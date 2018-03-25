В Йошкар-Оле учительница детской школы искусств объявила голодовку из-за дискриминации со стороны директора

Преподаватель детской школы искусств «Гармония» Екатерина Соколова объявила голодовку из-за дискриминации со стороны нового директора, требуя от руководства прекратить травлю. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель межрегионального профсоюза, учитель Леонид Перлов.

«Преподаватель ДШИ «Гармония» Екатерина Соколова объявила о возобновлении голодовки в знак протеста против произвола и дискриминации со стороны директора школы О.Радостевой», — рассказал он.

По словам Л.Перлова, история началась с того момента, когда О.Радостева стала директором ДШИ «Гармония», тогда и начались перемены: были изменены учебные планы, был уволен ряд педагогов, начались проблемы с материальным обеспечением, премии выплачивает по своему усмотрению.

«Педагоги школы приняли решение о создании первичной организации профсоюза «Учитель». И вот тут начались проблемы у этих педагогов, в частности, у Екатерины Соколовой, против которой началась травля, у нее была уменьшена зарплата вдвое. Тем лицам, которые были приближены к начальству, наоборот, пошли какие-то надбавки», — сообщил Л.Перлов.

С большим трудом, добавил он, была собрана согласительная комиссия, которая собралась единственный раз – 14 марта. После чего был принят ряд соглашений, но ни один из пунктов так и не выполнен.

«Соглашение было подписано 15 марта самой Соколовой, директором школы «Гармония», начальником Управления культуры, замначальника управления, и заммэра города. После чего все начальство немедленно отправилось на больничный. Ничего не выполнено. Заммэра Йошкар-Олы Людмила Новоселова сегодня явилась к Екатерине Соколовой в сопровождении каких-то людей, они пытались к ней проникнуть в квартиру, затем звонили родителям педагога, обходили соседей, примерно с одним и тем же текстом — «Будешь шуметь, отнимем детей через органы опеки и прокуратуру!», — рассказал Л.Перлов.

В свою очередь Л.Перлов добавил, что профсоюз окажет юридическую помощь учительнице Е.Соколовой, в случае возникновения реальной угрозы, «если будут отнимать детей, и если будет обращение в суд». «Юрист профсоюза, безусловно, к этому подключится. Профсоюз есть профсоюз — мы будем защищать своего члена организации», — заключил он.

Профсоюзом «Учитель» направлены письма мэру г. Йошкар-Ола Е.Маслову и главе Республики Марий Эл А.Евстифееву с просьбой обратить внимание на вопиющее нарушение директором О.Радостевой трудовых прав работников ДШИ «Гармония».