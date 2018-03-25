По меньшей мере, пять человек погибли в результате пожара в
По меньшей мере, пять человек – три ребенка и двое взрослых — погибли в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Еще более 30 пострадали. Пожарные уже более четырех часов не могут потушить возгорание.
Площадь возгорания ТЦ «Зимняя вишня» на данный момент составила около 1,5 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС. Сложность в его тушении спасатели объяснили сложностью конструкции здания и обилием горючих материалов. В нескольких местах кемеровского ТЦ при этом уже произошло обрушение. Местные издания пишут, что пожар мог начаться в кинозале из-за неисправности электропроводки. Между тем в экстренных службах сообщили, что остается неизвестной судьба 17 человек: с ними нет связи. Предположительно в здании может находиться класс школьников, об этом в эфире «Пятого канала» рассказала родственница одного из детей Евгения.
Огонь распространялся очень быстро, но многие люди смогли организованно выйти из здания, рассказал «Эху» один из очевидцев пожара Алексей. При этом, по его словам, администрация не помогала в эвакуации. Очевидец Галина между тем рассказала «Пятому каналу», что в торговом центре не была включена пожарная тревога, и о том, что произошло возгорание, люди, сидящие в кинотеатре, узнали только по запаху.
Пользователи соцсетей также пишут, что в торговом центре не работала автоматика, которая должна была потушить пожар, и сигнализация. Кроме того, кемеровское издание VSЁ42.ru пишет со ссылкой на очевидцев, что из окон выпрыгивали люди, а некоторые двери на улицу на первом этаже были закрыты. Также на кадрах одного из опубликованных видео в соцсетях в сообществе «Инцидент. Кемерово» видно, как посетители торгового центра пытаются выломать выходную дверь, находясь на лестнице возле огня.
Следственный комитет сейчас допрашивает арендодаторов и собственников торгового центра «Зимняя вишня».
Режим чрезвычайной ситуации введен в Кемеровской области из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В этих условиях все службы должны слаженно работать, — сказал на экстренном совещании глава МЧС Владимир Пучков. В МЧС увеличивают группировку по тушению пожара и рассматривают возможность применения робототехнических комплексов.
Комментарии9
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antimrakobes 25 марта 2018 | 18:09
"По меньшей мере, пять человек погибли в результате пожара в"
"Эхо" умеет интриговать! ))))
shlevet 25 марта 2018 | 18:10
//...рассматривают возможность применения робототехнических комплексов...//
Мля, только лишь рассматривают
vtodorol 25 марта 2018 | 18:16
shlevet: Робот ??!! С палкой в жопе ???!! Который Путину показали??!!
ivanov356 25 марта 2018 | 18:14
Пригожинские, почему ваш самый величайший не участвует в роли великого пожарника на подводной лодке в заранее заготовленном месте.
ems1 25 марта 2018 | 18:20
Инфраструктура посыпалась, риск массовых протестов по образцу иранских, кратно возрос.
redactor 25 марта 2018 | 18:24
Убийственная поступь капитализма по россии..
serjo1977 25 марта 2018 | 18:33
redactor: Тупость твоего комментария куда более убийственна...
serjo1977 25 марта 2018 | 18:31
Бедные дети... :-(( Когда горело у нас в Королёве, я видел НАСКОЛЬКО это страшно... :-(( Только бы число погибших не росло больше...
gruzin12 25 марта 2018 | 18:36
Модераторы ЭМ забаньте негодяев vtodorol с ivanov356. Модераторы ЭМ не ужели вам нравится как эти нелюди своими комментариями издеваются над горем людей?