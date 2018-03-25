США вели разработку отравляющего вещества «Новичок», и есть документ, который это подтверждает

Соединенные Штаты вели разработку отравляющего вещества «Новичок», и есть документ, который это подтверждает, — об этом эфире российского телевидения заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны Игорь Рыбальченко. Он утверждает, что видел формулу этого отравляющего вещества еще 1998 году в базе данных, которая выпускается национальным бюро стандартов США.

По его словам, это вещество было внесено в американскую базу данных сотрудником центра химических исследований и разработок армии США. В более поздних версиях базы данных это вещество отсутствует. «Куда оно делось, я не могу объяснить», — сказал Рыбальченко.