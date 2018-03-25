Торпеду, технический изъян которой погубил атомный крейсер «Курск», назвали «не имеющей аналогов в мире»
Такая оценка прозвучала в одной из программ телеканала «Звезда». Снаряды упомянутого типа до сих пор стоят на вооружении.
О подводных лодках и их вооружениях телеканал Министерства обороны рассказал в передаче «Военная приемка». На сайте «Звезды» материал об этом озаглавлен «Само совершенство». Один из экспертов программы утверждает, что в мире пока нет стран, обладающих аналогами советской 650-миллиметровой торпеды 65-76А. Снаряд был разработан больше 40 лет назад, а его модернизированный вариант приняли на вооружение в 90-е годы. Именно такой торпед применяли на крейсере «Курск». Согласно официальному отчету, к гибели подводной лодки 18 лет назад привел именно взрыв снаряда, произошедший из-за утечки компонентов топлива боеприпаса. Из-за возникшего пожара сдетонировали и другие торпеды. После трагедии звучали призывы прекратить эксплуатацию этого типа вооружений, однако как следует из программы канала «Звезда», снаряды до сих пор использует российский военно-морской флот.
Атомный крейсер «Курск» затонул почти 18 лет назад во время учений в Баренцевом море. В результате катастрофы погибли 118 человек.
Комментарии69
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ivanov356 25 марта 2018 | 18:02
Теперь в России всё превосходно и не имеет аналогов - ложь, правители, разруха,воровство....
meister_luvin 25 марта 2018 | 18:05
ivanov356: какой большой харакири этим уникальным орудием сделали, однако