Недостроенную телебашню снесли накануне. Демонтаж цоколя высотой примерно в 30 метров закончат в ближайшие две-три недели. На месте телебашни построят ледовую арену.

Комментарии

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max3446 25 марта 2018 | 20:44

европейская практика. когда я в Берлине был, мне предлагали купить кусок их тамошней стены, за 7 евро

neon999 25 марта 2018 | 20:57

На хрена было сначала строить а потом сносить ? Бабло кто-то осваивает ? И теперь еще
на "ледовую арену" будет осваивать ? Лучше бы журналисты в этом попытались разобраться,
а не трендели про торговлю обломками.

stoned_fox 25 марта 2018 | 21:03

neon999: Вы не в теме. Её начали строить 35 лет назад. В 91м, когда пришли Ельцины-Немцовы заморозили.
Так что никто ничё не осваивает.

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