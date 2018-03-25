В центре Минска милиция задержала десятки оппозиционеров, которые собирались принять участие в несанкционированном шествии к 100-летию со дня провозглашения белорусской народной республики. Участники акции должны были пройти от площади Якуба Коласа к оперному театру, где запланированный митинг согласованный с властями. По данным правозащитников, были задержаны десятки людей, в том числе журналисты телеканала «Белсат». По последним данным, журналистов отпустили. Ранее сообщалось о превентивных задержаниях активистов в белорусских регионах. Возле своего дома сегодня был задержан оппозиционный политик Николай Статкевич.