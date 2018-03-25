В Москве в ближайшие сутки объявлен желтый уровень погодной опасности
В Москве в ближайшие сутки объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с усилением ветра до 17 м/с, сообщает МЧС. Сильный порывистый ветер сохранится в течение двух суток. В МЧС рекомендуют водителям не парковать автомобили под деревьями, а пешеходам – обходить шаткие конструкции.
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patrik04 25 марта 2018 | 19:40
В Москве в ближайшие сутки объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с усилением ветра до 17 м/с, сообщает МЧС...
Семнадцать метров в секунду не так уж и много, дай Бог чтобы обошлось без жертв.