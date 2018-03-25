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18:32, 25 марта 2018

В горящем торговом центре в Кемерове обрушилась кровля

В горящем торговом центре в Кемерове обрушилась кровля. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе на месте ЧП. Общая площадь, охваченная огнем, составляет 1500 кв. метров.

По предварительным данным, пожар начался на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. По разным данным, очаг возгорания мог находиться в одном из кинозалов или на игровой площадке.

Комментарии

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jetsam 25 марта 2018 | 18:46

опять проверки всех ТЦ по стране?
опять задним числом отчет пожарников "мы денег не брали, предписания оставляли"?
......

captain_ 25 марта 2018 | 19:06

5 человек погибли (3 из них дети). Ещё 17 пропали без вести.

Это пожар в ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ! Сука! Пожар не на корабле, не в башне с одним выходом, а в ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ! Где должны быть персонал, противопожарные системы, запасные выходы.

Всё про*бано! Тотальная деградация страны...

shlevet 25 марта 2018 | 19:18

captain_: //...Всё про*бано! Тотальная деградация страны...//

Может хватит уже плясать на костях.
Такие пожары с жертвами случаются по всему миру.
На Филиппинах при пожаре в ТЦ погибло 37 человек

gonduras_on_kolima 25 марта 2018 | 19:26

shlevet: Удило ватное, это только доказывает, что у вас один уровень технологий и коррупции с Филиппинами.
В другой ветке я уже писал, что в любом ТЦ должны быть системы пожаротушения, пожарной сигнализации, пожарного оповещения и дымоудаления.
Плюс ещё на уровне проекта просчитываются все пожарные выходы, оснащаются соответствующими указателями.
В системе СКД должен быть режим антипаники.
Но на это всё можно не тратиться, если дать бакшиш соответствующим службам.
Путирашка - это один огроменный бакшиш.
Уже дошло или ещё добавить?

shlevet 25 марта 2018 | 19:28

gonduras_on_kolima: Удило прокладочное, а когда во Франции погибли 13 человек, это тоже доказывает один уровень с ними?
Уже дошло или ещё добавить?

gonduras_on_kolima 25 марта 2018 | 19:37

shlevet: // а когда во Франции погибли 13 человек, это тоже доказывает один уровень с ними? //
Странно, клоун, но гугл на запрос "париж торговый центр пожар" на 7-й уже странице выдал сцылку на пожар в жилом доме Парижа, где 13 человек не погибло, а пострадало, погибшего ни одного.
Давай пруфлинк, путриот одноизвилинный.
Может, это секретный пожар, о котором только твоя методичка знает.
Зато по Путирашке ТЦ горят как спички - гугло полон случаями.
И ещё одно, ампутант мозговой.
Если у какого-то жителя Роисси зарплата больше, чем у какого-то жителя Франции, то разве это означает, что французы живут хуже?
Уже дошло или ещё добавить?

shlevet 25 марта 2018 | 19:43

gonduras_on_kolima:
Пожалуйста, пожар в баре, или по твоей методичке, сеноголовый, бар не должен быть оборудован пожарной сигнализацией, системой пожаротушения,..?
http://www.tvc.ru/news/show/id/98003

В Лондоне погибло при пожаре 80 человек.
Давай расскажи нам как они живут.
Уже дошло или ещё тебе всыпать?

hrzn877 25 марта 2018 | 19:31

shlevet: Ну да, сравнивать Филиппины - страну даже не третьего, а четвёртого мира с Россией. А в некоторых странах до сих пор каннибализм. В любом общественном здании, тем более в таком, как торговый центер, должны быть не только установлены эффективные системы пожаротушения, но должна производиться их регулярная проверка. Наверняка были взятки с откатами, и многое существовало только на бумаге. Эти системы, как правило, достаточно дорогие, но работают достаточно хорошо в случае необходимости.

shlevet 25 марта 2018 | 19:34

hrzn877:
Про систему пожаротушения я и не спорю, что она должна быть.
Следствие разберется насчет взяток с откатами

aleksandr39 25 марта 2018 | 19:34

shlevet: Ополченцы начали процесс образования КНР ( Кемеровская Народная Республика ) ну как в Донбассе .

shlevet 25 марта 2018 | 19:36

aleksandr39: А у тебя мозгов на большее не хватает, кроме как писать здесь про своих ополченцев

aleksandr39 25 марта 2018 | 19:40

shlevet: Ополченцы повторили что происходит на Филиппинах ежедневно ,так что ничего страшного не произошло .

pusto1 25 марта 2018 | 19:08

Похоже на очередной подрыв доверия к действующему губернатору

mjau 25 марта 2018 | 19:11

jetsam: До тех пор, пока в стране процветает коррупция и за взятки можно открыть любую "хромую лошадь", чтобы делать бабки, число таких трагедий будет лишь нарастать.

kryymsdyk 25 марта 2018 | 18:56

больше всего поражают в торговых центрах именно детские уголки - ямы с поролоновыми кубиками и пластиковыми шариками, надувные батуты из пвх, веревочные сетки. Это же все при горении выделяет кучу отравы и горит как фейерверк

captain_ 25 марта 2018 | 19:12

Русские, котлы в аду черти уже топят вашими избирательными бюллетенями...

lisitsa1962 25 марта 2018 | 19:21

captain_: Не надо сейчас о политике, ладно? Там дети..

Среди пропавших без вести в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово и почти весь 5 «А» класс Школы №1 небольшого поселка Трещевский Кемеровской области, с населением менее тысячи человек. Об этом сообщил «МК» источник в местной администрации.
Дети вместе с пятью родителями поехали в областной центр, чтобы поиграть в боулинг и отдохнуть в детской комнате. Когда начался пожар, все восемь человек и еще один мальчик из 6-го класса находились в центре возгорания. Из-за сильного задымления взрослые не смогли пробраться к игровой зоне и вытащить малышей. Родителей эвакуировали. Самостоятельно спастись смог лишь самый старший мальчик. Информации об остальных детях нет, их родных к торговому центру не подпускают. Вот список школьников, за которых сейчас переживает весь поселок:
-Виктория Почанкина
-Вероника Понушкова
-Елена Черникова
-Татьяна Курчевская
-Сергей Манешкин
-Виктория Зипунова
-Анастасия Смирнова
-Диана Низовская
http://www.mk.ru/incident/2018/03/25/spisok-shkolnikov-propavshikh-bez-vesti-pri-pozhare-v-kemerovo.html

abuvgrobu 25 марта 2018 | 18:57

А запасные выходы? А пожарные лестницы? А вентиляция? Судя по видео, там бойницы, а не окна, и выход скорее всего только с фасада. И почему детские заведения в таких зданиях не оборудуют на первых этажах, вот случилось трагедия, и малыши первые пострадали, попробуй выведи их с верхних этажей. А на первом этаже сразу бы вывели.
Это что, сейчас такие нормы и правила ?!

kryymsdyk 25 марта 2018 | 19:24

abuvgrobu: чем выше этаж - тем дешевле аренда, поэтому детские дела всегда наверху и кинозалы

ivanov356 25 марта 2018 | 19:04

А где клоунское мнение песочного или все победителя всяких выборов.

cypher 25 марта 2018 | 19:07

Люди выпрыгивали из окон на 3 этаже, хотя пожар начался на 4-ом - те их никто не выводил, выбирались кто как мог.
Животные в зоопарке на 3-м этаже погибли, тк спасать их никому и в голову не пришло. Просто выпустить из клеток, по-видимому, тоже.
Огонь распространялся, согласно ТАСС, из-за горючего утеплителя.
Собственника здания до сих пор не могут найти - раз об этом нет новостей (прошло больше 5 часов с начала пожара).
Наверняка по пожарной безопасности не обошлось без вездесущих, как тараканы, сынков Рогозина.
При этом параллельно идёт как новость заявление дражайшего Пескова:= "новый Путин" имеет четкое видение развития России в будущем=
________
Вывод:
Не выпрыгивать из окон, а заранее отметить и запомнить где находятся выходы, задолго до того как у "нового Путина" обрушится горящая кровля.
И не рассчитывать на пожарников.






roma50 25 марта 2018 | 19:37

"А где клоунское мнение песочного или все победителя всяких выборов" -
Мы не в курсе...

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