Экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон был сегодня утром арестован германской полицией

Основанием для задержания стал европейский приказ об аресте.

Пучдемон был задержан в 11 часов 19 минут местного времени на автобане номер семь на севере ФРГ и в настоящее время находится под арестом. Об этом сообщило ведомствопо уголовным расследованиям города Киль. 55-летний политик возвращался в Бельгию на машине через Данию и Германию после пребывания в Финляндии. В Хельсинки он встречался с парламентариями и выступил с докладом в университете.

Прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн уполномочена вести процесс об экстрадиции, которая может последовать в течение от 10 до 60 дней. Пучдемон имеет право оспорить выдачу испанским властям. Однако обычно в уголовном процессе решение суда одной европейской страны признается в другой и задержанный без проблем выдается запрашивающей стороне.

В пятницу высшая судебная палата Испании начала уголовный процесс против Пучдемона и его сообщников. Поэтому был реактивирован европейский приказ об аресте, временно приостановленный в декабре. Финляндия дала согласие задержать экс-президента Каталонии по ходатайству властей Испании, однако среагировала слишком поздно.

Вынеся приказ об аресте каталонских сепаратистов, Мадрид блокировал образование нового правительства в Каталонии. После референдума, который был признан нелегальным, против Пучдемона в Испании ведется расследование по подозрению в подготовке восстания и мятежа. Чтобы избежать процесса, политик попросил убежища в Бельгии. В случае обвинения экс-президентугрозит наказание лишением свободы сроком около 30 лет.