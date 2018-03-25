На полигоне «Ядрово» в окрестностях Волоколамска минувшей ночью произошел очередной выброс вредных веществ

На мусорном полигоне «Ядрово» в окрестностях подмосковного Волоколамска минувшей ночью произошел очередной выброс вредных веществ. Их предельно допустимая концентрация была превышена в 7 раз. Местные жители вновь вышли на акции протеста.

Усиление неприятного запаха, который проникает в том числе в дома и квартиры, жители Волоколамского района почувствовали еще ранним утром. О ситуации в городе нам рассказала местная активистка Людмила Моргунова. По словам жителей, установленные в городе табло не отражают реальных показателей загрязненности воздуха. Между тем МЧС опубликовало официальные данные, из которых следует, что концентрация вредных веществ превышена в разы. В социальных сетях, тем временем, люди уже давно обсуждают, куда и как эвакуироваться из города. В посвященной протесту группе во «В контакте», которая уже насчитывает больше 8 тысяч участников, жители Волоколамска и окрестностей рассказывают, что всерьез опасаются за свое здоровье и публикуют фотографии пострадавших детей – у них покрасневшие лица и отеки вокруг глаз. В больницу, куда на минувшей неделе с симптомами отравления попали десятки детей, приехали специалисты из Москвы – в частности, дерматологи и пульмонологи. Власти планируют начать массовую диспансеризацию.

Волоколамский район – далеко не единственный муниципалитет на карте «мусорного протеста». Едкий запах минувшей ночью почувствовали жители Коломны и окрестностей – это юго-восток региона. Как рассказал «Эху» один из активистов, минувшим утром дорогу, которая ведет на свалку, перекрыли около ста местных жителей. В какой-то момент к ним приехал заместитель главы районной администрации Евгений Машин, он попытался в очередной раз заверить людей в том, что власть слышит их жалобы, однако разговаривать с ним разгоряченные протестующие отказались – они стали в буквальном смысле прогонять чиновника. Тем не менее, Машин успел сказать жителям, что они, по его мнению, действуют против закона. Чиновник добавил, что отныне по выходным мусор на свалку якобы свозить больше не будут. Местные жители утверждают, что к месту стихийного пикета приехали полицейские, однако демонстрантам они не препятствовали. Участники протеста продолжают организовываться в социальных сетях – люди договорились изготовить значки на одежду с надписью «Мой город – не помойка».

По данным RTVI, опасную жидкость – свалочный фильтрат – местные власти планируют обеззараживать прямо на месте. Ранее сообщалось, что вредное вещество вывезут для нейтрализации в соседний Солнечногорский район.