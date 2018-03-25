В Екатеринбурге начали торговать обломками взорванной телебашни
Кусок бетона стоит от ста рублей до нескольких тысяч, – сообщает издание Ura.ru. Охрана площадки, где остался стоять обломок башни, не препятствует желающим разбирать сувениры на память.
Недостроенную телебашню снесли накануне. Демонтаж цоколя высотой примерно в 30 метров закончат в ближайшие две-три недели. На месте телебашни построят ледовую арену.
Комментарии3
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max3446 25 марта 2018 | 20:44
европейская практика. когда я в Берлине был, мне предлагали купить кусок их тамошней стены, за 7 евро
neon999 25 марта 2018 | 20:57
На хрена было сначала строить а потом сносить ? Бабло кто-то осваивает ? И теперь еще
на "ледовую арену" будет осваивать ? Лучше бы журналисты в этом попытались разобраться,
а не трендели про торговлю обломками.
stoned_fox 25 марта 2018 | 21:03
neon999: Вы не в теме. Её начали строить 35 лет назад. В 91м, когда пришли Ельцины-Немцовы заморозили.
Так что никто ничё не осваивает.