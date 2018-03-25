В Екатеринбурге начали торговать обломками взорванной телебашни

Кусок бетона стоит от ста рублей до нескольких тысяч, – сообщает издание Ura.ru. Охрана площадки, где остался стоять обломок башни, не препятствует желающим разбирать сувениры на память.

Недостроенную телебашню снесли накануне. Демонтаж цоколя высотой примерно в 30 метров закончат в ближайшие две-три недели. На месте телебашни построят ледовую арену.