Россия планирует построить автомобильный мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока с КНДР
Об этом сообщает газета «Вашингтон пост». По ее данным, проект сейчас на стадии обсуждения, стороны ведут переговоры. Граница между Россией и КНДР проходит по реке Туманная. В 1959 году через нее был построен мост Дружбы, который используется для ж/д сообщения. Как сообщают источники издания, министерство России по развитию Дальнего Востока предлагает Пхеньяну построить еще один мост, который позволит сократить дорогу между странами и не ездить через Китай, как это делается сейчас.
Комментарии33
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tks 25 марта 2018 | 17:35
Вроттенберги стоить будут, на бабки ограбленных ими российских дальнобоев? Интересно, а сколько баблосов Ын за это даст?
estamp 25 марта 2018 | 17:39
tks: Интересно, а сколько баблосов Ын за это даст?
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Если тебе на самом деле это интересно, иди WP почитай, может там и есть подробности, который ЭМ не сочло нужным оглашать.
Или ты просто сиранул типа так, типа намеком?
meister_luvin 25 марта 2018 | 17:40
estamp:
а оно нам надо - этот мост?
astet 25 марта 2018 | 17:45
meister_luvin: А куда ещё Путину
после окончания президентского срока бежать?
Не в Великобританию же ;)))
pavel_3768 25 марта 2018 | 17:46
meister_luvin: мост, как обычно, будет на бумаге. А денежки превратятся в коттеджи и дворцы. А киркоров, который выше комментарием, получит свою копеечку с этого.
danko1 25 марта 2018 | 17:48
Мост "дружбы" с Ыном. Посторят или нет- это вопрос. Но денег попилят немеренно.
И только плохой хозяин, когда число нищих в стране зашкаливает, будет на такие проекты миллиарды выкидывать.
meister_luvin 25 марта 2018 | 17:49
pavel_3768:
Спасибо, теперь понял, кому оно надо. там, в тех краях, еще был, сколько помню, мост на остров Русский. Тоже небось экономику вперед двинул
pavel_3768 25 марта 2018 | 17:55
meister_luvin: ага, гиря на бюджете...
dataan 25 марта 2018 | 17:46
meister_luvin: Вам может и не надо, а России нужен.
pavel_3768 25 марта 2018 | 17:52
dataan: ого, расея говоритъ. Ну ладно, сдаёмся, так и быть.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 17:57
pavel_3768: Расея с серпом и молотом - это с того света.
antimrakobes 25 марта 2018 | 17:56
dataan: "России" - это кому? Вроде бы Россия - это её население, а не природные ресурсы, вывозимые зарубеж. А население пока недоумевает - зачем ему этот мост.
tvitov66 25 марта 2018 | 18:01
meister_luvin: конечно надо, вот запустим миссию в сторону Марса и начнем
sborisych 25 марта 2018 | 18:04
meister_luvin:
А как жеть... "Лишние" деньги пилить- не перепеилить..
tks 25 марта 2018 | 18:00
estamp: Ну так огласи, на что ссылаешься, рожа твоя киркоровская )))
prutkov100 25 марта 2018 | 17:40
tks: Россия планирует построить автомобильный мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока с КНДР...
Вы бы хотя б сортиры деревянные по всей стране по сносили , фальшфасадами всю страну обклеили , за которыми руины и полная разруха . А , этот мост , забейте себе в одно место , плашмя , уроды ,
vilingrad 25 марта 2018 | 17:59
tks: И мост этот, точнее проект, как торпеда с Курска, не будет иметь аналогов в мире, будет единственным и неповторимым, и стоить будет как Ротенберг:)
zapadnay 25 марта 2018 | 17:38
Для перевозки леса?
bozk 25 марта 2018 | 17:38
Уж лучше мост, чем ракеты ракеты и ракеты
pavel_3768 25 марта 2018 | 17:39
Што? И в Вануату скоро мостик построят? Мы в восхищении (с).
meister_luvin 25 марта 2018 | 17:42
pavel_3768: pavel_3768:
Надо быть точнее: не в Вануату, а в Науру. Именно в Науру наши самые верные друзья и самые надежные союзники
sergei_70 25 марта 2018 | 17:40
И будет нам счастье! Экономика попрет - не остановишь!
stas12006 25 марта 2018 | 17:44
ЗАЧЕМ?
ostanovka 25 марта 2018 | 18:05
stas12006: дак в обход Китая, сказано же. Как крымский мост в обход Украины.
sproter 25 марта 2018 | 17:44
Это вместо моста от Владивостока до Лиссабона.
ostapbender7777777 25 марта 2018 | 17:48
пипец..........................
ros34 25 марта 2018 | 17:50
Зачем такие затраты, лучше сразу перевезите пол Китая на Дальний восток.
antimrakobes 25 марта 2018 | 17:52
У нас в городе есть пешеходный мост, соединяющий микрорайон города с его центром. Строили его ещё при СССР и сейчас ему требуется очень значительный ремонт. Иными словами мост вот-вот рухнет. Почему бы не восстановить такие вот мосты по всей стране. А бусами с папуасами КНДР вы и через Китай обменяетесь.
jetsam 25 марта 2018 | 17:54
интересно. а для чего он нужен?
чего возить будем? рабов? туда или оттуда???
*санкции против кима введены, а нам мостов не хватает, о как.....
abraz 25 марта 2018 | 17:58
Зачем? Денег девать некуда?
kryymsdyk 25 марта 2018 | 17:58
Я тут читал, что по новостям рассказывали, что в одной деревне бабки, чтобы попасть в магазин, снимают валенки и идут через мелкую речку вброд босиком в ледяной воде.
ivan127_4 25 марта 2018 | 18:02
КНДР - богатейшая в мире страна. С ней необходимо экономическое сотрудничество.
ostanovka 25 марта 2018 | 18:03
Мост как архетип в образе мыслей разведчика и шпиона.
Наверное, обмен Абеля на Пауэрса на мосту не даёт покоя измученной душе.
Вот и строятся никчемные конструкции на остров русский, на остров Крым, на остров КНДР.