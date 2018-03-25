В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли трое детей и одна женщина
Огонь распространялся очень быстро, — сказал «Эху» очевидец Алексей. Он подчеркнул, что администрация никак не помогала при эвакуации, люди организовались сами.
В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в торгово-развлекательном комплексе. В местном управлении МЧС сообщают, что потушить огонь пока не удается. Площадь пожара составила полторы тысячи кв.м. По предварительным данным, в двух залах кинотеатра, который находится ТЦ, обрушился потолок. Здание оцеплено. Со стоянки эвакуированы автомобили. Перекрыто движение по ближайшим улицам.
Комментарии5
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max3446 25 марта 2018 | 17:43
Хмм, на руки либерастни, СБУ, и Госдепа похоже
sbk 25 марта 2018 | 18:00
max3446: Абаму забыл!
shlevet 25 марта 2018 | 17:46
Надеюсь больше жертв там не будет
kryymsdyk 25 марта 2018 | 18:01
Это бывшая кондитерская фабрика. Ни сигнализации, ни автоматического пожаротушения. Двери без системы антипаники - приходилось вышибать ногами, чтобы открыть.
sbk 25 марта 2018 | 18:02
Все, как обычно...
Миллионы потрачены на "безопасность", на надзорные и контролирующие структуры, на всякие антитеррористические мероприятия и т.д. и т.п.
Но зима всегда приходит неожиданно и снег выпадает без предупреждения....