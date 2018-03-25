Детская шалость с огнем, по одной из версий, могла стать причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «По одной из версий, под ребенком в игровой комнате загорелся поролоновый шарик в игровой комнате. Не исключено, что это произошло вследствие детской шалости с огнем», — сказал источник.

Горящий в Кемерове торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. «Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул», — сказал он.