Экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон был сегодня утром арестован германской полицией
Основанием для задержания стал европейский приказ об аресте.
Пучдемон был задержан в 11 часов 19 минут местного времени на автобане номер семь на севере ФРГ и в настоящее время находится под арестом. Об этом сообщило ведомствопо уголовным расследованиям города Киль. 55-летний политик возвращался в Бельгию на машине через Данию и Германию после пребывания в Финляндии. В Хельсинки он встречался с парламентариями и выступил с докладом в университете.
Прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн уполномочена вести процесс об экстрадиции, которая может последовать в течение от 10 до 60 дней. Пучдемон имеет право оспорить выдачу испанским властям. Однако обычно в уголовном процессе решение суда одной европейской страны признается в другой и задержанный без проблем выдается запрашивающей стороне.
В пятницу высшая судебная палата Испании начала уголовный процесс против Пучдемона и его сообщников. Поэтому был реактивирован европейский приказ об аресте, временно приостановленный в декабре. Финляндия дала согласие задержать экс-президента Каталонии по ходатайству властей Испании, однако среагировала слишком поздно.
Вынеся приказ об аресте каталонских сепаратистов, Мадрид блокировал образование нового правительства в Каталонии. После референдума, который был признан нелегальным, против Пучдемона в Испании ведется расследование по подозрению в подготовке восстания и мятежа. Чтобы избежать процесса, политик попросил убежища в Бельгии. В случае обвинения экс-президентугрозит наказание лишением свободы сроком около 30 лет.
Комментарии7
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dobro_vam_v_dom 25 марта 2018 | 19:10
Долой полицейский произвол!
Свободу Карлесу Пучдемону!
ura_123 25 марта 2018 | 19:50
dobro_vam_v_dom: Ты ещё потребуй свободы для Бута,Ярошенко и тех многочисленных хакеров нахлопанных как тараканы тапком пендосами по всему миру)))
velbkeirf1 25 марта 2018 | 19:20
Пучдемон был сегодня утром арестован германской полицией\\\\\\\\\\\
Четвертый рейх показал свой звериный оскал
Свободу народу Каталонии!!!!!!!
ura_123 25 марта 2018 | 19:35
velbkeirf1: Во тебя тряхануло... Четвёртый рейх и Каталония)))
Четвёртый рейх и Буркино-Фасо,Зимбабве и т.д...
aswarsp 25 марта 2018 | 19:26
Следующий референдум - через 30 лет, если, конечно, Пучдемон не передумает - время подумать у него будет...
colenval 25 марта 2018 | 19:32
недалеко же он от родины убежал... Надо было в Лондон прорываться, только противогаз не забыть...
ura_123 25 марта 2018 | 19:32
В своё время СБУ проворонило гоблина,как бы предпринимателя средней руки захарченку и сидящего ныне в новых крестах ( Питер ежели чего) плотницкого...
Ну этот то не уйдёт от правосудия и к куму в ростов не доедет)))