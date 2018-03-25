В центре Минска милиция задержала десятки оппозиционеров
В центре Минска милиция задержала десятки оппозиционеров, которые собирались принять участие в несанкционированном шествии к 100-летию со дня провозглашения белорусской народной республики. Участники акции должны были пройти от площади Якуба Коласа к оперному театру, где запланированный митинг согласованный с властями. По данным правозащитников, были задержаны десятки людей, в том числе журналисты телеканала «Белсат». По последним данным, журналистов отпустили. Ранее сообщалось о превентивных задержаниях активистов в белорусских регионах. Возле своего дома сегодня был задержан оппозиционный политик Николай Статкевич.
Комментарии5
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chapter_2 25 марта 2018 | 17:52
А.Лукашенко - враг свободы и демократии.
stakanoff 25 марта 2018 | 17:58
chapter_2: Пук!
haldey 25 марта 2018 | 18:02
stakanoff: Не посадишь 10 навальнят, обречешь миллионы на выживание, Лукашенко это понимает, что ж я рад за белорусов... Им лучше, чем украинцам, спокойней.
ivanov356 25 марта 2018 | 18:05
Всё переделали пропагандоны гэбэшные, все скоро враги - либералы, демократы, оппозиционеры...
max3446 25 марта 2018 | 18:05
как выглядит правосудие по европейски? Пример: в центре Киева не так давно похитили журналистку медиаэксперта А. Шария. Похитили нагло, в открытую, и похищение камерами зафиксировано. Эти записи принесли в европарламент, который по любому поводу резолюции против России изрыгает и сейчас наверное тоже в сторону Лукашенко. Дак вот, посмотрев то видео там в Европе сказали - ну да, это противозаконно, но это же в Киеве было, а там власть которую мы поддерживаем, поэтому никаких резолюций не будет. Вот они, те самые двойные стандарты, которыми живет европа.