В Йошкар-Оле учительница детской школы искусств объявила голодовку из-за дискриминации со стороны директора
Преподаватель детской школы искусств «Гармония» Екатерина Соколова объявила голодовку из-за дискриминации со стороны нового директора, требуя от руководства прекратить травлю. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель межрегионального профсоюза, учитель Леонид Перлов.
«Преподаватель ДШИ «Гармония» Екатерина Соколова объявила о возобновлении голодовки в знак протеста против произвола и дискриминации со стороны директора школы О.Радостевой», — рассказал он.
По словам Л.Перлова, история началась с того момента, когда О.Радостева стала директором ДШИ «Гармония», тогда и начались перемены: были изменены учебные планы, был уволен ряд педагогов, начались проблемы с материальным обеспечением, премии выплачивает по своему усмотрению.
«Педагоги школы приняли решение о создании первичной организации профсоюза «Учитель». И вот тут начались проблемы у этих педагогов, в частности, у Екатерины Соколовой, против которой началась травля, у нее была уменьшена зарплата вдвое. Тем лицам, которые были приближены к начальству, наоборот, пошли какие-то надбавки», — сообщил Л.Перлов.
С большим трудом, добавил он, была собрана согласительная комиссия, которая собралась единственный раз – 14 марта. После чего был принят ряд соглашений, но ни один из пунктов так и не выполнен.
«Соглашение было подписано 15 марта самой Соколовой, директором школы «Гармония», начальником Управления культуры, замначальника управления, и заммэра города. После чего все начальство немедленно отправилось на больничный. Ничего не выполнено. Заммэра Йошкар-Олы Людмила Новоселова сегодня явилась к Екатерине Соколовой в сопровождении каких-то людей, они пытались к ней проникнуть в квартиру, затем звонили родителям педагога, обходили соседей, примерно с одним и тем же текстом — «Будешь шуметь, отнимем детей через органы опеки и прокуратуру!», — рассказал Л.Перлов.
В свою очередь Л.Перлов добавил, что профсоюз окажет юридическую помощь учительнице Е.Соколовой, в случае возникновения реальной угрозы, «если будут отнимать детей, и если будет обращение в суд». «Юрист профсоюза, безусловно, к этому подключится. Профсоюз есть профсоюз — мы будем защищать своего члена организации», — заключил он.
Профсоюзом «Учитель» направлены письма мэру г. Йошкар-Ола Е.Маслову и главе Республики Марий Эл А.Евстифееву с просьбой обратить внимание на вопиющее нарушение директором О.Радостевой трудовых прав работников ДШИ «Гармония».
Комментарии11
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max3446 25 марта 2018 | 19:10
надо проверить не относится ли этот педагог, объявивший голодовку, к либеральной оппозиции
dobro_vam_v_dom 25 марта 2018 | 19:12
Давно видать собиралась на диету сесть.
А тут такой случай...
meister_luvin 25 марта 2018 | 19:19
dobro_vam_v_dom:
какой жизненный фильм оказывается
"Ученик" Серебрянникова
pmasel 25 марта 2018 | 19:15
max3446: Конечно относится. Это только либералы защищают свои права. Остальные молча жрут свой кактус.
navsegda 25 марта 2018 | 19:30
max3446: ну проверишь , допустим относится и что это преступление ? )
max3446 25 марта 2018 | 19:33
navsegda: тогда очевидным будет что все что этот преподаватель говорит - ложь. ибо либералные оппозиционеры правду не говорят. Такая уж у них репутация брехунов
kryymsdyk 25 марта 2018 | 19:26
Путинская Россия жрет сама себя изнутри. Как банка с пауками.
vitek61 25 марта 2018 | 19:27
Савченко, кстати, тоже голодает. Два года назад "Эхо" писало об этом по десять раз на дню, а сейчас молчит...
navsegda 25 марта 2018 | 19:32
vitek61: Помнится пацреоты требовали её расстрелять , а теперь жалеем , да ?
prostovanya 25 марта 2018 | 19:41
Что ни начальничек, что ни чиновничек - особенно в педагогических учреждениях сейчас - то козёл и, как правило, ярый путинист...
sim 25 марта 2018 | 19:46
Как только где появляется т.н. "профсоюз Учитель" - у учителей появляются проблемы.
Потому что им нужна картинка, им нужны интервью, им нужен шум.
И все за счет простых учителей...