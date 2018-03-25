Власти Чечни обвинили журналистов «Новой газеты» в травле бывшего боевика-сепаратиста, обвиняемого в причастности к убийствам и покушениям. Скандал разразился после того, как объявленный в розыск мужчина появился на публике вместе с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Шаа Турлаев, которого сняли на видео в компании Кадырова, успел раскаяться и теперь своим примером учит молодежь, утверждают чеченские власти. Публикация в «Новой газете», посвященная бывшему начальнику охраны Асалана Масхадова – «бессовестная ложь» журналистов, заявил «Эху» министр печати Чечни Джамбулат Умаров

«Правовой казус», о котором упомянул Умаров – это наличие Турлаева в федеральном розыске по обвинению в причастности к убийству депутата Госдумы Руслана Ямадаева. Об этом и написала «Новая газета». Ямадаев считался личным врагом Рамзана Кадырова и был расстрелян в центре Москвы в 2008 году. Кроме того, австрийская прокуратура считает Турлаева причастным к убийству бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова в Вене. «Росбалт» также писал, что следствие считает Турлаева заказчиком покушения на мэра Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова.

Поводом для публикации в «Новой газете» стало появление Турлаева на видео вместе с Рамзаном Кадыровым. Запись, на которой глава Чечни дружелюбно подтрунивает над бывшим боевиком, появилась на странице Кадырова во «Вконтакте»

По данным «Новой газеты», в последние годы друзья Турлаева пытались «снять» его с розыска.

В базе данных МВД никакой информации о Турлаеве нет.