Детская шалость с огнем, по одной из версий, могла стать причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня»
Детская шалость с огнем, по одной из версий, могла стать причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «По одной из версий, под ребенком в игровой комнате загорелся поролоновый шарик в игровой комнате. Не исключено, что это произошло вследствие детской шалости с огнем», — сказал источник.
Горящий в Кемерове торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. «Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул», — сказал он.
Комментарии18
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kryymsdyk 25 марта 2018 | 19:36
Дети сами себя сожгли.
patrik04 25 марта 2018 | 19:37
Детская шалость с огнем, по одной из версий, могла стать причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня»...
От копеечной свечи Москва сгорела.
arye_11 25 марта 2018 | 19:47
patrik04:
От "детской шалости с огнем" огромный ТЦ мог загореться, но никак не сгореть полностью.
Это уже не детские, а волне "взрослые шалости" - с документацией, с финансами, с технологией строительства и качеством материалов. с пожарной безопасностью и ежегодными проверками, и проч. и проч...
gordy 25 марта 2018 | 19:52
"Горящий в Кемерове торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы."
Это похоже на издевательство: какой малый бизнес, если речь идёт об огромном здании, в котором пребывают тысячи человек?
aleksandr39 25 марта 2018 | 19:36
Походу это теракт .
erpetkur 25 марта 2018 | 19:40
aleksandr39: да спички запретить и дел то
piter_ug 25 марта 2018 | 19:41
//поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы//
«Заставь дурака Богу молиться - он и лоб разобьёт».
Эта норма не должна была касаться объектов, где от ЧП могли пострадать десятки-сотни человек.
А начинать делать оргвыводы нужно с приемной комиссии, которая дала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
aleksandr39 25 марта 2018 | 19:42
Запретить продажу спичек детям до 18 лет или штраф 50 тысяч рублей .
abuvgrobu 25 марта 2018 | 19:43
"При этом последние учения по эвакуации в "Зимней вишне" проводили неделю назад"...скорее не "учение", а как всегда имитация учений.
Бурная и бестолковая имитация деятельности чиновников приводит к смертям. И это во всем. Имитация выборов, имитация демократии, имитация деятельности государственной власти, имитация помощи "русскоговорящим" Украины, имитация величия России в Сирии, только при этом смерти людей не имитация, а вполне реальные....
lisitsa1962 25 марта 2018 | 19:44
По некоторым данным, в ТЦ произошло короткое замыкание карусели и затем огонь перекинулся на шарики в детском бассейне, а также на поролоновые батуты. По другой информации, что-то замкнуло в игровом автомате. Хотя представители торгового центра склонны сваливать все на шалость подростков.
Пожар начался на 4 этаже. Загорелись батуты. Все происходило на моих глазах — в это время я сидела на диванчике напротив. Пожар разгорелся за считанные секунды, повалил дым. Началась паника, - рассказала «МК» Юлия, которая во время ЧП находилась в торговом центре с тремя детьми и мамой.
http://www.mk.ru/incident/2018/03/25/vse-o-pozhare-v-tc-kemerovo-versii-rasskazy-ochevidcev.html
nns33 25 марта 2018 | 19:44
Детей оставили поиграть в игровой комнате и дали спички? Это 5-й класс.
lisitsa1962 25 марта 2018 | 19:47
nns33: Сейчас на детей свалят всё
sbk 25 марта 2018 | 19:46
Что за бред? И давно пожарники на каникулах?
sadda 25 марта 2018 | 19:49
А почему Торговый Центр отнесен к малому бизнесу?
И даже если так, то странно что не проводится проверка пожарной безопасности в здании, которое посещает большое количество людей.
cypher 25 марта 2018 | 19:49
А горючий утеплитель тоже дети проложили?
А выводить людей из горящего здания тоже дети должны были?
kazlevich1949 25 марта 2018 | 19:51
Для устройства на работу под Путина "вторую чеченскую войну" устроили, для увольнения с работы по собственному желанию Амана Тулеева и "зимней вишни" достаточно"?
aallttoo 25 марта 2018 | 19:52
От детской шалости с огнём в ТЦ должны были мгновенно сработать пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение. Которых, судя по всему, не было.
Спёрлис
stanislav1975 25 марта 2018 | 19:52
Какой это малый бизнес? Громадный ТЦ.