В горящем торговом центре в Кемерове обрушилась кровля. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе на месте ЧП. Общая площадь, охваченная огнем, составляет 1500 кв. метров.

По предварительным данным, пожар начался на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. По разным данным, очаг возгорания мог находиться в одном из кинозалов или на игровой площадке.