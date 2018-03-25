Россия планирует построить автомобильный мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока с КНДР

Об этом сообщает газета «Вашингтон пост». По ее данным, проект сейчас на стадии обсуждения, стороны ведут переговоры. Граница между Россией и КНДР проходит по реке Туманная. В 1959 году через нее был построен мост Дружбы, который используется для ж/д сообщения. Как сообщают источники издания, министерство России по развитию Дальнего Востока предлагает Пхеньяну построить еще один мост, который позволит сократить дорогу между странами и не ездить через Китай, как это делается сейчас.