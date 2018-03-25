Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед британцами за утечку информации из профилей соцсети. Для этого он выкупил рекламные полосы в нескольких изданиях. Объявление с извинениями было опубликовано, в том числе, и в воскресной The Observer — газете, принадлежащей The Guardian, которая одной из первых рассказала об утечке данных.

В середине марта британские и американские журналисты опубликовали расследования о Cambridge Analytica — компании, которая собирала данные пользователей фейсбука, чтобы затем использовать их в политической рекламе.

Facebook признал, что еще в 2015 году просил Cambridge Analytica удалить полученные данные, но не убедилась, что требование было выполнено.