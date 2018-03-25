35 человек числятся пропавшими без вести в Кемерово после пожара в торговом центре

Об этом сообщил первый замглавы регионального управления МЧС Евгений Дедюхин. Это те люди, которых не могут найти родственники. Дедюхин добавил, что спасатели пока не могут добраться до крыла здания, где находились кинозалы.

Telegram-канал Mash передает, что несколько человек спрятались от огня в одном из туалетов на втором этаже здания и не могут выбраться. Люди заложили щели в дверях мокрыми полотенцами и зовут на помощь. Ранее сообщалось, что погибли пять человек: три женщины, мужчина и ребенок.

По одной из версий, которую привел источник ТАСС, пожар мог начаться из-за игры с огнем на детской площадке, где загорелся поролоновый шарик. По другой версии, возгорание произошло в одном из кинозалов.

Возле горящего торгового центра в Кемерове собрались возмущенные горожане. Как передает «Интерфакс», они требуют, чтобы сюда приехал мэр. Также собравшиеся потребовали объяснить им, почему в здании не сработала пожарная сигнализация. Многие ищут своих пропавших родственников и знакомых.

В здании торгового центра обрушились кровля и перекрытия. В МЧС говорят, что в левом крыле здания, где находились кинотеатры, локализовать пожар пока не удается, а в правой части здания уже проводится удаление дыма, однако направить туда спасателей для разбора завалов пока нельзя.