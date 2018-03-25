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17:33, 25 марта 2018

Россия планирует построить автомобильный мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока с КНДР

Об этом сообщает газета «Вашингтон пост». По ее данным, проект сейчас на стадии обсуждения, стороны ведут переговоры. Граница между Россией и КНДР проходит по реке Туманная. В 1959 году через нее был построен мост Дружбы, который используется для ж/д сообщения. Как сообщают источники издания, министерство России по развитию Дальнего Востока предлагает Пхеньяну построить еще один мост, который позволит сократить дорогу между странами и не ездить через Китай, как это делается сейчас.

Комментарии

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tks 25 марта 2018 | 17:35

Вроттенберги стоить будут, на бабки ограбленных ими российских дальнобоев? Интересно, а сколько баблосов Ын за это даст?

estamp 25 марта 2018 | 17:39

tks: Интересно, а сколько баблосов Ын за это даст?
---
Если тебе на самом деле это интересно, иди WP почитай, может там и есть подробности, который ЭМ не сочло нужным оглашать.
Или ты просто сиранул типа так, типа намеком?

meister_luvin 25 марта 2018 | 17:40

estamp:
а оно нам надо - этот мост?

astet 25 марта 2018 | 17:45

meister_luvin: А куда ещё Путину
после окончания президентского срока бежать?
Не в Великобританию же ;)))

pavel_3768 25 марта 2018 | 17:46

meister_luvin: мост, как обычно, будет на бумаге. А денежки превратятся в коттеджи и дворцы. А киркоров, который выше комментарием, получит свою копеечку с этого.

danko1 25 марта 2018 | 17:48

Мост "дружбы" с Ыном. Посторят или нет- это вопрос. Но денег попилят немеренно.
И только плохой хозяин, когда число нищих в стране зашкаливает, будет на такие проекты миллиарды выкидывать.

meister_luvin 25 марта 2018 | 17:49

pavel_3768:

Спасибо, теперь понял, кому оно надо. там, в тех краях, еще был, сколько помню, мост на остров Русский. Тоже небось экономику вперед двинул

pavel_3768 25 марта 2018 | 17:55

meister_luvin: ага, гиря на бюджете...

dataan 25 марта 2018 | 17:46

meister_luvin: Вам может и не надо, а России нужен.

pavel_3768 25 марта 2018 | 17:52

dataan: ого, расея говоритъ. Ну ладно, сдаёмся, так и быть.

kryymsdyk 25 марта 2018 | 17:57

pavel_3768: Расея с серпом и молотом - это с того света.

antimrakobes 25 марта 2018 | 17:56

dataan: "России" - это кому? Вроде бы Россия - это её население, а не природные ресурсы, вывозимые зарубеж. А население пока недоумевает - зачем ему этот мост.

tvitov66 25 марта 2018 | 18:01

meister_luvin: конечно надо, вот запустим миссию в сторону Марса и начнем

sborisych 25 марта 2018 | 18:04

meister_luvin:
А как жеть... "Лишние" деньги пилить- не перепеилить..

tks 25 марта 2018 | 18:00

estamp: Ну так огласи, на что ссылаешься, рожа твоя киркоровская )))

prutkov100 25 марта 2018 | 17:40

tks: Россия планирует построить автомобильный мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока с КНДР...
Вы бы хотя б сортиры деревянные по всей стране по сносили , фальшфасадами всю страну обклеили , за которыми руины и полная разруха . А , этот мост , забейте себе в одно место , плашмя , уроды ,

vilingrad 25 марта 2018 | 17:59

tks: И мост этот, точнее проект, как торпеда с Курска, не будет иметь аналогов в мире, будет единственным и неповторимым, и стоить будет как Ротенберг:)

zapadnay 25 марта 2018 | 17:38

Для перевозки леса?

bozk 25 марта 2018 | 17:38

Уж лучше мост, чем ракеты ракеты и ракеты

pavel_3768 25 марта 2018 | 17:39

Што? И в Вануату скоро мостик построят? Мы в восхищении (с).

meister_luvin 25 марта 2018 | 17:42

pavel_3768: pavel_3768:
Надо быть точнее: не в Вануату, а в Науру. Именно в Науру наши самые верные друзья и самые надежные союзники

sergei_70 25 марта 2018 | 17:40

И будет нам счастье! Экономика попрет - не остановишь!

stas12006 25 марта 2018 | 17:44

ЗАЧЕМ?

ostanovka 25 марта 2018 | 18:05

stas12006: дак в обход Китая, сказано же. Как крымский мост в обход Украины.

sproter 25 марта 2018 | 17:44

Это вместо моста от Владивостока до Лиссабона.

ostapbender7777777 25 марта 2018 | 17:48

пипец..........................

ros34 25 марта 2018 | 17:50

Зачем такие затраты, лучше сразу перевезите пол Китая на Дальний восток.

antimrakobes 25 марта 2018 | 17:52

У нас в городе есть пешеходный мост, соединяющий микрорайон города с его центром. Строили его ещё при СССР и сейчас ему требуется очень значительный ремонт. Иными словами мост вот-вот рухнет. Почему бы не восстановить такие вот мосты по всей стране. А бусами с папуасами КНДР вы и через Китай обменяетесь.

jetsam 25 марта 2018 | 17:54

интересно. а для чего он нужен?
чего возить будем? рабов? туда или оттуда???

*санкции против кима введены, а нам мостов не хватает, о как.....

abraz 25 марта 2018 | 17:58

Зачем? Денег девать некуда?

kryymsdyk 25 марта 2018 | 17:58

Я тут читал, что по новостям рассказывали, что в одной деревне бабки, чтобы попасть в магазин, снимают валенки и идут через мелкую речку вброд босиком в ледяной воде.

(комментарий скрыт)

ivan127_4 25 марта 2018 | 18:02

КНДР - богатейшая в мире страна. С ней необходимо экономическое сотрудничество.

ostanovka 25 марта 2018 | 18:03

Мост как архетип в образе мыслей разведчика и шпиона.
Наверное, обмен Абеля на Пауэрса на мосту не даёт покоя измученной душе.
Вот и строятся никчемные конструкции на остров русский, на остров Крым, на остров КНДР.

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