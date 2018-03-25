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20:31, 25 марта 2018

35 человек числятся пропавшими без вести в Кемерово после пожара в торговом центре

Об этом сообщил первый замглавы регионального управления МЧС Евгений Дедюхин. Это те люди, которых не могут найти родственники. Дедюхин добавил, что спасатели пока не могут добраться до крыла здания, где находились кинозалы.

Telegram-канал Mash передает, что несколько человек спрятались от огня в одном из туалетов на втором этаже здания и не могут выбраться. Люди заложили щели в дверях мокрыми полотенцами и зовут на помощь. Ранее сообщалось, что погибли пять человек: три женщины, мужчина и ребенок.

По одной из версий, которую привел источник ТАСС, пожар мог начаться из-за игры с огнем на детской площадке, где загорелся поролоновый шарик. По другой версии, возгорание произошло в одном из кинозалов.

Возле горящего торгового центра в Кемерове собрались возмущенные горожане. Как передает «Интерфакс», они требуют, чтобы сюда приехал мэр. Также собравшиеся потребовали объяснить им, почему в здании не сработала пожарная сигнализация. Многие ищут своих пропавших родственников и знакомых.

В здании торгового центра обрушились кровля и перекрытия. В МЧС говорят, что в левом крыле здания, где находились кинотеатры, локализовать пожар пока не удается, а в правой части здания уже проводится удаление дыма, однако направить туда спасателей для разбора завалов пока нельзя.

Комментарии

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good_dobrai 25 марта 2018 | 20:43

Беда!

zapadnay 25 марта 2018 | 20:51

good_dobrai:
Надеюсь, старик Тулеев после такой страшной трагедии не усидит в кресле. Посмотрим, как власть искренне соболезнует.

sadda 25 марта 2018 | 21:17

zapadnay: Да почему не усидит? Вон Ткачев запросто усидел, еще и на повышение пошел.

vikwlad 25 марта 2018 | 20:57

Не исключено, что это теракт.

neburzhui2 25 марта 2018 | 21:07

Похоже опять господа бизнесмены, морды буржуйские, на горючих ( а надо бы негорючие ) материалах сэкономили, и на пожарной сигнализации,
и на тех специалистах, которые должны присматривать за "искрящими" проводами...
Вот о таком капитализме сказано -
"Все будут гореть в геене огненной..."

abuvgrobu 25 марта 2018 | 20:47

А какие бараны такие склепы проектируют ?
И какие олени дают разрешение на постройку и ввод в эксплуатацию ?
Разве можно после этого доверять местным органам власти и службам, отвечающим за безопасность граждан ?

kryymsdyk 25 марта 2018 | 20:48

abuvgrobu: Это бывший советский кондитерский комбинат, переделанный в торговый центр.

neburzhui2 25 марта 2018 | 21:10

kryymsdyk:
Это бывший советский кондитерский комбинат, переделанный в торговый центр.

Который отделали для красоты ГОРЮЧИМИ материалами...

kryymsdyk 25 марта 2018 | 21:17

neburzhui2: пластик дешевле, чем керамика или алюминиевые панели

neon999 25 марта 2018 | 20:52

Трагедии возможны везде. Но не везде люди так "любят власть" которая их гробит.
Сколько проголосовало за такую власть "возмущенных горожан" ?
Значит свою жизнь не слишком ценят, значит обречены на вымирание.

gruzin12 25 марта 2018 | 20:53

Ссылка на телеграмм-канал Mash вообще не уместна, так как этот канал занимается в основном рассылкой спамов и не имеет свой штат в Кемерово, в данном случае использует в основном слухи и перепечатки из официальных государственных СМИ. ЭМ проще было записать разговор бабушек на скамеечке и они поведали то же самое слово в слово.

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