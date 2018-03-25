США вели разработку отравляющего вещества «Новичок», и есть документ, который это подтверждает
Соединенные Штаты вели разработку отравляющего вещества «Новичок», и есть документ, который это подтверждает, — об этом эфире российского телевидения заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны Игорь Рыбальченко. Он утверждает, что видел формулу этого отравляющего вещества еще 1998 году в базе данных, которая выпускается национальным бюро стандартов США.
По его словам, это вещество было внесено в американскую базу данных сотрудником центра химических исследований и разработок армии США. В более поздних версиях базы данных это вещество отсутствует. «Куда оно делось, я не могу объяснить», — сказал Рыбальченко.
Комментарии117
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balya 25 марта 2018 | 21:17
У меня был знакомый из Тамбова, которого я называла потомком Чингисхана из-за его внешней схожести с татаромонгольскими народностями. Так вот, он мне всегда говорил, что Чингисхан Тамбов не покорил и даже сам говорил: "Там Бог", на что я, смеясь, всегда отвечала:" Прямо так и говорил по русски "Там Бог"? Так и здесь газ разработан в Америке, но почему то назвали "Новичок" по русски. И если в России, как говорит господин Песков, отравляющий газ не изготавливали, то каким и чьим газом отравили людей на Дубровке?