В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли трое детей и одна женщина

Огонь распространялся очень быстро, — сказал «Эху» очевидец Алексей. Он подчеркнул, что администрация никак не помогала при эвакуации, люди организовались сами.

В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в торгово-развлекательном комплексе. В местном управлении МЧС сообщают, что потушить огонь пока не удается. Площадь пожара составила полторы тысячи кв.м. По предварительным данным, в двух залах кинотеатра, который находится ТЦ, обрушился потолок. Здание оцеплено. Со стоянки эвакуированы автомобили. Перекрыто движение по ближайшим улицам.