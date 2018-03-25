В Москве в ближайшие сутки объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с усилением ветра до 17 м/с, сообщает МЧС. Сильный порывистый ветер сохранится в течение двух суток. В МЧС рекомендуют водителям не парковать автомобили под деревьями, а пешеходам – обходить шаткие конструкции.