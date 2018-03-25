Власти Чечни обвинили журналистов «Новой газеты» в травле бывшего боевика-сепаратиста
Власти Чечни обвинили журналистов «Новой газеты» в травле бывшего боевика-сепаратиста, обвиняемого в причастности к убийствам и покушениям. Скандал разразился после того, как объявленный в розыск мужчина появился на публике вместе с главой республики Рамзаном Кадыровым.
Шаа Турлаев, которого сняли на видео в компании Кадырова, успел раскаяться и теперь своим примером учит молодежь, утверждают чеченские власти. Публикация в «Новой газете», посвященная бывшему начальнику охраны Асалана Масхадова – «бессовестная ложь» журналистов, заявил «Эху» министр печати Чечни Джамбулат Умаров
«Правовой казус», о котором упомянул Умаров – это наличие Турлаева в федеральном розыске по обвинению в причастности к убийству депутата Госдумы Руслана Ямадаева. Об этом и написала «Новая газета». Ямадаев считался личным врагом Рамзана Кадырова и был расстрелян в центре Москвы в 2008 году. Кроме того, австрийская прокуратура считает Турлаева причастным к убийству бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова в Вене. «Росбалт» также писал, что следствие считает Турлаева заказчиком покушения на мэра Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова.
Поводом для публикации в «Новой газете» стало появление Турлаева на видео вместе с Рамзаном Кадыровым. Запись, на которой глава Чечни дружелюбно подтрунивает над бывшим боевиком, появилась на странице Кадырова во «Вконтакте»
По данным «Новой газеты», в последние годы друзья Турлаева пытались «снять» его с розыска.
В базе данных МВД никакой информации о Турлаеве нет.
Комментарии36
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mamapckoe_ky 25 марта 2018 | 18:17
Кадыров и Путина может в розыск объявить.
ginbin_ 25 марта 2018 | 19:03
А что это пригожинские выхлопы кадырку защищать стали, Больше платит или по зову сердца?
slash80 25 марта 2018 | 18:18
Я вот например если поимею 1000 штрафов зв пдд. Но в случае когда ко мне прийдут приставы , начну говорить что я вообще то молодежь учю , типо ездить по правилам и бла бла .... но мне скажут " ну вот же штрафы" . нет это просто юридический казус !!! и вобще не ваше дело . Мало ли какие штрафы неоплаченные , я же раскаился
max3446 25 марта 2018 | 18:19
Давно уже пора закрыть этот рупор госдепа и сливной бочок, который регулярно на фейках ловят Новую газету, это не сми.
ac_dc 25 марта 2018 | 18:42
max3446: регулярно на фейках ловят Новую газету
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Баламут! про регулярность ладно...
Покажь ОДИН фейк. Тогда можешь еще потарахтеть
max3446 25 марта 2018 | 18:50
ac_dc: Активист российского ЛГБТ-движения, основатель проекта GayRussia.ru Николай Алексеев во вторник сообщил в своем фейсбуке о том, что он и его соратники подали против "Новой газеты" иск о защите чести и достоинства в связи с публикациями о преследованиях геев в Чечне.
"Вторым шагом будет официальный запрос в Следственный комитет с требованием предъявить "Новой газете" обвинения в клевете в соответствии с Уголовным кодексом РФ", - написал он.
Алексеев пояснил что причиной иска, в частности, стала статья под названием "Убийство чести. Как амбиции известного ЛГБТ-активиста разбудили в Чечне страшный древний обычай". В ней говорилось, что Алексеев и другие гей-активисты дистанционно подали заявки о проведении акций в Чечне из соображений собственной безопасности, что спровоцировало начало масштабных облав в регионе. Истцы называют это утверждение клеветой.
Кроме того, ЛГБТ-активисты заявляют об отсутствии доказательств притеснения людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Генпрокуратура и Следственный комитет ранее также сообщили, что не получали никаких жалоб на эту тему.
Разоблачение новой номер раз
nikitin43 25 марта 2018 | 18:59
теперя давай про лунныйтрактор ,
max3446 25 марта 2018 | 18:52
ac_dc: Это именно тот случай, когда информация просто не имеет смысла по причине ее заинтересованности.
Недавно Новая Газета приводила цифры присутствия ВС РФ на Украине. Итак вот они:
Более 13 тысяч военнослужащих ВС РФ, до 300 танков, более 60 ЗРК, более 130 систем залпового огня.
Согласитесь цифра внушительная. Такой контингент нельзя не обнаружить, но почему то кроме фейков и "писем крымчанок" ничего нет. Попробуйте отгадать с трех раз откуда Новая Газета и телеканал Дождь выколупывает эти цифры (телеканал Дождь тоже вторит НГ)... Причем по факту и юридически в клевете обвинить их нельзя...
НЕ буду вас долго мучать. Они тупо делают запрос в СБУ или в МОУ, те дают им эти цифры, НГ и Дождь их тупо публикует... В Украине ссылаясь на российский источник публикуют эти цифры по укроСМИ.... Гениально!!!!
Разоблачение фейка новой газеты номер 2
mobile_actor 25 марта 2018 | 19:06
max3446: Это у вас фэйк: этой публикции НГ уже более 3 лет: 01 марта 2015. 3 года назад, это "недавно"? И там четко указано: "По данным Министерства обороны Украины...". И там же в этой же публикации есть развернутый и полный ответ аналитика Генерального штаба Вооруженных сил РФ, опровергающего данные МО Украины. А в конце автор НГ делает вывод: "Лично я ничего нового в ответе Министерства обороны Украины ...не нашел достаточного количества доказательств." "Эти цифры мне представляются сомнительными." "Это — невероятная цифра,...".
max3446 25 марта 2018 | 19:19
mobile_actor: главное цифры опубликованы, значит фейк был. по поводу других двух разоблачений что сказать можете?
mobile_actor 25 марта 2018 | 19:47
max3446: Нет, фэйка не было, так как цифры были опубликованы 1) с указанием, что это мнение определенного источника, 2) альтернативных мнений об этих цифррах. А вот вы пытаетесь соврать, представляя эти цифры как информацию НГ и называя эту публикацию недавней, хотя на самом деле ей более 3-х лет. Остальные ваши примеры пдобного же свойства: это чьи-то мнения, оценочные высказывания. Так что вы разоблачили только себя.
max3446 25 марта 2018 | 18:56
ac_dc: Вот уже два дня российское общество гудит от интервью, которое было опубликовано в оппозиционном издании «Новая газета». Если есть те, кто об этом интервью ещё не слышал, поведаю: «Новая газета» опубликовала статью, в которой была рассказана история российского танкиста, серьёзно раненного под Дебальцево, на Украине. Зовут танкиста - Доржи Батомункуев. «Самый русский» танкист, который только есть в российской армии.
Я прочитал уже не одну подобную статью, где рассказывали о том, что части регулярной российской армии принимают участие в военных действиях на Украине. Но эта оказалась просто верхом циничности по отношению к россиянам, которым, откровенно говоря, «лили воду в уши». Не смею ставить под сомнение героизм солдат, воюющих на стороне ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины, но, когда их возможные истории используют в целях антироссийской пропаганды, читать об этом мерзко.
В статье «Новой газеты» я увидел много противоречий (до того момента, где я бросил её читать). Доржи Батомункуев рассказывает, что пошёл воевать на Украину добровольно, а потом говорит, что их отправили на учения, а потом привезли в Донецк - и это не самое бросающиеся в глаза противоречие. Я не один, кто решил разобрать это интервью, так же была группа блогеров, которых эта тема тоже заинтересовала. Так, например, Владимир Иванов указал на то, что 20-ти летнему парню ни за что бы ни доверили управлять БМП или БТР с оборудованием на 1,5 миллиона долларов. Говорит он это, исходя из собственного опыта службы в армии.
Следующее, что свидетельствует не в пользу этой статьи – это столь развёрнутые ответы «российского танкиста». Если верить фото, то ожоги лица вряд ли позволили Доржи Батомункуеву дать столь содержательное интервью: в таком состоянии не до разговоров.
Разоблачение фейка новой газеты 3. И это только первые 3 ссылки в яндексе
nikitin43 25 марта 2018 | 19:03
max3446: а теперя про кадырова и его папашку , кстати кто его подорвал ?
max3446 25 марта 2018 | 19:07
nikitin43: по поводу вышеописанных разоблачений фейков новой газеты я так понимаю у вас вопросов нет?
nikitin43 25 марта 2018 | 19:17
max3446: вопрос не к газете , а к власти - почему преступника не взяли и второй - почему не расследован теракт с убийствам ахмада кадырова где погибло 37 человек ..
max3446 25 марта 2018 | 19:24
nikitin43: помощник Шамиля Басаева Ризван Исаев, подозревавшийся в организации теракта на "Динамо", был расстрелян 8 ноября 2004 г. в ходе спецоперации в селении Шамиль-Юрт Веденского района. Другой подозреваемый по делу - главарь ваххабитского подполья Грозного Юнади Турчаев - был убит в феврале 2005 года. В июне 2006 г. сотрудники ФСБ в Ингушетии уничтожили самого Шамиля Басаева, взявшего на себя ответственность за убийство Ахмада Кадырова.
давно уже расследовали и наказали виновных.
nikitin43 25 марта 2018 | 19:28
max3446: суда не было , значит не раскрыто . точку в расследовании ставит суд .
max3446 25 марта 2018 | 19:35
nikitin43: почитайте УПК РФ - смерть подозреваемого или обвиняемого тоже основание для прекращении уголовного дела, то есть для того чтобы поставить в нем точку
ac_dc 25 марта 2018 | 19:23
max3446:
Номер раз.
Мотивы непонятны. Но сомненья есть. Парень с русской фамилией опровергает притеснения геев в Чечне.
Номер два.
Отчего тебе странно, что данные "Новая" испрашивает в СБУ?
А где надо? У Шойгу?
Номер три.
20-летний парень управляет БМП c оборудованием стоимостью 1.5 млн$
Призывают пацанов 18-19-летних
И мехводов набирают из них. А не из офицеров.
Между делом замечу ( опыт еще из СА ) танкисты из офицеров как правило так себе
Он в училище откатает с инструктором свои часы и все. А танкисты-срочники или прапора ежедневно катаются и сами еще и ремонтируют. Особенно БУБТяне
max3446 25 марта 2018 | 19:27
ac_dc: Мосгорсуд признал законным решение районного суда, удовлетворившего иск о защите чести и достоинства главы «Роснефти» Игоря Сечина к «Новой газете» и журналисту Роману Анину из-за статьи «Секрет „Принцессы Ольги“».
«Решение Басманного районного суда города Москвы от 10 октября оставить без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — объявила апелляционная коллегия.
Таким образом, решение по иску Сечина к «Новой газете» вступило в законную силу, и теперь издание в установленные сроки должно удалить статью со своего сайта и опубликовать опровержение.
Игорь Сечин подал в Басманный суд иск к «Новой газете» в середине августа. Поводом для иска стала статья «Секрет „Принцессы Ольги“», в которой говорится, что супруга главы «Роснефти» Ольга Сечина пользуется роскошной яхтой. Первоначально, как сообщалось, в иске фигурировало требование об уничтожении тиража со статьей, однако затем Сечин от него отказался.
10 октября Басманный суд удовлетворил иск Сечина, обязав «Новую газету» удалить статью с сайта и опубликовать опровержение.
Ваши жалкие потуги оправдать фейки новой газеты просто смешны. а вот это уже вступившее в законную силу решение суда, в котором очередной фейк новой газеты разоблачили
max3446 25 марта 2018 | 19:29
ac_dc: "Новая газета" и журналист Ирек Муртазин проиграли суд против инновационно-инвестиционного фонда "Ямал". Ямальская НКО обратилась в арбитражный суд из-за публикации статьи о покупке итальянского унитаза за 8 млн руб. для "резиденции" губернатора ЯНАО. Сведения, приведенные в материале, признаны порочащими деловую репутацию, передает корреспондент Накануне.RU.
Решение Арбитражный суд Москвы вынес 28 февраля. Как сообщили агентству в фонде, заявление НКО частично удовлетворено: информация, опубликованная в статье, признана недействительной. Редакция "Новой газеты" и автор обязаны удались из публикации копию акта, из которой был сделан вывод о приобретении так называемого "золотого унитаза". Статья признана порочащей деловую репутацию фонда.
"При подготовке к рассмотрению дела по существу копия приобщенного "Новой газетой" к материалам дела акта, в котором упоминается дизайн-проект, была обследована экспертами-криминалистами. Они сделали категоричный вывод о том, что документ имеет явные признаки фальсификации. Специалисты оценивают возможность подачи иска в части фальсификации документов и привлечения к ответственности", - сообщили в фонде.
еще одно судебное решение
max3446 25 марта 2018 | 19:31
ac_dc: Басманный суд Москвы полностью удовлетворил иск Управления делами президента России к "Новой газете" и журналисту этого издания Роману Анину. Суд обязал газету опровергнуть ряд сведений, изложенных в одной из публикаций.
Речь идет о статье "Ничего святого, только бизнес" от 15 мая этого года. В ней рассказывалось о том, как близкие Управделами президента фирмы осваивали миллионы бюджетных рублей на реконструкции мемориального комплекса "Могила Неизвестного Солдата". Материальную компенсацию истец не требовал.
Секретарь Управление делами президента Виктор Хреков со своей стороны выразил полное удовлетворение тем, что Басманный суд полностью удовлетворил иск УДП. При этом он отметил, что УДП выиграло у "Новой газеты" уже третий судебный иск"Интерфакс".
ac_dc 25 марта 2018 | 19:39
max3446:
Отвечу разом
В Басманном суде нынче не выиграет и Иисус Христос.
( А ежели у Сечина , то и сам Понтий Пилат)
max3446 25 марта 2018 | 19:53
ac_dc: Ваш слив засчитан, если прочли бы, то увидели, что там не только Басманный суд. И все решения верные, поскольку жалобы новой на них вышестоящие суды не удовлетворяли
max3446 25 марта 2018 | 19:39
ac_dc: Иск первого заместителя генпрокурора России Юрия Бирюкова к «Новой газете» о защите чести и достоинства будет частично удовлетворен. Такое решение принял 24 октября Басманный суд Москвы.
С момента вступления этого вердикта в законную силу газета должна будет опровергнуть сведения, опубликованные 18 августа в статье Романа Шлейнова «Петляющий вектор Генпрокуратуры».
В этом материале журналист утверждал, что Бирюков препятствует проведению расследования по поступающим из комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией материалам «в отношении крупных федеральных чиновников».
Бирюков, в свою очередь, настаивал на том, что распространенные в отношении него сведения «об укрывательстве преступлений, незаконном освобождении от уголовной ответственности, прекращении уголовных дел и нарушении моральных принципов не соответствуют действительности».
Кроме того, он счел это обвинение абсолютно бездоказательными и указал на то, что опубликованная статья «способствует негативному отношению» не только к нему лично, но и «к самой прокуратуре».
Помимо опровержения редакция газеты и сам Роман Шлейнов будут должны выплатить истцу 600 тысяч рублей в солидарном порядке. Бирюков требовал 10 миллионов рублей с издания и миллиона рублей с автора.
max3446 25 марта 2018 | 19:41
ac_dc: Басманный суд Москвы удовлетворил иск Никиты Михалкова к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.
Согласно решению суда, газета обязана опубликовать на сайте и в печатной версии издания опровержение, а также выплатить 300 тысяч компенсации.
Сам Михалков заявил, что подобное решение стало ещё одним доказательством того, что существует разница между «свободой слова» и «свободой лжи». По словам режиссера, свобода – это прежде всего ответственность.
Недовольство у Михалкова вызвал материал Ирека Муртазина «Деньги, ничего политического?», в которой утверждалось, что известный деятель культуры имел крупный вклад в «Моем банке». Когда в начале января 2014 года банк перестал обслуживать клиентов, то кинорежиссер якобы «добился аудиенции у Владимира Путина и попросил содействия в возврате денежных средств, которые принадлежат ему».
protiwvsex 25 марта 2018 | 19:41
max3446: Чем разбирать чью то писанину и втирать нам свои мысли, взял бы да и съездил в места боевых действий, а потом нам поведал факты, которые нарыл.
cite 25 марта 2018 | 18:21
Ну все правильно, раскаялся и начал убивать врагов кадырова.
jurmak 25 марта 2018 | 18:24
Это нога, кого надо нога-"берегись автомобиля"
gruzin12 25 марта 2018 | 18:32
Когда журналисты "Новой газеты" появляются в окружении бандитов и террористов и берут у них интервью это считается нормой, но когда первое лицо Чечни встретился с преступником (да он есть преступник), то это уже выход за пределы разумного. Только журналисты слухом не слышали об причине встречи. Считаю.что Кадыров здесь поступил разумно, хотя по человечески этого делать было нельзя.
zemljanka 25 марта 2018 | 18:36
Новости. Кущевской.
mobile_actor 25 марта 2018 | 18:37
Травля бывшего боевика-сепаратиста? Неужели НГ Рамзана Кадырова затравила?
timwlad68 25 марта 2018 | 19:07
mobile_actor: Травля бывшего боевика-сепаратиста? Неужели НГ Рамзана Кадырова затравила?
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Левые социалисты либералы несут потери в междкнародном теневом бизнесе по причине обострения конкуренции в политическом бизнесе.
Протекционизм и санкции разрушает бизнес у левых либеральных социальных демократов.
И добавить обязательные социальные программы чтобы гн револьвер выравнивал всех в правах,то леваки социальные либеральные демократы остаются у разбитого корыта.
Об этом даже на Украине поняли почему УКраину со всех сторон гнобят.Партий полторы тысячи штук,а промышленности нет.
Грабёж страны идёт по всем направлениям.
Потому и поднялась национальная буржуазия,как это было и в России в начале 2000ных.
Говорилось же ,национальная буржуазия решает с кем быть исходя из своей выгоды.Ей по хрен,гитлер это будет или сталин.
Так, что компрадорская колониальная диссидентская политическая партия проигрыает по всюду.
Потому в США и завопили и пинки сдали давать Еврейскому международному комитету,мол приспособленцы ленивые,вперёд евреи в воплями о мировом коммунизме и пролетарии всех стран соеденяйтесь .
Блин,Израиль уже есть.НУ так США объявила что признаёт Иурасулим столицей Израиля и тем самым стравить мусульман и евреев в израиле как красных и белых.Опять облом.
Так что сволочь диссиденская ищет слабинку для удара и развязывания влйны как на Украине по всей Европе и в Израиле.
sadda 25 марта 2018 | 18:51
"Шаа Турлаев, которого сняли на видео в компании Кадырова, успел раскаяться и теперь своим примером учит молодежь, утверждают чеченские власти."
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Главное, раскаяться. И пристроиться к денежным потокам из России. Как сделал в свое время Кадыров, два года убивавший русских солдат.
Кстати, а у Турлаева нет звания Герой России?
pag22 25 марта 2018 | 19:33
Ну, раскаялся человек в своих преступлениях! Чего, его теперь судить что ли? Хотя...
- Подсудимый, ваше последнее слово!
- Два миллиона!
- Суд удаляется на совещание.
- Подсудимый, признаете себя виновным?
- Нет!
- Ну, на "нет" - и суда нет!
protiwvsex 25 марта 2018 | 19:34
Осталось звание генерала присвоить и героя России. Вполне возможно.