На полигоне «Ядрово» в окрестностях Волоколамска минувшей ночью произошел очередной выброс вредных веществ
На мусорном полигоне «Ядрово» в окрестностях подмосковного Волоколамска минувшей ночью произошел очередной выброс вредных веществ. Их предельно допустимая концентрация была превышена в 7 раз. Местные жители вновь вышли на акции протеста.
Усиление неприятного запаха, который проникает в том числе в дома и квартиры, жители Волоколамского района почувствовали еще ранним утром. О ситуации в городе нам рассказала местная активистка Людмила Моргунова. По словам жителей, установленные в городе табло не отражают реальных показателей загрязненности воздуха. Между тем МЧС опубликовало официальные данные, из которых следует, что концентрация вредных веществ превышена в разы. В социальных сетях, тем временем, люди уже давно обсуждают, куда и как эвакуироваться из города. В посвященной протесту группе во «В контакте», которая уже насчитывает больше 8 тысяч участников, жители Волоколамска и окрестностей рассказывают, что всерьез опасаются за свое здоровье и публикуют фотографии пострадавших детей – у них покрасневшие лица и отеки вокруг глаз. В больницу, куда на минувшей неделе с симптомами отравления попали десятки детей, приехали специалисты из Москвы – в частности, дерматологи и пульмонологи. Власти планируют начать массовую диспансеризацию.
Волоколамский район – далеко не единственный муниципалитет на карте «мусорного протеста». Едкий запах минувшей ночью почувствовали жители Коломны и окрестностей – это юго-восток региона. Как рассказал «Эху» один из активистов, минувшим утром дорогу, которая ведет на свалку, перекрыли около ста местных жителей. В какой-то момент к ним приехал заместитель главы районной администрации Евгений Машин, он попытался в очередной раз заверить людей в том, что власть слышит их жалобы, однако разговаривать с ним разгоряченные протестующие отказались – они стали в буквальном смысле прогонять чиновника. Тем не менее, Машин успел сказать жителям, что они, по его мнению, действуют против закона. Чиновник добавил, что отныне по выходным мусор на свалку якобы свозить больше не будут. Местные жители утверждают, что к месту стихийного пикета приехали полицейские, однако демонстрантам они не препятствовали. Участники протеста продолжают организовываться в социальных сетях – люди договорились изготовить значки на одежду с надписью «Мой город – не помойка».
По данным RTVI, опасную жидкость – свалочный фильтрат – местные власти планируют обеззараживать прямо на месте. Ранее сообщалось, что вредное вещество вывезут для нейтрализации в соседний Солнечногорский район.
Комментарии18
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meister_luvin 25 марта 2018 | 18:09
берегите ваше пенсне, сейчас начнется
meister_luvin 25 марта 2018 | 18:12
meister_luvin:
точнее так:
"- Берегите пенсне киса сейчас начнется!
- Господа! Господа! Неужели Вы нас будете бить?!!
- Да еще как! (12 стульев)
ur_sus 25 марта 2018 | 18:12
meister_luvin:
//люди договорились изготовить значки на одежду с надписью «Мой город – не помойка».//
Верно, люди правы. Но сказав "Б" следует сказать и "А" (извините за каламбур): "моя страна - не отстойник для воров, подонков и негодяев". Если выйти с двумя такими лозунгами, то картинка становится полной и сбалансированной.
evgeny_biolog 25 марта 2018 | 18:10
"в окрестностях Волоколамска минувшей ночью произошел очередной выброс вредных веществ"
Вероятно, это уже стало традицией ...
democ 25 марта 2018 | 18:31
evgeny_biolog: Похоже, что полигон горит. Сам по себе мусор не может выбрасывать такое количество газа. Просто огонь ушёл во внутрь полигона. Можно представить себе масштаб бедствия, если предположить, что спрессованный мусор лежит толщиной в несколько десятков метров.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 18:10
Когда пришли за дальнобойщиками, волоколамцы где были?
Когда пришли за детьми-сиротами?
Когда топтали Крымскую республику?
Когда моторылы убивали русских в Донбассе?
Где были волоколамцы, когда Настя Рыбка чуть не подавилась на яхте?
Вот и на их улице шухер.
ze_danil 25 марта 2018 | 18:30
kryymsdyk:
Когда пришли за дальнобойщиками, волоколамцы где были? - голосовали за Путина
Когда пришли за детьми-сиротами? - голосовали за Путина
Когда топтали Крымскую республику? - голосовали за Путина
Когда моторылы убивали русских в Донбассе? - голосовали за Путина
Где были волоколамцы, когда Настя Рыбка чуть не подавилась на яхте? - голосовали за Путина
antimrakobes 25 марта 2018 | 18:11
Ох, не зря чайка ассоциируется с самой гадящей птицей.)))
max3446 25 марта 2018 | 18:24
проверить причастность этих якобы жителей районов к либеральной оппозиции. С этого надо начинать, а потом уже применять к ним меры
pontifig 25 марта 2018 | 18:36
max3446: думаешь после этого пуйлом смердеть меньше будет ?
frauava17 25 марта 2018 | 19:45
max3446: Правильно. И немедленно их расстрелять, и закопать там же, на свалке. А тем временем провести крестный ход - он уже запланирован, кстати:
дмитрий stoff
@dim_stoff
Координатор волоколамских протестующих заявил, что в результате переговоров с представителями ФСО и РПЦ, достигнута договоренность о совместном проведении крестного хода и молитвенного коленопреклоненного стояния. Волоколамцы пригласили их поддержать, деп. Кобзона и Поклонскую.
непременно жизнь наладится!
jetsam 25 марта 2018 | 18:26
@опасную жидкость – свалочный фильтрат – местные власти планируют обеззараживать прямо на месте. @
что, разве боярышник снова разрешили???? не знал...
* чего только путеноиды не придумают лишь бы не работать.
shlevet 25 марта 2018 | 18:34
Зря прогнали чиновника, нужно было его там связать и оставить подышать
mobile_actor 25 марта 2018 | 18:44
shlevet: Это отличная идея. Не нужно ломать им очки или швырять в них ледышки. Надо просто мягко и аккуратно складывать их там рядочками, и пусть дышат.
justlooking 25 марта 2018 | 19:21
shlevet: shlevet: Подышать? Да ради Бога. Зощенко Вам не напомнить, коротенький рассказец "кошка и люди"? И пришли и дышали и когда их скорая увозила, то с носилок кричал, что воздух прекрасный, ничем не воняет. Там концовочка прекрасная: человек не блоха, ко всему привыкнуть может.
mobile_actor 25 марта 2018 | 18:39
Похоже, Обама, пользуясь темнотой и своим цветом кожи, проник ночью на свалку и пустил газы.
yasnovilyashi 25 марта 2018 | 18:56
До три тысячи второго
Я б уехал из Ядрово,
Лучше дальше, лучше с визой
Так как старший мой собрат.
Пусть собратья ищут клады
Только кладов нам не надо
Я за то, чтоб дымкой сизой
Не дышал электорат.
Хоть на годик до второго
Я б уехал из Ядрово,
Где по мусорным по дюнам
Едет тысячный баркас,
Не хочу, чтоб был я разом
Говнонюхом, говнолазом,
Чтоб не слышать, что камлает
Ново-старый педераст.
kazlevich1949 25 марта 2018 | 19:53
"По ком воняет полигон "Ядрово" - Эрнест Хемингуэй 2.0