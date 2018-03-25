Марк Цукерберг извинился перед британцами за утечку информации из профилей соцсети
Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед британцами за утечку информации из профилей соцсети. Для этого он выкупил рекламные полосы в нескольких изданиях. Объявление с извинениями было опубликовано, в том числе, и в воскресной The Observer — газете, принадлежащей The Guardian, которая одной из первых рассказала об утечке данных.
В середине марта британские и американские журналисты опубликовали расследования о Cambridge Analytica — компании, которая собирала данные пользователей фейсбука, чтобы затем использовать их в политической рекламе.
Facebook признал, что еще в 2015 году просил Cambridge Analytica удалить полученные данные, но не убедилась, что требование было выполнено.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
max3446 25 марта 2018 | 18:46
Сторонник антинаучной теории плоской Земли Майк Хьюз из Калифорнии создал ракету и даже совершил на ней полет. Правда далеко ему улететь не удалось. Не удалось даже достичь небесной тверди.
На созданном им же самим летательном аппарате «на паровой тяге» ему удалось подняться на 520 метров в 320 километрах от Лос-Анджелеса. После чего двигатель отказал и Майк камнем рухнул вниз. Он приземлился на парашюте примерно в 450 метрах от места пуска.
При падении нос ракеты раскололся на две части. Сам пилот-любитель почти не пострадал, жалуется только на боли в спине.
«Я устал от разговоров о том, что я струсил и не способен собрать ракету, просто чертовски устал. Так что я взял себя в руки и сделал это», — заявил он.
Майку 61 год, он работает водителем лимузина, но увлекается «наукой». В Сеть он выкладывает видеообращения, где утверждает, что Земля имеет плоскую форму.
Все таки прав был М. Задорнов (царствие ему небесное) по поводу умственных способностей пендосов
ku111ku 25 марта 2018 | 18:59
max3446: Пожиратели овсянки всех зашугали...
kotvinder2 25 марта 2018 | 18:56
Цукерберг, обвини во всём Кремль - стопроцентная защита в суде!