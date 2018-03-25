В горящем кемеровском торговом центре могут находиться люди
Они спрятались от огня в одном из туалетов на втором этаже здания и не могут выбраться, — сообщает Telegram-канал Mash. Люди заложили щели в дверях мокрыми полотенцами и зовут на помощь. Пожарные пытались пробраться к ним, но не смогли из-за дымовой завесы. Ранее сообщалось, что неизвестна судьба 35 человек: 19 детей и 16 взрослых. Затем троих детей нашли.
В социальных сетях пишут, что родственники не могут найти 11 девочек и двоих мальчиков. «Вконтакте» вывешены фотографии пропавших и телефон горячей линии 8(3842)58-23-33.
Пожарный надзор должен был проверить торгово-развлекательный центр в Кемерове еще 2016 году. Однако проверку отменили из-за принятого закона о так называемых «надзорных каникул». Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Закон, о котором идет речь, освобождал малый бизнес от плановых проверок с 2016 по 2018 год. Между тем, эксперты отмечают, что здание «Зимней вишни» изначально не проектировалось как торговый центр, и это тоже могло стать одной из причин трагедии.
Президент России Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о ситуации с пожаром в Кемерово. Глава государства дал ряд поручений об оказании всей необходимой помощи, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Комментарии18
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kryymsdyk 25 марта 2018 | 20:06
А что они вообще могут, эти пожарные? Воровать на пепелищах.
wuwer 25 марта 2018 | 20:11
kryymsdyk: Помародерничать - это святое....сгорело,размокло, разбилось
rihard 25 марта 2018 | 20:18
wuwer: Я работал на многих пожарах и знаю насколько трудная эта работа.За такие слова вам может прилететь в морду без предупреждения.
yozhovy_kvach 25 марта 2018 | 20:26
rihard: Справедливо. Но не стоит забывать о закошмаренных пожарными предпринимателей и сгоревших психбольницах, где по документам с пожаробезопасностью всё было в норме. Не всегда стоит пенять на чужую морду.
wuwer 25 марта 2018 | 20:30
rihard:
Согласен - очень трудная работа. Но бывают случаи.
У нас в комнате в общаге проживал некий пожарный.
И тут пожар ночью на нашем предприятии и его расчёт был на его тушении.
Утром он приволок аквариум, который я лично сам мастерил...поматерились от души. Ну было ещё пару случаев...
gardaratat 25 марта 2018 | 20:13
kryymsdyk:
мамки новых нарожают.
liliyask 25 марта 2018 | 20:34
kryymsdyk: ничего себе у нас малый бизнес - сдача в аренду тысячи кв. метров торговых площадей... ага малый!!! Например, в ресторанном бизнесе малый это до 50 кв. м, в торговле до 150 кв. м...
al101_2 25 марта 2018 | 20:43
liliyask: Вообще-то это здание- бывшая кондитерская фабрика. Её сначала обанкротили, потом здание приватизировали и стали сдавать в аренду.
Классика жанра.
naivnyk 25 марта 2018 | 20:09
Как мне говорил бывший первый зам МЧС по области - все эти торговые центры мины замедленного действия. Ибо по нормам их построить НЕВОЗМОЖНО.
shlevet 25 марта 2018 | 20:12
Депутаты теперь могут себе в зад засунуть эти "надзорные каникулы", уроды
rihard 25 марта 2018 | 20:12
То, что не смогли проникнуть из— за дыма — это бред. Такого просто быть не может.На таких пожарах сразу задействуют звенья газодымозащиты , которые работают в аппаратах с сжатым воздухом.Не стыкуется.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 20:21
rihard: такие звенья наверное только в американских фильмах
abuvgrobu 25 марта 2018 | 20:13
По ситуации в Кемерово от местных источников:
"...На данный момент, по свидетельствам очевидцев, известно:
1. Пожарная сигнализация не сработала или ее не было вовсе.
2. Автоматическая система пожаротушения не сработала или отсутствовала вовсе.
3. Охрана ТЦ, видимо, сбежала первой. Люди выбирались сами, их выводили сотрудники магазинов, контролеры кинотеатров.
4. Вся внутренняя отделка ТЦ была из горючего дешевого пластика. Он горит как шарик для пинг-понга. Поэтому пожарные так и не смогли справиться с огнем.
При этом много лет подряд городские власти, МЧС и городское управление архитектуры не имели абсолютно никаких претензий к "Зимней вишне". Разрешали эксплуатацию ТЦ, выдавали все сертификаты, разрешали организацию массового досуга граждан, в том числе детей. При этом многие и многие из вышеперечисленных структур, наверняка, знатно поимели от владельцев этого торгового центра..
cypher 25 марта 2018 | 20:43
abuvgrobu: а виноватыми сделают именно пожарных. Или детей.
Раз собственник по данным МК ранее избиралась депутатом Топкинского райсовета от «Единой России».
slash80 25 марта 2018 | 20:18
как не могут проникнуть . столько оборудования . да и бойцы там все таки ну реально готовы спасать людей
ufaryudom 25 марта 2018 | 20:19
Скоро узнаем, что владел ТЦ какой-нибудь оффшор.
vladimirgornitsky 25 марта 2018 | 20:34
Порылся в интернете.
Нашел ссылку "Крупные пожары в торговых центрах в мире в 2005-2013 годах"
Из 13 пожаров в списке четыре приходится на Россию. Остальные - Тайвань, Мексика, Сирия, Тайланд (2) Бангладеш, Китай, Филиппины и Катар.
Комментировать, по-моему, нечего.
vit_69 25 марта 2018 | 20:47
огромный торговый комплекс-о каком малом бизнесе тут речь? там миллиарды в год аренды только