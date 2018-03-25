В горящем кемеровском торговом центре могут находиться люди

Они спрятались от огня в одном из туалетов на втором этаже здания и не могут выбраться, — сообщает Telegram-канал Mash. Люди заложили щели в дверях мокрыми полотенцами и зовут на помощь. Пожарные пытались пробраться к ним, но не смогли из-за дымовой завесы. Ранее сообщалось, что неизвестна судьба 35 человек: 19 детей и 16 взрослых. Затем троих детей нашли.

В социальных сетях пишут, что родственники не могут найти 11 девочек и двоих мальчиков. «Вконтакте» вывешены фотографии пропавших и телефон горячей линии 8(3842)58-23-33.

Пожарный надзор должен был проверить торгово-развлекательный центр в Кемерове еще 2016 году. Однако проверку отменили из-за принятого закона о так называемых «надзорных каникул». Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Закон, о котором идет речь, освобождал малый бизнес от плановых проверок с 2016 по 2018 год. Между тем, эксперты отмечают, что здание «Зимней вишни» изначально не проектировалось как торговый центр, и это тоже могло стать одной из причин трагедии.

Президент России Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о ситуации с пожаром в Кемерово. Глава государства дал ряд поручений об оказании всей необходимой помощи, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.